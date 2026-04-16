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FUCKYOURCLIQUE: le foto e la scaletta del concerto al Fabrique di Milano

FUCKYOURCLIQUE in concerto al Fabrique di Miano. Guarda le foto e scopri la scaletta del live show.

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FUCKYOURCLIQUE concerto Fabrique Milano del 16 aprile 2026
FUCKYOURCLIQUE in concerto al Fabrique di Milano foto di Andrea Ripamonti per www.rockon.it

Foto di Andrea Ripamonti

I Fuck Your Clique (FYC) sono un collettivo musicale romano nato nel 2018, composto da Disa, Kimyo e Pupis, noti anche per i loro vari moniker. Emersi dalla scena underground italiana, hanno conquistato notorietà con un sound che mescola rap, elettronica e punk, caratterizzato da testi dissacranti e un’estetica DIY. Il loro stile provocatorio e ironico li ha resi protagonisti di un movimento che sfida le convenzioni del panorama musicale tradizionale.

Il collettivo ha guadagnato visibilità con brani come “Virginia Raggi”, “Rock in Roma” e “Nameless”, quest’ultimo creato in occasione della loro partecipazione al Nameless Music Festival 2023. Nel febbraio 2025, hanno rilasciato l’album “Scusate il ritardo”, prodotto con ADA/Warner, che raccoglie sia successi precedenti che nuovi brani inediti.

Clicca qui per vedere le foto di FUCKYOURCLIQUE a Milano o sfoglia la gallery qui sotto

FUCKYOURCLIQUE

FUCKYOURCLIQUE: la scaletta del concerto di Milano

  1. S****A 2
  2. SCUSATE IL RITARDO
  3. ROCK IN ROMA
  4. STO COSI
  5. SUCA
  6. VAI DISA
  7. MI PIACE
  8. A NUDO
  9. IL POTERE + VAI A GIOCARE
  10. LA VITTIMA
  11. NGMI
  12. ITALOCRINGIO
  13. FAMILY THERAPY
  14. NAMELESS
  15. SLIME POETRY
  16. LA CANZONE DELLA S****A
  17. S****A 2
  18. ESTATE DI MERDA

BIS

  1. NAMELESS
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