OF MONSTERS AND MEN a Bologna: la magia intima del folk islandese conquista il Sequoie Music Park

Ci sono band capaci di trasportare il pubblico in un altro Meridiano fin dalle prime note, e gli Of Monsters and Men appartengono a questa rara categoria.

Giovedì 25 giugno 2026, il collettivo indie-folk islandese ha fatto tappa al Sequoie Music Park di Bologna per il secondo dei tre attesissimi appuntamenti nel nostro Paese, regalando una notte densa di poesia, energia acustica e connessione profonda.

Il tour, che ha registrato un clamoroso sold out nella successiva data di Gardone Riviera, segna il ritorno in Italia della band a ben sei anni di distanza dall’ultimo LP. Un ritorno che profuma di casa e di riscoperta delle proprie radici.

Il cuore pulsante dello show bolognese è stato la presentazione del nuovissimo quarto album in studio, dal titolo tanto bizzarro quanto evocativo: “All Is Love and Pain in the Mouse Parade”. Registrato in totale autonomia nel loro studio in Islanda e autoprodotto con la complicità di Josh Kaufman (già collaboratore di The National e Bonny Light Horseman), il disco esplora la dualità inevitabile tra l’amore e la sofferenza.

Sul palco, l’interazione tra le voci di Nanna Hilmarsdóttir e Ragnar Þórhallsson ha ricreato quel calore intimo e quasi domestico che caratterizza le nuove tracce.

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OF MONSTERS AND MEN – la scaletta del concerto di Bologna

Television Love

Dream Team

King and Lionheart

Tuna in a Can

Kamikaze

Human

Styrofoam Cathedral

Alligator

The Actor

The Block

Mouse Parade

Dirty Paws

Crystals

Ordinary Creature

Little Talks

Visitor

Encore:

Lakehouse

Fruit Bat