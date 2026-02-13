Per la prima volta i KNEECAP: a giugno 4 concerti a Milano, Bologna, Roma e Bari

Tra i nomi più incendiari della scena musicale internazionale, i Kneecap annunciano l’arrivo in Italia per la prima volta con il Fenian Tour, in occasione dell’uscita del nuovo album Fenian, disponibile dal 24 aprile 2026 per Heavenly Recordings. Un debutto attesissimo che porterà dal vivo tutta la potenza, l’urgenza e la carica politica che hanno trasformato il trio di Belfast in un fenomeno globale.

KNEECAP

LUNEDÌ 15 GIUGNO 2026 MILANO – CIRCOLO MAGNOLIA

UNALTROFESTIVAL Via Circonvallazione Idroscalo, 41

20054 Novegro-Tregarezzo MI

MARTEDÌ 16 GIUGNO 2026 BOLOGNA – SEQUOIE PARK

Via di Saliceto, 75, 40128 BO

MERCOLEDÌ 17 GIUGNO 2026 ROMA – AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA

ENNIO MORRICONE, CAVEA – ROMA SUMMER FEST

Via Pietro de Coubertin, 30, 00196 RM

GIOVEDÌ 18 GIUGNO 2026 BARI – FIERA DEL LEVANTE

LOCUS FESTIVAL – Lungomare Starita, 4, 70132 BA

“Hanno provato a fermarci etichettandoci come ‘terroristi’, cancellando concerti e con interventi del Primo Ministro in persona. Ma siamo ancora qui. Fenian è la nostra risposta: più oscura, più sfidante, più trionfante. Un album per chi dice la verità al potere.” dichiarano i membri del trio, Mo Chara, Móglaí Bap e DJ Próvaí.

Fenian, Prodotto da Dan Carey (Fontaines D.C., Kae Tempest, Wet Leg), segna un nuovo capitolo nella traiettoria della band ed è il loro terzo album in studio, dopo Fine Art (2024), lavoro che ha ampliato la risonanza internazionale dei Kneecap. Un disco diretto e radicale, che fonde hip-hop, elettronica e attitudine punk, alternando provocazione e lucidità. I testi affondano le radici nell’identità culturale irlandese e affrontano senza filtri temi sociali e politici, confermando il trio come una delle voci più scomode e rilevanti della loro generazione.

Il primo singolo estratto dall’album, “Liars Tale”, è un brano punk-rave incendiario che smaschera i tentativi di censura e repressione politica, guidato da riff rock anni ’80 e caotici beat rave-punk.

L’album vede anche le collaborazioni di Radie Peat, Kae Tempest e Fawzi, con tracce come Éire go Deo, Palestine (ft. Fawzi) e la title-track Fenian, veri inni da live-show che uniscono messaggi politici, satira e puro divertimento.

Negli ultimi anni il gruppo ha attirato l’attenzione internazionale anche per il proprio posizionamento politico, prendendo apertamente parola sul conflitto israelo-palestinese e sostenendo la causa palestinese attraverso dichiarazioni pubbliche, simboli e prese di posizione che hanno acceso il dibattito ben oltre l’ambito musicale. A rafforzare ulteriormente l’impatto culturale del progetto è arrivato anche il biopic omonimo vincitore di BAFTA e Sundance, accolto con entusiasmo da pubblico e critica, che ha contribuito a trasformare i Kneecap da culto underground a caso internazionale.

Il Fenian Tour accompagna l’uscita del nuovo album e segna la prima occasione per il pubblico italiano di assistere a un live dei Kneecap, con un repertorio che attraversa l’intero percorso della band, dagli esordi fino all’ultimo capitolo discografico.