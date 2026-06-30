Agàpe, il nuovo equilibrio dei Deaf Kaki Chumpy

C’è un dettaglio che colpisce immediatamente ascoltando Agàpe: i Deaf Kaki Chumpy non hanno mai davvero smesso di cercare. Dopo anni trascorsi a ricalibrare la propria identità – con una formazione rinnovata, una batteria in meno e un vibrafono in più – il collettivo torna con un disco che non rappresenta una semplice ripartenza, ma la naturale evoluzione di un percorso artistico sempre refrattario alle etichette.

Agàpe conserva tutti gli elementi che hanno reso riconoscibile il linguaggio dei Deaf Kaki Chumpy, ma rinuncia deliberatamente a qualsiasi ricerca dell’effetto immediato. È un disco meno “paraculo”, nel senso più nobile del termine: non cerca il brano che colpisce al primo ascolto né il passaggio pensato per strappare l’applauso facile. Anche il lungo periodo di scrittura, iniziato durante la pandemia, sembra aver lasciato un segno profondo sulla natura dell’album. Più che immaginare il palco, molte composizioni sembrano nascere in uno spazio intimo e sospeso, attraversato da inquietudini, riflessioni e fragilità che trovano nella musica la loro forma più autentica. È un lavoro che non rincorre il consenso immediato, ma preferisce instaurare con l’ascoltatore un dialogo più lento, profondo e destinato a sedimentare nel tempo.

Il titolo rimanda all’amore nella sua forma più alta, gratuita e universale, ma sarebbe riduttivo aspettarsi un disco contemplativo. Al contrario, Agàpe è attraversato da una tensione continua tra impulso e controllo, groove e ricerca, istinto e costruzione. Jazz, funk, rock progressivo, soul, hip hop, musica afro e sperimentazione convivono senza mai apparire come semplici esercizi di stile: ogni contaminazione risponde a una precisa esigenza narrativa.

A sorprendere è soprattutto la maturità con cui la band gestisce gli spazi. Se in passato l’impressione era quella di un collettivo desideroso di mostrare tutta la propria ricchezza musicale, oggi i Deaf Kaki Chumpy sembrano aver imparato il valore della sottrazione. Gli arrangiamenti rimangono stratificati, ma respirano; le sezioni strumentali dialogano invece di sovrapporsi e il vibrafono diventa uno degli elementi che più caratterizzano il nuovo corso, aggiungendo profondità e una tavolozza timbrica ancora più ricca.

Tra i momenti più riusciti spicca “Nel sonno”, probabilmente il brano che sintetizza meglio il nuovo equilibrio della band. Qui emerge con forza quell’anima rock che attraversa sotterraneamente tutto il disco: non un rock muscolare o nostalgico, ma una tensione elettrica capace di convivere con le raffinate architetture ritmiche e armoniche del collettivo. È uno dei pochi momenti in cui Agàpe sembra concedersi una maggiore immediatezza, senza però tradire la propria natura.

L’album, del resto, non è costruito per offrire gratificazioni istantanee. Richiede tempo, attenzione e la disponibilità a lasciarsi guidare da un flusso musicale che cambia continuamente prospettiva. Ogni ascolto mette in luce un dettaglio nuovo: una linea melodica rimasta nascosta, un incastro ritmico, un dialogo tra gli strumenti che inizialmente sembrava secondario. È una complessità che non diventa mai autoreferenziale, perché resta sempre al servizio dell’espressione.

In un panorama musicale spesso dominato dalla ricerca della formula più veloce e dell’impatto immediato, i Deaf Kaki Chumpy scelgono ancora una volta la strada meno prevedibile: quella della libertà creativa. Agàpe non rincorre playlist, algoritmi o mode passeggere. Preferisce costruire un’identità sonora coerente e personale, nella quale ogni brano contribuisce a un racconto più ampio.

Più che un ritorno, Agàpe è la conferma della maturità raggiunta da una band che ha saputo trasformare il cambiamento in una risorsa. Un disco che forse rinuncia a qualche concessione all’immediatezza, ma che proprio per questo restituisce un’esperienza d’ascolto più autentica, profonda e destinata a durare nel tempo.