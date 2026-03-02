Connect with us

Dischi

BEASTIE BOYS: esce il 17 aprile “To The 5 Boroughs” Edizione Limitata

Published

Il 17 aprile 2026, l’album To the 5 Boroughs dei Beastie Boys, disco di platino,sarà reso disponibile in edizione limitata in 2 box da 3 LP e 2CD con 11 tracce bonus, inclusi remix e B-side.

Il formato in 3LP sarà stampato su vinile da 180 grammi con una tripla copertina pieghevole, elementi a scomparsa e una litografia della mappa della metropolitana, il tutto all’interno di una custodia rigida.

La versione in 2CD sarà contenuta all’interno di un digipack morbido. Questa è inoltre la prima volta che l’edizione digitale deluxe 2019 sarà disponibile in formato fisico.

Preordina il CD > https://amzn.to/3OGNMOU
Preordina il Vinile > https://amzn.to/4l21Azv

To the 5 Boroughs è stato pubblicato nel 2004 e ha raggiunto il numero 1 nella Billboard 200Top Rap AlbumsTop R&B/Hip-Hop AlbumsTop Current Albums, Rap Album Sales Top Album Sales. L’album presenta un mix costante di profondi riferimenti alla cultura pop in brani come “Shazam!” e “Ch-Check It Out”, oltre a questioni sociali e politiche più serie con “Right Right Now”, “It Takes Time To Build” e “An Open Letter To NYC.” Rolling Stone ha definito To The 5 Boroughs “Un numero di equilibrismo mozzafiato, un concentrato di adrenalina e divertimento ma capace di far riflettere”, mentre Pitchfork ha dichiarato: “L’aria disinvolta dell’album riflette l’attitudine di chi non ha nulla da perdere, propria sia della città che del gruppo”.

TRACKLISTS

3LP

LP1

A1. Ch-Check It Out  

A2. Right Right Now Now    

A3. The Hard Way

A4. It Takes Time To Build    

B1. Rhyme The Rhyme Well  

B2. Triple Trouble   

B3. Hey Fuck You    

B4. Oh Word?           

LP2

C1.That’s It That’s All            

C2. All Lifestyles      

C3. Shazam!              

C4. An Open Letter To NYC 

D1. Crawlspace        

D2. The Brouhaha   

D3. We Got The       

LP3

F1. Brrrr Stick Em    

F2. And Then I          

F3. Now Get Busy   

F4. Ch-Check It Out (Just Blaze Remix)

F5. Triple Trouble (Brainpower Remix)

G1. Triple Trouble (J. Wizzle Remix)

G2. Triple Trouble (Dexter’s Triple Decollte Situation)               

G3. Triple Trouble (Graham Coxon Remix)     

G4. Rizzle Rizzle Nizzle Nizzle              

G5. MTL Reppin’ For The 514

G6. RRNN: Straight Outta Shibuya  

