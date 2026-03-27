Alexia: le foto e la scaletta del concerto al Fabrique di Milano

Foto di Alessia Belotti

Alexia, la regina italiana della musica dance anni novanta, è tornata sul palco del Fabrique di Milano ieri sera 26 marzo 2026 per un live-evento in cui ha celebrato il suo legame profondo con la dance italiana.

Nome d’arte di Alessia Aquilani, Alexia è considerata una delle artiste più famose della musica dance internazionale degli anni novanta. Unica cantante italiana ad aver partecipato per nove volte consecutive al Festivalbar, nella sua carriera ha venduto oltre 20 milioni di dischi nel mondo. Dopo una serie di tour in Italia e in giro per il mondo, Alexia è salita sul palco del Fabrique per un viaggio attraverso la sua carriera, una vera e propria festa dance accompagnata da una band live e un corpo di ballo.

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Alexia: La scaletta del concerto di Milano