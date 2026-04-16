TASH SULTANA in concerto a SAN MAURO PASCOLI (FC) ad agosto per un’unica data

L’artista australiana Tash Sultana, tra le voci più innovative e magnetiche della scena musicale contemporanea, annuncia l’unica imperdibile data italiana del tour mondiale 2026.

TASH SULTANA

DOMENICA 23 AGOSTO 2026 – SAN MAURO PASCOLI (FC)

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/4vAUqHe

VILLA TORLONIA – ACIELOAPERTO

Via Due Martiri, 2, 47030 San Mauro Pascoli FC

Con Return to the Roots (2025), Tash Sultana firma un ritorno essenziale e senza filtri alle origini della propria arte: un EP crudo e istintivo che recupera la magia delle prime sperimentazioni in looping, riaffermando una libertà creativa assoluta. Un nuovo capitolo che si inserisce in una carriera costellata di successi globali e brani tra i più ascoltati degli ultimi anni, come Jungle, Notion, Free Mind e Pretty Lady, diventati veri e propri inni per milioni di ascoltatori in tutto il mondo.

TASH SULTANA

Polistrumentista, produttrice, ingegnere del suono, cantautrice e imprenditrice, Tash Sultana ha costruito una carriera straordinaria seguendo esclusivamente le proprie regole, guidata da una creatività senza confini, una determinazione incrollabile e un legame profondo con la propria arte.

Dagli inizi come busker per le strade di Melbourne fino ai palchi più prestigiosi del mondo, Tash ha conquistato il pubblico globale accumulando miliardi di stream e ridefinendo il concetto di performance dal vivo.

Il suo percorso artistico nasce da una scintilla precoce: una chitarra regalata dal nonno all’età di tre anni. Da allora, la musica è diventata il centro del suo universo. Autodidatta, Tash ha imparato a suonare oltre una dozzina di strumenti, diventando una vera e propria “one-person band”, celebre per le rivoluzionarie tecniche di looping, tanto da progettare persino una propria loop station insieme a un team di fiducia.

Il successo internazionale arriva nel 2016 con l’EP Notion, che ottiene milioni di ascolti e certificazioni oro e multi-platino grazie a brani come “Jungle” e “Notion”. Il debut album Flow State consacra definitivamente Tash Sultana come artista visionaria, generando singoli di enorme successo come “Mystik” e “Murder to the Mind”, oltre a “Salvation”, “Free Mind” e “Cigarettes”.

Nel 2021, il secondo album Terra Firma segna una nuova fase artistica, debuttando al primo posto della classifica ARIA e ricevendo importanti riconoscimenti, tra cui il premio di Rolling Stone Australia per il miglior singolo con “Pretty Lady”. L’anno successivo, MTV Unplugged (Live in Melbourne) offre un ritratto intimo dell’artista, con una produzione interamente realizzata presso il proprio studio, Lonely Lands Studio, e capace di raggiungere oltre 180 milioni di spettatori a livello globale.

Nel 2023, l’EP SUGAR mostra un ulteriore lato della sua evoluzione artistica: un progetto sperimentale che unisce paesaggi sonori innovativi a una scrittura più diretta e luminosa, con collaborazioni come quella con BJ The Chicago Kid. Parallelamente, Tash espande la propria visione imprenditoriale fondando Lonely Lands Agency, Lonely Lands Studio, Lonely Lands Liquids e la fondazione The I Am Me Foundation.

Nel 2025, con l’EP Return to the Roots, Tash Sultana intraprende un ritorno coraggioso e autentico alle origini, riscoprendo la spontaneità delle prime sperimentazioni con il looping e riaffermando la propria identità artistica libera da qualsiasi convenzione.

Il 2026 segna un nuovo capitolo: un tour globale ambizioso che attraversa festival internazionali e grandi venue, portando sul palco l’inconfondibile energia della sua performance solista. Un’esperienza live immersiva, potente e viscerale che continua a conquistare pubblico e critica.

Con oltre dieci anni di carriera, Tash Sultana vanta risultati straordinari: concerti sold out in location iconiche come il Red Rocks Amphitheatre, headline nei principali festival mondiali, arene esaurite in tutto il mondo, 15 nomination agli ARIA Awards e il prestigioso riconoscimento di Global Artist Award ai Rolling Stone Awards 2023.

Eppure, il viaggio è tutt’altro che concluso. Con una costante spinta verso l’innovazione e una visione sempre più ampia che abbraccia anche il ruolo di imprenditrice e mentore, Tash Sultana continua a ridefinire i confini della musica contemporanea.

TASH SULTANA

DOMENICA 23 AGOSTO 2026 – SAN MAURO PASCOLI (FC)

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/4vAUqHe

VILLA TORLONIA – ACIELOAPERTO

Via Due Martiri, 2, 47030 San Mauro Pascoli FC