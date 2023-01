TASH SULTANA: a Luglio in concerto a Bologna e Roma

Torna in Italia l’Artista dei RECORD: oltre MEZZO MILIONE di Biglietti venduti nel 2019, nel 2022 sold out al Todays festival e a Unaltrofestival.

TASH SULTANA

Domenica 23 Luglio – BOLOGNA

SEQUOIE MUSIC PARK – Via di Corticella, 147

Mercoledì 26 Luglio – ROMA

AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA – Viale De Coubertin Pietro, 30

Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/tash2023

Prevendite dalle ore 10 di venerdi 27 Gennaio

TASH SULTANA è polistrumentista, songwriter e producer. Inizia a

suonare la chitarra a soli 3 anni e la sua curiosità la porterà poi a

sperimentare i più disparati strumenti musicali: dal pianoforte alla

drum machine, dal synth al flauto, creando così un suo stile

completamente personale.

Tash, sfruttando le 5 ottave di estensione vocale e facendole

coincidere ed intrecciare a suoni di chitarra quasi percussivi, riesce

a creare armonizzazioni totalmente originali.

Tash con il suo team, impiegando più di due anni, hanno messo a punto

una loop station, progettata e costruita per soddisfare appieno lo

stile di performance live intricato ed unico nel suo genere.



Il rifiuto da parte di Tash di confrontarsi con le omologazioni, che

la società le impone, porta l’Artista ad esibirsi in pub e club, fino

alle strade di Melbourne, con show di natura busker.

È proprio lungo la famosa “BOURKE STREET”, suonando in strada, che il

suo talento inizia ad essere notato da folle sempre maggiori.

Arriva poi la registrazione in camera da letto di “JUNGLE”, diventato

virale nel 2016.

Questo susseguirsi di eventi ha portato il suo talento dalle strade di

Melbourne ad essere conosciuto in tutto il mondo.

Da allora è stata una costante ascesa per TASH, tale da avere

tantissimi SOLD OUT nelle arene di tutto il mondo ed il record di SOLD

OUT in soli 5 minuti all’iconico “RED ROCKS AMPHITHEATRE”.

Nel 2019 con il suo tour mondiale ha venduto oltre mezzo milione di

biglietti. “TERRA FIRMA” il suo secondo Album, numero 1 nelle

classifiche ARIA, fu preceduto da “FLOW STATE” vincitore di un ARIA

AWARD come miglior album di debutto.



Con lo speciale ALBUM MTV UNPLUGGED, registrato nella

suggestiva CHAPEL OFF CHAPEL, nel 2022 condiviso in 160 paesi

diversi, è LA PERFORMANCE DI MAGGIOR SUCCESSO PER UN ARTISTA

AUSTRALIANO.

Il disco è uno sguardo intimo dell’evoluzione dell’artista nel suo

elemento naturale, il palco.

