TASH SULTANA: guarda le foto del concerto al Circolo Magnolia di Milano

Foto di Giulia Manfieri

La cantautrice e polistrumentista prodigio australiana, Tash Sultana arriva sul palco del Circolo Magnolia di Segrate, Milano per UNALTROFESTIVAL con il suo nuovo album in studio “Terra Firma”, pubblicato a febbraio 2021 via Lonely Lands Records / Sony Music Entertainment Australia. L’artista è in Italia per la prima volta con due date, la prima a Torino lo scorso 26 agosto a TOdays Festival.

Negli ultimi sei anni – dall’uscita del suo acclamato Ep “Notion”, Tash Sultana ha saputo attirare su di sé l’attenzione di pubblico e media registrando sold out in tutto il mondo. La conferma del suo talento arriva nel 2018 con la pubblicazione del debut album “Flow State” via Sony Music.

“Terra Firma” è un album più maturo dove il sound di Tash Sultana, una combinazione unica di soul-pop-rock con un po’ di elettronica, tra il funky e il jam-rock, si arricchisce e trova una nuova dimensione. Un disco concreto e consapevole, nel quale spiritualmente, l’artista si ricollega alle proprie radici, ricordandosi chi è e cosa significa essere umani.

Il titolo del nuovo album, “Terra Firma”, s’ispira alla necessità di rallentare e di costruire delle basi solide. Il risultato è un progetto maturo, nato da un periodo di riflessione in cui l’artista ha trovato il tempo per dedicarsi a sé, al surf, allo studio, alla famiglia, al giardinaggio e alla salute, lontano dalla vita itinerante che ha sempre condotto. L’obiettivo dell’artista era molto chiaro: realizzare un disco che venisse dal cuore. «Perché se è così, non è mai una stronzata – riflette – volevo veramente amare l’arte che stavo per pubblicare… volevo solo sentirmi meglio, esibirmi meglio, suonare meglio, cantare meglio. Volevo essere migliore come artista».

