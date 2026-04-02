NITRO: le foto del concerto al Fabrique di Milano

Foto di Francesca Maffioletti

Ieri sera il Fabrique di Milano ha vibrato al ritmo travolgente di Nitro, il rapper che sta conquistando il panorama musicale italiano. Con un’energia contagiosa e un’atmosfera elettrica, il pubblico è stato travolto da un’esperienza indimenticabile.

Il concerto è iniziato con un’anteprima delle hit più amate, portando subito il pubblico a cantare a squarciagola. Le sue performance sono state caratterizzate da un mix di brani nuovi e classici, con arrangiamenti curati che hanno esaltato la sua voce potente. Ogni pezzo ha raccontato una storia, portando il pubblico in un viaggio musicale che ha toccato le corde più profonde. Il Fabrique era gremito di fan entusiasti, pronti a vivere ogni momento.

In conclusione, il concerto di Nitro al Fabrique è stato un evento straordinario, un vero e proprio inno alla musica e alla passione. Se ieri era solo un assaggio, non vediamo l’ora di scoprire cosa ci riserverà il futuro!

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