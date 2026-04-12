Biguan – “Ne varrà la pena” | Tra fragilità, domande e verità non risolte

Con “Ne varrà la pena”, Biguan costruisce un EP che non cerca scorciatoie emotive né risposte definitive, ma si muove piuttosto dentro lo spazio incerto delle domande aperte. Sei tracce che funzionano come frammenti di un flusso di coscienza, in cui la fine di una relazione diventa il punto di partenza per un racconto più ampio: quello della vulnerabilità, della disillusione e di una lenta presa di consapevolezza.

Il progetto si inserisce nel percorso dell’artista toscano – già riconoscibile per la sua scrittura diretta e per la fusione tra rap, indie pop e pop punk – ma qui sembra compiere un passo ulteriore verso una dimensione più compatta e coerente. Non c’è mai la sensazione di un brano “riempitivo”: ogni episodio ha un peso specifico, ogni titolo è un piccolo capitolo emotivo.

Dal punto di vista sonoro, l’EP alterna momenti più spinti e immediati ad altri più rarefatti e malinconici, mantenendo però una linea estetica ben riconoscibile. La produzione accompagna senza invadere, lasciando spazio alla voce e soprattutto alle parole, che restano il vero centro del progetto. È proprio nella scrittura che Biguan trova il suo punto di forza: immagini quotidiane, intime, a tratti quasi diaristiche, che rendono facile per l’ascoltatore riconoscersi anche nei passaggi più dolorosi.

Se “Mai da me” rappresenta il nodo emotivo più esplicito, altri brani come “Un’altra notte” o “Il sole e la luna”allargano il discorso, mostrando le diverse sfumature di una stessa assenza: il vuoto dopo la fine, ma anche la possibilità di trasformarlo in qualcosa di comprensibile.

“Ne varrà la pena” è un titolo che funziona come domanda e promessa insieme. E l’EP non prova mai a sciogliere quel dubbio, ma lo abita fino in fondo. È proprio in questa sospensione che Biguan riesce a trovare la sua voce più sincera.