BIFFY CLYRO in concerto l’11 febbraio 2026 all’Alcatraz di Milano

Dopo anni di attesa, i Biffy Clyro, una tra le band rock più influenti del Regno Unito, tornano in Italia mercoledì 11 febbraio 2026 all’Alcatraz di Milano – in occasione del loro tour nel Regno Unito e in Europa, “THE FUTIQUE TOUR” – per una data prodotta da Vivo Concerti che li riporta nel cuore del loro pubblico italiano.

Biglietti in vendita a questo link > https://tidd.ly/45qECef

Vendita generale: Biglietti disponibili in vendita generaledalle ore 11:00 di giovedì 31 luglio.

Artist Presale: Biglietti in vendita in Artist Presale esclusiva dalle ore 11:00 di martedì 29 luglio.

VIVO Club Presale: Biglietti in vendita in VIVO Club Presale esclusiva dalle ore 11:00 di mercoledì 30 luglio.

I Biffy Clyro sono uno dei gruppi rock più originali e apprezzati del panorama britannico. Formati alla fine degli anni ‘90, il trio composto da Simone Neil (voce e chitarra), James Johnston (basso) e Ben Johnston (batteria) si è fatto conoscere per il sound potente e imprevedibile, che mescola alternative rock, grunge, hardcore e prog, con strutture ritmiche complesse e melodie memorabili. Dopo l’esordio con Blackened Sky (2002), pubblicano The Vertigo of Bliss (2003) e Infinity Land (2004), confermandosi tra i nomi più interessanti della scena alternativa. Il grande salto arriva nel 2007 con Puzzle, seguito dal successo internazionale di Only Revolutions (2009), contenente singoli di culto come Mountains, Bubbles e Many of Horror.

Il disco ottiene la certificazione di disco di platino e una nomination ai Mercury Prize. Nel 2013 esce Opposites, ambizioso doppio album che unisce atmosfere prog e pop-rock da classifica. Trascinato da brani come Black Chandelier, il disco debutta al primo posto in UK e spinge la band verso un tour mondiale. Nel 2016 pubblicano Ellipsis, che include i singoli Wolves of Winter, Animal Style e Re-arrange (certificato Disco D’Oro in Italia). Nel 2019 firmano la colonna sonora del film Balance, Not Symmetry, per poi tornare con due lavori gemelli: A Celebration of Endings (2020) e The Myth of the Happily Ever After (2021), entrambi accolti con entusiasmo dalla critica e dal pubblico. Nel 2023 celebrano il decennale dell’album Opposites con la ristampa in vinile di due EP dell’epoca (Black Chandelier / Biblical e Opposite / Victory Over the Sun), confermandosi una band sempre attenta alla propria storia e ai fan. Il nuovo album, Futique, disponibile dal 26 settembre, include il nuovo singolo A Little Love, presentato in anteprima come Hottest Record in the World su BBC Radio One.

Nel corso della loro carriera, i Biffy Clyro hanno ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui quattro NME Awards (2 volte Miglior Band Britannica, Miglior Band Live e Miglior Video Musicale), cinque Kerrang! Awards (2 volte Miglior Band Britannica, Classic Songwriter, Miglior Album e Miglior Video Musicale) e due Q Awards (Miglior Band Live e Miglior Album). Sono stati nominati tre volte ai BRIT Awards (tutte nella categoria Miglior Gruppo Britannico, l’ultima nel 2021) e una volta al Mercury Prize. Con una carriera ventennale, dischi sempre ambiziosi e una reputazione live tra le più solide del rock europeo, i Biffy Clyro si sono affermati come un’istituzione della scena internazionale, capaci di reinventarsi senza mai perdere intensità, identità e autenticità.

11 febbraio 2026 Milano, Alcatraz

