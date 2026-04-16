FUCKYOURCLIQUE: le foto e la scaletta del concerto al Fabrique di Milano

Foto di Andrea Ripamonti

I Fuck Your Clique (FYC) sono un collettivo musicale romano nato nel 2018, composto da Disa, Kimyo e Pupis, noti anche per i loro vari moniker. Emersi dalla scena underground italiana, hanno conquistato notorietà con un sound che mescola rap, elettronica e punk, caratterizzato da testi dissacranti e un’estetica DIY. Il loro stile provocatorio e ironico li ha resi protagonisti di un movimento che sfida le convenzioni del panorama musicale tradizionale.

Il collettivo ha guadagnato visibilità con brani come “Virginia Raggi”, “Rock in Roma” e “Nameless”, quest’ultimo creato in occasione della loro partecipazione al Nameless Music Festival 2023. Nel febbraio 2025, hanno rilasciato l’album “Scusate il ritardo”, prodotto con ADA/Warner, che raccoglie sia successi precedenti che nuovi brani inediti.

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FUCKYOURCLIQUE: la scaletta del concerto di Milano

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