Intervista ai What I Know Well: «“Mente//Anima” nasce per trasformare le nostre ferite oscure in forza»

Ansia, depressione, lutto, dinamiche familiari complesse e la costante ricerca di un’identità in bilico tra ciò che pensiamo e ciò che sentiamo.

Con “Mente//Anima”, i What I Know Well firmano un debutto coraggioso e viscerale, capace di coniugare l’impatto sonoro dell’alternative metal e del post-hardcore con una sensibilità lirica disarmante e accessibile.

Abbiamo parlato con loro della nascita di questo concept album, della catarsi della scrittura e di come questa storia stia per prendere forma dal vivo sui palchi estivi e nei prossimi club. Ecco cosa ci hanno raccontato.

“Mente//Anima” è un concept album, ma anche un percorso emotivo. In quale momento avete capito che queste canzoni non potevano vivere separatamente, ma avevano bisogno di raccontare un’unica storia?

Nel momento in cui è stata scritta Cerbero percepivamo già la necessità di racchiudere tutto all’interno di un unico schema. Il nostro cantante (Andrea Wikw) ha proposto il concept di Mente//Anima subito dopo aver iniziato a scrivere gli altri brani, nei quali raccontava il suo passato e le vicissitudini che ha vissuto sulla propria pelle. Tutto questo è diventato concreto quando ha portato a termine la prima parte della produzione musicale: il sound era ormai definito, seguiva una direzione molto precisa e iniziava a distinguersi. Da quel momento in poi abbiamo visto il concept album come una vera necessità per raccontare tutto questo.

Affrontate temi come ansia, depressione, lutto e relazioni tossiche con grande sincerità. Quanto è stato difficile trasformare esperienze così personali in qualcosa che potesse appartenere anche a chi ascolta?

Raccontare certe tematiche non è mai semplice se prima non hai concluso un percorso con te stesso, affrontando tutto ciò che hai vissuto e sentendoti pronto a parlarne. È un processo complicato, ma che è venuto spontaneo nel momento in cui è nata la necessità di scriverne. Ognuno di noi ha qualcosa da raccontare o che, se rivissuto, fa male, un po’ come una ferita aperta. Come dice sempre Andrea, penso che in un certo senso ritrovarsi in alcuni testi così personali sia quasi inevitabile. Siamo tutti fatti della stessa essenza e spesso condividiamo molto più di quanto pensiamo con il prossimo.

“Shining (Stanza 237)” richiama apertamente l’immaginario dell’horror psicologico. Cosa vi affascina di questo linguaggio e perché pensate sia così efficace nel raccontare le paure interiori?

Shining era una metafora necessaria affinché tutti potessero capire al meglio quello che accade nel brano. L’immaginario horror psicologico era l’involucro perfetto per quel tipo di testo e di sound. Parla esattamente di quanto le cose oscure dentro di noi siano vive e, a volte, quanto sia necessario attingere anche a quel “male” per diventare più forti, crescere e diventare una versione migliore di noi stessi.

“Eclissi” e la depressione: In Eclissi raccontate l’impotenza di chi ama qualcuno che soffre di depressione. Quanto è difficile tradurre in musica una dinamica così intima e dolorosa?

Se devo essere sincero (parla Andrea), è stato uno dei testi più spontanei che abbia mai scritto. A volte si ha davvero la necessità di dire qualcosa e penso che con questo album io abbia trovato la chiave di volta per leggermi e tradurmi in musica. Eclissi è stato uno sfogo, qualcosa di personale che avevo davvero bisogno di tirare fuori, ed è venuto da sé, senza dolore, perché il dolore c’era già stato prima.

La cover dei t.A.T.u.: In Aria riprendete la celebre All The Things She Said calandola in una storia di abusi familiari. Perché avete scelto proprio questo brano per raccontare questo dramma?

Abbiamo voluto rendere omaggio alle t.A.T.u. e alla loro battaglia a sostegno dei più deboli raccontando qualcosa di altrettanto attuale e che ci sta profondamente a cuore: la violenza sulle donne, in particolare quella domestica, la più silenziosa e subdola, vissuta da una ragazza che non riesce a uscire da questo circolo di abusi finché non trova la forza di combattere.

Musicalmente il disco attraversa alternative metal, emo e influenze pop senza rinunciare alla vostra identità. È stata un’evoluzione naturale o avete sentito il bisogno di uscire dalle etichette per raccontare meglio questa storia?



Il nostro cantante, che ha prodotto tutti i brani, ha le radici ben salde in questi generi e anche la band ha sempre suonato post-hardcore, metalcore e melodic hardcore. È stata quindi più una vocazione, una necessità: sentivamo di dover trasmettere la nostra musica attraverso questo linguaggio, quello che conoscevamo meglio e che ci rappresentava di più. Siamo molto contenti di poter mischiare diversi generi e rimanere comunque nella nostra nicchia, strizzando l’occhio al pop. L’obiettivo principale era provare a portare al grande pubblico un genere di musica più pesante rispetto al rock tradizionale.



Porterete “Mente//Anima” in tour durante l’estate. Come si traduce dal vivo un album così narrativo? Sarà un concerto tradizionale o state pensando a un’esperienza che richiami anche l’universo raccontato nel disco?



Per quest’estate porteremo l’album per intero, con un’introduzione e alcuni intermezzi che aiutano a contestualizzare e accompagnare i brani. Stiamo però lavorando a un live ancora più strutturato per quello che sarà il tour autunno/invernale, dove andremo ad arricchire lo spettacolo con visual e altri elementi scenici, cercando di coinvolgere il pubblico ancora di più nell’universo di Mente//Anima.