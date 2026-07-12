OPETH + Blood Incantation: le foto e la scaletta del concerto al Sequoie Music Park di Bologna

Foto di Giulia Troncon
Dopo oltre tre decenni all’avanguardia del progressive metal, le icone svedesi Opeth portano la loro monumentale esperienza live in Italia con un’esibizione coinvolgente che abbraccia il leggendario catalogo degli Opeth dai classici senza tempo alle selezioni dal loro ultimo album The Last Will and Testament.
A loro si sono uniti come ospiti speciali i Blood Incantation, ovvero gli acclamati visionari del cosmic death metal, che hanno reso l’atmosfera di queste serate senza pari.
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OPETH: la scaletta del concerto di Bologna
- §1
- Hjärtat vet vad handen gör
- Godhead’s Lament
- §7
- The Devil’s Orchard
- Windowpane
- The Grand Conjuration
- Demon of the Fall
- §3
- You Suffer
- The Drapery Falls
- Hex Omega
BIS
- Deliverance