FUCKYOURCLIQUE: le foto e la scaletta del concerto al Fabrique di Milano

Foto di Andrea Ripamonti
I Fuck Your Clique (FYC) sono un collettivo musicale romano nato nel 2018, composto da Disa, Kimyo e Pupis, noti anche per i loro vari moniker. Emersi dalla scena underground italiana, hanno conquistato notorietà con un sound che mescola rap, elettronica e punk, caratterizzato da testi dissacranti e un’estetica DIY. Il loro stile provocatorio e ironico li ha resi protagonisti di un movimento che sfida le convenzioni del panorama musicale tradizionale.
Il collettivo ha guadagnato visibilità con brani come “Virginia Raggi”, “Rock in Roma” e “Nameless”, quest’ultimo creato in occasione della loro partecipazione al Nameless Music Festival 2023. Nel febbraio 2025, hanno rilasciato l’album “Scusate il ritardo”, prodotto con ADA/Warner, che raccoglie sia successi precedenti che nuovi brani inediti.
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FUCKYOURCLIQUE: la scaletta del concerto di Milano
- S****A 2
- SCUSATE IL RITARDO
- ROCK IN ROMA
- STO COSI
- SUCA
- VAI DISA
- MI PIACE
- A NUDO
- IL POTERE + VAI A GIOCARE
- LA VITTIMA
- NGMI
- ITALOCRINGIO
- FAMILY THERAPY
- NAMELESS
- SLIME POETRY
- LA CANZONE DELLA S****A
- S****A 2
- ESTATE DI MERDA
BIS
- NAMELESS