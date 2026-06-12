ACIELOAPERTO 2026: inizia il 28 giugno la XIV edizione del festival

Giunto alla quattordicesima edizione, acieloaperto dedica questo nuovo capitolo alla musica che ci appassiona, quella che ‘brucia dentro’ e ci fa vivere emozioni indimenticabili.

Un nuovo episodio che segna l’evoluzione di un festival da sempre costruito attorno a un obiettivo semplice e preciso: unire le persone in luoghi unici per vivere esperienze irripetibili, guidate dalla musica d’eccellenza. Quante volte ci sarà capitato di sentire quella fiamma ardere durante un concerto? Quella stessa fiamma che ci riporta ogni volta lì, sotto un palco, pronti a rivivere le stesse sensazioni intense.

“Cuori in fiamme – la musica brucia ancora”, tema ideato per l’estate 2026, racchiude in sé tutta l’energia e la passione che la musica ci dona, soprattutto quella dal vivo. Momenti intensi – di condivisione, di gioia o, perché no, di lacrime – saranno il detonatore capace di far esplodere lo spettro emotivo dell’affezionato pubblico, pronto ancora una volta a gremire questi luoghi magici.

CALENDARIO UFFICIALE

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/3S5UG1M

“Cuori in fiamme – la musica brucia ancora” è un ritorno alla dimensione più pura ed emotiva nel rapporto con la musica. Un invito a vivere a pieno la dimensione del concerto, cantando a squarciagola o ballando su ogni nota, creando ricordi indelebili che faranno parte di noi per sempre.

28/6 LA NIÑA ROCCA MALATESTIANA @ CESENA

5/7 COSMO PARCO DI PONENTE @ CESENATICO

8/7 TYLER BALLGAME + NICO AREZZO ROCCA MALATESTIANA @ CESENA

27/7 I CANI ROCCA MALATESTIANA @CESENA

28/7 WHITE LIES + BLEECH 9:3 ROCCA MALATESTIANA @ CESENA

2/8 MANNARINO PARCO FLUVIALE @ SANTA SOFIA (FC)

22/8 SUBSONICA VILLA TORLONIA @ SAN MAURO PASCOLI (FC)

23/8 TASH SULTANA VILLA TORLONIA @ SAN MAURO PASCOLI (FC)

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/3S5UG1M