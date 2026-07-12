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OPETH + Blood Incantation: le foto e la scaletta del concerto al Sequoie Music Park di Bologna

Opeth in concerto al BOnsai di Bologna. Guarda le foto e scopri la scaletta del live show.

Published

Opeth in concerto al Sequoie Music Park di Bologna, foto di Giulia Troncon per www.rockon.it
Opeth in concerto al Sequoie Music Park di Bologna, foto di Giulia Troncon per www.rockon.it

Foto di Giulia Troncon

Dopo oltre tre decenni all’avanguardia del progressive metal, le icone svedesi Opeth portano la loro monumentale esperienza live in Italia con un’esibizione coinvolgente che abbraccia il leggendario catalogo degli Opeth dai classici senza tempo alle selezioni dal loro ultimo album The Last Will and Testament.
A loro si sono uniti come ospiti speciali i Blood Incantation, ovvero gli acclamati visionari del cosmic death metal, che hanno reso l’atmosfera di queste serate senza pari. 

Clicca qui per vedere le foto di Opeth a Bologna o sfoglia la gallery qui sotto

Opeth

OPETH: la scaletta del concerto di Bologna

  1. §1
  2. Hjärtat vet vad handen gör
  3. Godhead’s Lament
  4. §7
  5. The Devil’s Orchard
  6. Windowpane
  7. The Grand Conjuration
  8. Demon of the Fall
  9. §3
  10. You Suffer
  11. The Drapery Falls
  12. Hex Omega

BIS

  1. Deliverance
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