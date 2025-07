SOMBR in concerto il 22 Febbraio 2026 all’Alcatraz di Milano

Arriva in Italia con un unico appuntamento sombr: il giovane artista generazionale da un miliardo e mezzo di stream sarà protagonista nel nostro paese domenica 22 febbraio 2026 all’Alcatraz di Milano.

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/3UbvzIE

A marzo 2025, il cantautore e produttore emergente sombr ha raggiunto un traguardo importante col debutto per la prima volta in tre classifiche Billboard con il suo recente singolo “back to friends“, pubblicato da Warner Records.

Il brano continua a decollare in tutto il mondo, accumulando 142 milioni di stream globali. Ha debuttato nella Billboard Chart in tre classifiche, raggiungendo il #9 della Hot Rock e il #12 della Hot Rock & Alternative.

“back to friends” è stato inserito in importanti playlist sulle piattaforme di streaming, aumentando esponenzialmente la sua audience a livello globale.

Un altro brano, “undressed”, è in ascesa con 60 milioni di stream globali ad oggi e in continua ascesa. Il brano ha raggiunto il #12 della Hot Rock e il #16 della Hot Rock & Alternative songs nella classifica di Billboard e sta decollando nel Regno Unito al #5 della Official Trending Chart.

La giovane star diciannovenne ha recentemente collaborato con la candidata ai Brit Awards 2025, Rachel Chinouriri, per una nuova versione del suo successo “All I Ever Asked”.

sombr, artista generazionale che ha ricevuto il plauso di artisti del calibro di Elton John, John Mayer e altri, ha appena concluso un tour in Regno Unito ed Europa e in autunno riprenderà con date in Nord America.

SOMBR

THE LATE NIGHTS AND YOUNG ROMANCE TOUR 2026

DOMENICA 22 FEBBRAIO 2026 MILANO – ALCATRAZ

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/3UbvzIE