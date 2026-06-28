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OF MONSTERS AND MEN a Bologna: la magia intima del folk islandese conquista il Sequoie Music Park

La band islandese travolge il Sequoie Music Park per la seconda tappa del minitour italiano. Tra i grandi classici e le atmosfere del nuovo album “All Is Love and Pain in the Mouse Parade”.

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Of Monsters And Men in concerto al Sequoie Music Park di Bologna
Of Monsters And Men in concerto al Sequoie Music Park di Bologna, foto di Giulia Troncon per www.rockon.it

Ci sono band capaci di trasportare il pubblico in un altro Meridiano fin dalle prime note, e gli Of Monsters and Men appartengono a questa rara categoria.

Giovedì 25 giugno 2026, il collettivo indie-folk islandese ha fatto tappa al Sequoie Music Park di Bologna per il secondo dei tre attesissimi appuntamenti nel nostro Paese, regalando una notte densa di poesia, energia acustica e connessione profonda.

Il tour, che ha registrato un clamoroso sold out nella successiva data di Gardone Riviera, segna il ritorno in Italia della band a ben sei anni di distanza dall’ultimo LP. Un ritorno che profuma di casa e di riscoperta delle proprie radici.

Il cuore pulsante dello show bolognese è stato la presentazione del nuovissimo quarto album in studio, dal titolo tanto bizzarro quanto evocativo: “All Is Love and Pain in the Mouse Parade”. Registrato in totale autonomia nel loro studio in Islanda e autoprodotto con la complicità di Josh Kaufman (già collaboratore di The National e Bonny Light Horseman), il disco esplora la dualità inevitabile tra l’amore e la sofferenza.

Sul palco, l’interazione tra le voci di Nanna Hilmarsdóttir e Ragnar Þórhallsson ha ricreato quel calore intimo e quasi domestico che caratterizza le nuove tracce.

Clicca qui per vedere le foto de OF MONSTER AND MEN in concerto a Bologna o sfoglia la gallery qui sotto

Of Monsters And Men

OF MONSTERS AND MEN – la scaletta del concerto di Bologna

Television Love
Dream Team
King and Lionheart
Tuna in a Can
Kamikaze
Human
Styrofoam Cathedral
Alligator
The Actor
The Block
Mouse Parade
Dirty Paws
Crystals
Ordinary Creature
Little Talks
Visitor

Encore:
Lakehouse
Fruit Bat

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