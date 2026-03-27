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Alexia: le foto e la scaletta del concerto al Fabrique di Milano

Alexia torna al Fabrique di Milano per il suo concerto evento “The Party – Back to the Dancefloor”, guarda le foto e la scaletta.

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Alexia in concerto al Fabrique di Milano foto di Alessia Belotti per www.rockon.it
Alexia in concerto al Fabrique di Milano foto di Alessia Belotti per www.rockon.it

Foto di Alessia Belotti

Alexia, la regina italiana della musica dance anni novanta, è tornata sul palco del Fabrique di Milano ieri sera 26 marzo 2026 per un live-evento in cui ha celebrato il suo legame profondo con la dance italiana.

Nome d’arte di Alessia Aquilani, Alexia è considerata una delle artiste più famose della musica dance internazionale degli anni novanta. Unica cantante italiana ad aver partecipato per nove volte consecutive al Festivalbar, nella sua carriera ha venduto oltre 20 milioni di dischi nel mondo. Dopo una serie di tour in Italia e in giro per il mondo, Alexia è salita sul palco del Fabrique per un viaggio attraverso la sua carriera, una vera e propria festa dance accompagnata da una band live e un corpo di ballo. 

Clicca qui per vedere le foto di Alexia in concerto a Milano (o sfoglia la gallery qui sotto).

Alexia

Alexia: La scaletta del concerto di Milano

  1. Music I Like
  2. I Feel Feelings
  3. Follow
  4. Egoista
  5. Money Honey
  6. Ti Amo Ti Amo
  7. Happy
  8. Per Dire di No
  9. Dimmi Come
  10. Ain’t Nobody
  11. Gipsy Woman
  12. Free
  13. Pride – Deeper Love
  14. Uh La La La
  15. Gimme Love
  16. Claro de Luna
  17. Number One
  18. Summer is Crazy
  19. Me and You
  20. Goodbye
  21. Medley Power
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