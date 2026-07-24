IN FLAMES + Bleed From Within: le foto e la scaletta del concerto al BOnsai di Bologna

Foto di Giulia Troncon
Sono tornati in Italia gli IN FLAMES, amatissimo gruppo svedese tra i massimi esponenti del filone Swedish death metal. La formazione guidata dalla voce di Anders Fridén è stata in concerto a BOnsai Bologna presso il Parco delle Caserme Rosse ieri 23 luglio 2026.
In apertura saliranno sul palco i Bleed From Within, band scozzese tra i rappresentanti principali della scena metalcore contemporanea.
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IN FLAMES: la scaletta del concerto di Bologna
- Colony
- Deliver Us
- In the Dark
- Voices
- Paralyzed
- The Quiet Place
- Meet Your Maker
- The Chosen Pessimist
- Cloud Connected
- Artifacts of the Black Rain
- Trigger
- Only for the Weak
- Foregone Pt. 2
- State of Slow Decay
- Alias
- The Mirror’s Truth
- I Am Above
- Take This Life