DEAD KAKI CHUMPY: guarda in anteprima il video “Vagabondo delle Stelle (live version)”

Dopo aver inaugurato una nuova fase del proprio percorso artistico con il singolo “Ultime Volontà” pubblicato a fine maggio, i Deaf Kaki Chumpy tornano con “Agàpe” (fuori per Oyez), il nuovo album che segna il ritorno discografico della formazione milanese a otto anni di distanza da precedente disco “Stories”.

Diciotto musicisti, quattro voci, sei fiati, synth, chitarre, basso e percussioni: i Deaf Kaki Chumpy confermano la propria natura di collettivo aperto e mutevole, capace di attraversare jazz contemporaneo, progressive rock, musica orchestrale, elettronica e cantautorato senza mai perdere una forte identità narrativa. Un linguaggio musicale che negli anni è diventato il tratto distintivo di una delle realtà più originali della scena indipendente italiana. Se “Ultime Volontà” affrontava il tema della mortalità e dell’accettazione della fine, individuando nell’amore una possibile chiave per dare leggerezza al peso dell’esistenza, “Agàpe“ amplia quella riflessione e la trasforma nel cuore stesso del disco.

Il titolo richiama infatti il termine greco ἀγάπη (agápē), una parola che nella tradizione filosofica e spirituale indica una forma di amore universale, gratuito e disinteressato. Un amore che supera la dimensione romantica per diventare cura dell’altro, responsabilità collettiva, scelta consapevole di relazione e appartenenza. In “Agàpe”, l’amore non viene raccontato come semplice sentimento individuale, ma come una forza capace di tenere insieme persone, comunità e differenze. Un gesto che diventa inevitabilmente anche politico. In un tempo segnato da frammentazione, individualismo e conflitto, i Deaf Kaki Chumpy scelgono di interrogarsi sul valore della solidarietà, dell’ascolto e della costruzione di legami autentici, trasformando queste riflessioni in musica.

DEAF KAKI CHUMPY

I Deaf Kaki Chumpy sono un collettivo di 18 musicisti con base a Milano, attivo dal 2015.



Usano la musica per raccontare storie: con quattro voci, sei fiati, synth, chitarre, basso e percussioni si muovono tra jazz contemporaneo, musica orchestrale, prog rock, black music, musica elettronica e folk. Hanno suonato al Lume e al Biko di Milano, al Teatro Astrolabio di Villasanta, al Binario 9 di Monza, all’Ah-Um Festival a Milano, al Jazzit Fest a Feltre, alla rassegna Summertime in Jazz organizzata da Piacenza Jazz sui colli piacentini e al Reload Sound Festival in apertura a Ghemon.

Il loro ultimo disco “Stories” (2018) è stato presentato dal vivo in Santeria Toscana a Milano e all’auditorium di Radio Popolare, con uno speciale live in diretta, successivamente suonano in cima al Pirellone di Milano, per la rassegna JazzMi. Hanno all’attivo due dischi, “Deaf Kaky Chumpy” (2017) e “Stories” (2018), inserito nei migliori album Jazz It.