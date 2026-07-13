PUNKCAKE: ripartiamo da qui e continuiamo a resistere

Li abbiamo intercettati sabato 11 luglio, poco prima dell’esibizione al BPM di Terranuova Bracciolini, una delle location musicali del loro territorio, l’aretino.

L’occasione era quella di parlare del loro primo album di inediti e i Punkcake – all’anagrafe Sonia Picchioni, Damiano Falcioni, Lorenzo Donato, Bruno Bernardon e Lorenzo Migliore – non hanno certo esitato a mettersi a nudo in questa chiacchierata. Così come hanno fatto sulla copertina di Siamo qui Siamo questi, uscito il 26 giugno scorso per Rude Records, dove si mostrano in versione fronte e retro-nature (tutti tranne uno, per scelta). Le loro idee sono sempre quelle che li hanno fatti diventare una band tra il 2020 e il 2022, che hanno poi portato sul palco di X Factor nel 2024 e che sono tutte dentro le dieci tracce di questo esordio. Dalla perdita di identità all’ansia dell’abbandono dei singoli No Pants e Fake Swing, dal tema delle aspettative di genere di Toothache al meraviglioso inno antifascista di Voglio una Fiat, passando per la distruzione del patriarcato di Fallocentro fino all’alienazione di Just Kidding e alla necessità di ripartire dalle macerie in Adam &Eve.

Una sporca decina, dalle sonorità inevitabilmente punk, noise rock e post hardcore, tutto bello ruvido, costruito con gli strumenti in sala prove e che promette molto bene in versione live. Una canzone che si distingue dall’altra, una canzone che tira via l’altra. Nel mezzo, la storia di questo quintetto cresciuto nella scena underground toscana che porta avanti il suo atto di resistenza comunitaria.

Il vostro primo album è uscito ora ma facciamo un passo indietro, al 2020 e soprattutto al 2024, passando inevitabilmente dall’esperienza X Factor. Chi sono i Punkcake del 2026?

Siamo dei Punkcake più consapevoli. Abbiamo affrontato un’esperienza televisiva e commerciale che ci ha segnati, ci siamo stati davvero male. Noi veniamo dall’autogestione, dal niente più totale: nessuno ci conosceva, non avevamo contatti nel mondo della musica, siamo tutti autodidatti e certo non figli d’arte. Abbiamo iniziato organizzando da soli le nostre serate e quelle di altri gruppi, dai circoli Arci alle assemblee di liceo.Quando siamo stati chiamati dentro quel mondo, la nostra posizione restava critica ma ci eravamo preparati, pensavamo di poter essere un “cavallo di Troia”. Lì abbiamo scoperto quanto il sistema riesca ad assorbire anche la critica e trasformarla in qualcosa di commerciale, alla fine gli abbiamo dato un po’ quello che volevano loro. I nostri costumi, la critica che cercavamo di portare alla fine sono stati tranquillamente integrati e probabilmente hanno anche attirato pubblico. È la grande potenza del consumismo: l’alternativa diventa una oscillazione possibile, accettabile, purché sia capitalizzata. È stata un’esperienza utile, che ci ha reso più determinati e consapevoli perché abbiamo capito cosa vogliamo e cosa non vogliamo dalla nostra musica, ma soprattutto siamo riusciti a mantenere saldi il gruppo e l’amicizia. Anche adesso che Lorenzo si è fatto male, ad esempio, andiamo sempre a trovarlo visto che non ha l’ascensore ed è costretto in casa [ndr scopriamo così che Lorenzo Migliore, il batterista, si è fratturato gamba e mano e in questi concerti estivi al suo posto ci sarà un sostituto].

Non vi manca un po’ Manuel Agnelli?

[Si parte ridendo, ricordando il suo addome potente ma si torna subito seri]

Manuel, pur essendo incastrato dentro quel meccanismo, sta facendo della roba assurda. Con Germi e con Carne Fresca sta usando la sua visibilità per dare spazio a gruppi giovani, dai 16 ai 30 anni. Questo progetto è veramente un fiore all’occhiello, un orgoglio artistico e culturale.

Parlando dei Punkcake del 2026, li vediamo con le chiappe di fuori sulla cover di un album intitolato “Siamo qui Siamo questi”. È una sorta di autoaffermazione?

È un modo per mettersi a nudo totalmente e dire “da qui possiamo ripartire”. Ma sarà l’ultima cover con il culo, giuriamo. Volevamo metterci davvero a nudo, dichiarando siamo questi, siamo così. Far vedere le nostre sfaccettature anche in quel senso, perché alla fine questo album è una specie di manifesto di quello che siamo stati e di quello che siamo. Contiene pezzi scritti prima, durante e dopo X Factor. Ora che ci siamo davvero spogliati, possiamo ripartire e spiegarci ancora meglio. È una bella dichiarazione, un manifesto di intenti.

Questo album vi rappresenta molto bene. Secondo voi qual è il brano che lo fa meglio di tutti?

Dolce è sicuramente la più personale. Però Toothache è una canzone che ci ha sempre uniti molto: è stata una delle prime che abbiamo scritto e il video è nato da una grande collaborazione, ne siamo molto fieri. Abbiamo fatto la colonna sonora di Punk State, un film completamente autoprodotto e autofinanziato. E loro hanno realizzato il nostro video di Toothache. Solitamente i nostri video sono autogestiti e di sicuro ci rappresentano, anche se non abbiamo grandi mezzi di produzione, siamo comunque noi. Loro però, pur coinvolgendo altre persone, hanno raccolto la nostra vera essenza, il nostro messaggio e lo hanno rappresentato con grande professionalità. Per noi è stato un onore.

Già che stiamo parlando delle canzoni, come nasce una canzone come Miao?

[Risponde Sonia] Ho scritto musica e accordi in pochissimo tempo, poche ore, sul treno mentre tornavamo da Milano dopo che ci avevano buttato fuori da X Factor. In quei due mesi sono stata lontana dal mio gattino, siamo coinquilini da due anni e ormai siamo una cosa sola, mi mancava tantissimo. Avevo anche un suo megaposter a Milano e ho persino chiesto di potergli fare una videochiamata [e qui si ride un po’]. Mi mancava talmente tanto che volevo scrivergli una canzone e mi è venuto spontaneo farlo. È una cosa che ci accomuna perché siamo tutti gattari. Con gatti antifascisti.

Nel disco emerge tutto il vostro disagio verso il mondo contemporaneo, direi più che condivisibile. Anche se non è compito vostro, dentro c’è anche una proposta, una speranza?

L’album è stato scritto molto di pancia, senza un messaggio programmatico. Però, a posteriori e grazie a un cambio di psicologo, possiamo dire – evitando ridondanze politiche o cose già sentite –, come dicono gli Idles, che l’amore è comunità, unità, dialogo, connettersi con le altre persone e confrontarsi anche con chi ha idee distanti dalle tue. Se si riesce a confrontarsi, a comunicare e ad unirsi agli altri, si può trovare il benessere. Bisogna capire che nessuno è un’isola, siamo tutti sulla stessa barca e dobbiamo unirci per cambiare.

La provincia è nel vostro Dna. Come guardate oggi al Valdarno e, in generale al territorio e alla sua scena musicale?

Siamo molto critici nei confronti del Valdarno. Ci sono tante cose negative, soprattutto la presenza della mafia, che arriva anche dentro le istituzioni. Però, allo stesso tempo, siamo fortunati. Viviamo in realtà industrializzate ma, allo stesso tempo, a due passi dalla natura. Questo ti permette di riconnetterti con ciò che è vero, con la spiritualità, di respirare aria pulita. Ci sono anche altri aspetti della provincia che ci portiamo dietro. Ce ne siamo accorti soprattutto quando abbiamo avuto a che fare, in particolare per X Factor, con persone di Milano e delle grandi città. C’è molta più individualità. Non da parte di tutti, e spesso non è neanche una scelta: forse è un po’ inevitabile quando vivi nelle grandi metropoli. Per come sono costruite le città, quando siamo andati a Milano o a Roma ci siamo sentiti sotto pressione, sotto giudizio, con un’ansia costante. Sono sensazioni che qui in Valdarno ci sono molto meno.

Qui c’è molta chiusura mentale ma, allo stesso tempo, però, un forte senso di comunità, grazie a tanti spazi come il nostro [ndr il Circolo Arci Restone, a Figline e Incisa Valdarno, nel fiorentino]. Il festival del BPM, insieme al Beta Bar, è uno dei pochi spazi rimasti a fare musica dal vivo e a creare una vera connessione tra le persone. Ognuno lo fa a modo suo: chi in maniera più commerciale, chi meno, come noi che proviamo a fare i “comunisti di merda”. Per fortuna le band ci sono, anche se non sono tantissime. L’altra sera, al Beta, c’è stato un concerto degli Esera Collective, una band assurda. Il bello è che erano presenti praticamente tutte le band, o almeno un loro rappresentante. Così ci si poteva confrontare, conoscersi e unirsi. È questo che conta davvero.

Impegnarsi sul proprio territorio, cercare di migliorare il luogo in cui vivi, è qualcosa che dovrebbe riguardare tutti. Molte persone optano per la cosiddetta “fuga dei cervelli” ma noi restiamo convinti che assumersi delle responsabilità, prendere potere per poi distribuirlo e migliorare la situazione del posto in cui vivi, in cui sei nato e che puoi capire fino in fondo, resti un valore aggiunto.

Tornando alla musica, che stato di salute ha oggi il punk?

C’è una sola discriminante: essere punk cercando di sfuggire agli schemi del capitalismo, o almeno avendone sempre piena consapevolezza. Molta gente vede il punk come una semplice valvola di sfogo, qualcosa di violento, ma per noi non è affatto questo. Il punk deve essere un’energia libera, deve essere amore. Come dicono gli Idles. Se dobbiamo dare un consiglio, è proprio quello di ascoltarli: nelle loro canzoni c’è molta autocritica, tanta riflessione e una forte catarsi. Tra tutti, sono quelli che oggi riescono a dare la visione più moderna e, secondo noi, più autentica dell’essenza del punk.

Citate sempre gli Idles come punto di riferimento, ma ci sono altri nomi che potremmo fare?

[Risponde Damiano per tutti] È difficile perché siamo tutti e cinque individui che ascoltano tante cose diverse, e poi molto va anche a periodi. In questo momento ho trovato una grande ispirazione nelle Die Spitz. Sono un collettivo che, come noi, si scambia gli strumenti, non ha ruoli fissi e non ha una struttura verticale all’interno del gruppo: funziona in modo orizzontale. Questa cosa mi ha reso veramente felice.

Ci siete mai entrati in contatto?

No. Gli ho mandato un messaggio proprio oggi, lamentandomi, però non mi risponderanno mai. Non vi perdonerò mai per non essere venuti in Italia a fare il tour. Abbiamo bisogno di voi, per favore [ride].

È vero che state già pensando al prossimo album?

Sì, stiamo già scrivendo e alcuni pezzi li stiamo già portando live. Non ci frega dell’ottica commerciale di mantenere i pezzi nascosti perché almeno poi c’è hype, ma vaffanculo. Appena abbiamo un pezzo vuol dire che abbiamo una nuova concezione, una nuova idea sempre più vicina alla verità e quindi vogliamo darla subito agli altri, il prima possibile.

L’autoproduzione rimane la vostra strada?

Assolutamente sì. L’album era già registrato prima dell’accordo con l’etichetta che lo distribuisce: noi abbiamo fornito i master in licenza, che restano nostri. Continueremo a lavorare in modo il più possibile autoprodotto.

Per chi non volesse perdersi dal vivo questi autoproclamati “comunisti di merda” – categoria sempre più rara, ahinoi – l’appuntamento è il 18 luglio al Men/Go Music Fest di Arezzo e l’1 agosto al Punk Ducali Festival di Atri, in Abruzzo. A seguire, altre date in Toscana. Mentre si parlava dei concerti in programma, l’intervista ha preso una deviazione, trasformandosi in un’accesa discussione sul costo ormai fuori controllo dei biglietti dei concerti. Ve la risparmiamo solo perché siamo già andati lunghi. E, in fondo, siamo abbastanza sicuri che avreste dato ragione a tutti.

Una cosa, però, vale la pena dirla. La sottoscritta ha visto i Punkcake dal vivo al Firenze Rocks e può confermarlo: funzionano. Musicalmente, certo. Ma soprattutto perché sul palco riescono a fare una cosa sempre più rara: essere coerenti con quello che suonano, con quello che dicono e con quello che rappresentano. E oggi non è affatto scontato.