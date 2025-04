TWENTY ONE PILOTS: le foto e la scaletta del concerto all’Unipol Arena di Bologna

Foto di Andrea Ripamonti

Finalmente la prima data che vede il ritorno in Italia dell duo vincitore di un GRAMMY Award Twenty One Pilots ha avuto luogo ieri a Bologna. La band ha postato in tour, oltre ai loro grandi successi, il nuovo album “Clancy”.

Con oltre 33 miliardi di streaming nel mondo e più di 3 milioni di biglietti dei tour venduti, il duo composto da Tyler Joseph e Josh Dun, originari di Columbus (OH) si è affermato come una delle band di maggior successo del 21° secolo e ha ridefinito il suono di una generazione. Co-prodotto da Joseph e Paul Meany, Clancy segna il capitolo finale di un’ambiziosa narrazione su più album introdotta per la prima volta con Blurryface, disco multiplatino del 2015.

I Twenty One Pilots hanno ampliato l’ambizioso concept esposto in Blurryface con l’album TRENCH, certificato Platino in US nel 2018 e ORO in Italia nel 2021. Con i singoli multiplatino e platino “Chlorine”, “My Blood” e “Jumpsuit”, nominata ai GRAMMY® Award, l’album è stato inserito nelle classifiche “Best of” di fine anno da Billboard, KERRANG!, Alternative Press e Rock Sound, che lo hanno posizionato al primo posto.

Ora non ci resta che vederli anche a Milano il prossimo 28 Aprile all’Unipol Forum di Assago.

Clicca qui per vedere le foto dei Twenty One Pilots in concerto a Bologna (oppure sfoglia la gallery qui sotto).

TWENTY ONE PILOTS: la setlist del concerto di Bologna

Overcompensate Holding On to You Vignette Car Radio The Judge The Craving Tear in My Heart Backslide Shy Away Heathens Next Semester Routines in the Night

Palco B

The Line Mulberry Street

Palco principale

Navigating Nico and the Niners Heavydirtysoul My Blood Doubt Guns for Hands Lavish Ride Paladin Strait

BIS