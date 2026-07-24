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IN FLAMES + Bleed From Within: le foto e la scaletta del concerto al BOnsai di Bologna

In Flames in concerto al BOnsai di Bologna. Guarda le foto e scopri la scaletta del live show.

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In Flames in concerto al BOnsai di Bologna, foto di Giulia Troncon per www.rockon.it
In Flames in concerto al BOnsai di Bologna, foto di Giulia Troncon per www.rockon.it

Foto di Giulia Troncon

Sono tornati in Italia gli IN FLAMES, amatissimo gruppo svedese tra i massimi esponenti del filone Swedish death metal. La formazione guidata dalla voce di Anders Fridén è stata in concerto a BOnsai Bologna presso il Parco delle Caserme Rosse ieri 23 luglio 2026.
In apertura saliranno sul palco i Bleed From Within, band scozzese tra i rappresentanti principali della scena metalcore contemporanea.

Clicca qui per vedere le foto di IN FLAMES a Bologna o sfoglia la gallery qui sotto

In Flames

IN FLAMES: la scaletta del concerto di Bologna

  1. Colony
  2. Deliver Us
  3. In the Dark
  4. Voices
  5. Paralyzed
  6. The Quiet Place
  7. Meet Your Maker
  8. The Chosen Pessimist
  9. Cloud Connected
  10. Artifacts of the Black Rain
  11. Trigger
  12. Only for the Weak
  13. Foregone Pt. 2
  14. State of Slow Decay
  15. Alias
  16. The Mirror’s Truth
  17. I Am Above
  18. Take This Life
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