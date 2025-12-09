Il Sziget Festival 2026 annuncia i primi nomi: Twenty One Pilots, Lewis Capaldi, SOMBR, Florence + The Machine…

La storia del Sziget Festival 2026 riparte: Twenty One Pilots, Florence + The Machine, Lewis Capaldi e SOMBR aprono il nuovo capitolo dell’edizione in arrivo. Con loro anche Underworld, Tash Sultana, Biffy Clyro, Dijon, bbno$, Dom Dolla e tanto ancora. Il Sziget Festival tornerà sull’Isola di Óbuda a Budapest dall’11 al 15 agosto 2026, la vacanza-festival sull’Island of Freedom sta prendendo forma, con nuove esperienze e tante sorprese che si aggiungeranno nelle prossime settimane.

L’annuncio di oggi rappresenta il primo assaggio del Sziget 2026 con una line-up curata e artisti internazionali, ma anche un mondo da scoprire, un’atmosfera unica che richiama ogni anno migliaia di Szitizens. Un “festival-holiday” che comprende, tra le altre cose, spettacoli circensi, teatro e installazioni artistiche.

Quest’anno la line up parte con: il duo americano Twenty One Pilots, tra gli act più richiesti dai fan del Sziget, Florence + The Machine che passa da Budapest in occasione del tour per il nuovo album Everybody Scream, Lewis Capaldi e il suo attesissimo ritorno previsto sul Main Stage. Si unisce alla line-up anche SOMBR, uno degli artisti del momento, con le sue trascinanti tracce indie ascoltate da decine di milioni di fan nel mondo e che si prepara a tornare in Europa da protagonista.

Commentando i primi nomi del 2026, il CEO di Sziget, Tamás Kádár, ha detto:

“Questo è solo l’inizio: il Sziget è molto più della sola musica. È un vero universo di esperienze tutto da scoprire. Altri act, programmi e headliner saranno rivelati molto presto.”

I pionieri dell’elettronica Underworld tornano al Sziget per la prima volta dopo oltre vent’anni, promettendo una notte indimenticabile con i loro classici intramontabili. L’artista australiana multi–strumentista Tash Sultana salirà sul palco con il suo sound senza confini, mentre la star virale dell’hip-hop bbno$ porterà sull’Isola i suoi successi mondiali. Si aggiunge anche TOMORA, il nuovo super progetto di Aurora e Tom Rowlands dei The Chemical Brothers.

I Biffy Clyro tornano a Budapest con la loro inconfondibile potenza scozzese, affiancati dal cantautore statunitense Dijon e dagli indie-heroes tedeschi Giant Rooks. Le Lambrini Girls irrompono invece con la loro energia punk senza filtri, dove critica sociale e performance abrasive si fondono in un impatto travolgente. Gli inglesi Bad Nerves – osannati da Billie Joe Armstrong dei Green Day e da Stone Gossard dei Pearl Jam – hanno giá conquistato il pubblico italiano; ora porteranno sull’Isola il loro live frenetico. Dalla scena alternativa arrivano poi gli ALT BLK ERA, capaci di intrecciare alt-pop, elettronica e dark in uno dei debutti più audaci e originali degli ultimi anni.

Il programma elettronico spazia dalla house all’hard techno con Dom Dolla, Joris Voorn, Pan-Pot, Sim0ne, Jazzy e molti altri: solo una prima anticipazione della line-up dedicata all’elettronica. Anche gli artisti ungheresi trovano spazio in questo capitolo iniziale: gli innovatori del metal Makrohang, insieme a Sisi ed Elefánt, sono i primi nomi locali confermati per il 2026. E questo è solo l’inizio. Molti altri artisti, spettacoli e contenuti saranno annunciati prossimamente.

Nuove esperienze in arrivo

Il rinomato programma del circo, teatro e delle arti performative del Sziget torneranno a stupire, creando quella sensazione di meraviglia che da sempre fa parte dell’identità del festival. Accanto alla musica, numerosi spazi culturali, installazioni artistiche, esperienze collettive e performance a sorpresa trasformeranno l’Isola della Libertà in un vero e proprio paese dei balocchi. I palchi e i distretti più iconici del festival torneranno con innovazioni che accompagneranno i visitatori in un percorso che va dalle scoperte diurne ai party notturni.

Il Sziget Festival si svolge sull’Isola di Óbuda a Budapest, dove ogni estate visitatori da tutto il mondo si riuniscono per una vera vacanza-festival: cinque giorni di musica, arte, cultura e ricordi condivisi su un’Isola nel cuore della capitale ungherese. Tutti sono invitati a soggiornare sull’isola: il campeggio è incluso nel prezzo del biglietto, e le zone di campeggio sono all’interno del festival, attrezzate con servizi di altissima qualità, docce e bagni veri (non chimici), deposito bagagli e valori, supermercato, farmacia e tanto altro. Il Sziget prevede un campeggio accessibile alle persone con disabilità e inoltre ci sono anche numerose opzioni glamping per chi cerca un comfort maggiore.

Budapest è facilmente raggiungibile grazie a voli diretti e frequenti in partenza da oltre dieci città italiane. Dall’aeroporto, un servizio di trasporto pubblico efficiente e regolare collega rapidamente il centro. Durante il periodo del festival vengono inoltre attivati servizi speciali che conducono direttamente all’area dell’evento. Il Sziget si svolge nel quartiere di Óbuda, all’interno del perimetro urbano, e risulta quindi comodamente raggiungibile anche tramite i normali mezzi pubblici cittadini attivi h24. Per chi sceglie di campeggiare nell’area del festival, è utile ricordare che in loco sono presenti negozi che vendono tende e attrezzature da campeggio essenziali, e si puó optare anche per tende e alloggi glamping premontate.

Aumento dei prezzi dei biglietti

Il Sziget si terrà dall’11 al 15 agosto 2026. I biglietti Early Bird sono disponibili ancora per pochi giorni, il prossimo aumento di prezzo è previsto per il 16 dicembre alle 20:00. Il Festival Pass include anche il campeggio base ed è possibile acquistarlo sul sito ufficiale del festival. www.szigetfestival.com

I primi nomi annunciati:

Florence + the Machine

Lewis Capaldi

SOMBR

Twenty One Pilots

ALT BLK ERA

ANNA

Antony Szmierek

Ashnikko

Baby Lasagna

Bad Nerves

bbno$

BIIA

Biffy Clyro

Brooke Combe

Cassia

Charlotte Cardin

DE’WAYNE

Dijon

Dom Dolla

Elefánt

Giant Rooks

Indira Paganotto

Jazzy

Joris Voorn

Karen Dió

Kim Dracula

Lambrini Girls

Makrohang

Oskar Med K

Pan-Pot

Paris Paloma

Sim0ne

Sisi

Ski Aggu

Tash Sultana

TOMORA

Underworld

Zimmer 90