THREE DAYS GRACE al Sequoie Music Park: la doppia furia di Adam e Matt travolge Bologna

Ieri sera, martedì 23 giugno 2026, il Sequoie Music Park di Bologna è stato il teatro del ritorno trionfale dei Three Days Grace, protagonisti di uno show incendiario che ha celebrato oltre vent’anni di carriera e, soprattutto, una reunion che ha dell’incredibile.

Il miracolo delle due voci: Adam Gontier e Matt Walst insieme sul palco

L’atmosfera a Bologna era elettrica, e il motivo era uno solo: vedere dal vivo la nuova, inedita evoluzione della band canadese. Con la pubblicazione dell’ultimo album Alienation, i Three Days Grace hanno infatti compiuto una mossa senza precedenti nel genere, annunciando il rientro dello storico e amatissimo frontman Adam Gontier, che oggi condivide il palco e il microfono insieme a Matt Walst.

Quella che poteva sembrare una scommessa azzardata si è rivelata sul palco del Sequoie un’evoluzione naturale e devastante. Nessuna rivalità, solo una sinergia micidiale: l’impatto live ha guadagnato sfumature inedite, raddoppiando l’energia senza intaccare minimamente l’identità heavy e post-grunge che ha reso la band celebre in tutto il mondo.

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