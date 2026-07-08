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JET: le foto e la scaletta del concerto al BOnsai di Bologna

JET in concerto al BOnsai di Bologna. Guarda le foto e scopri la scaletta del live show.

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Jet in concerto al BOnsai di Bologna
Jet in concerto al BOnsai di Bologna, foto di Giulia Troncon per www.rockon.it

Foto di Giulia Troncon

Il rock n’ roll nella sua forma più pura, sfacciata e immediata. Ieri sera, martedì 7 luglio 2026, i Jet hanno letteralmente spettinato il pubblico del BOnsai di Bologna, ospitato nella splendida cornice verde del Parco delle Caserme Rosse.

Dopo la tappa al Pistoia Blues, la band di Nic Cester ha confermato di essere in uno stato di forma strepitoso, regalando una serata a base di sudore, riff ruvidi e ritornelli impossibili da non urlare a squarciagola.

Originari di Dingley, a Melbourne, in Australia, i Jet hanno rapidamente conquistato il mondo dopo la loro formazione nel 2001, vendendo oltre 6,5 milioni di album a livello globale e ottenendo quasi 10 certificazioni Platino in Australia e il Platino negli Stati Uniti e nel Regno Unito per il loro album di debutto del 2003, “Get Born”. Dall’album sono stati estratti diversi singoli diventati classici come “Are You Gonna Be My Girl”, “Rollover DJ” e “Look What You’ve Done”, facendo guadagnare alla band 6 ARIA Awards nel 2004.

Sull’album, Nic Cester ha dichiarato: «“Get Born” è stato un momento raro e unico di totale allineamento planetario, in cui in qualche modo siamo riusciti a catturare un fulmine in bottiglia».

Clicca qui per vedere le foto dei JET a Bologna o sfoglia la gallery qui sotto

Jet

JET: la scaletta del concerto di Bologna

  1. LAST CHANCE
  2. MONEY MOUTH
  3. SHE’S A GENIUS
  4. GET WHAT YOU NEED
  5. WALK
  6. SEVENTEEN
  7. URRY URRY
  8. LOOK AT WHAT YOU’VE DONE
  9. LONG WAY TO THE TOP
  10. AYGBMG
  11. ROLLOVER DJ
  12. GET ME OUT OF HERE
  13. COLD HARD BITCH

BIS

  1. SHINE ON
  2. UN’AVVENTURA
  3. RIP IT UP
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