BEASTIE BOYS: esce il 17 aprile “To The 5 Boroughs” Edizione Limitata

Il 17 aprile 2026, l’album To the 5 Boroughs dei Beastie Boys, disco di platino,sarà reso disponibile in edizione limitata in 2 box da 3 LP e 2CD con 11 tracce bonus, inclusi remix e B-side.
Il formato in 3LP sarà stampato su vinile da 180 grammi con una tripla copertina pieghevole, elementi a scomparsa e una litografia della mappa della metropolitana, il tutto all’interno di una custodia rigida.
La versione in 2CD sarà contenuta all’interno di un digipack morbido. Questa è inoltre la prima volta che l’edizione digitale deluxe 2019 sarà disponibile in formato fisico.
To the 5 Boroughs è stato pubblicato nel 2004 e ha raggiunto il numero 1 nella Billboard 200, Top Rap Albums, Top R&B/Hip-Hop Albums, Top Current Albums, Rap Album Sales e Top Album Sales. L’album presenta un mix costante di profondi riferimenti alla cultura pop in brani come “Shazam!” e “Ch-Check It Out”, oltre a questioni sociali e politiche più serie con “Right Right Now”, “It Takes Time To Build” e “An Open Letter To NYC.” Rolling Stone ha definito To The 5 Boroughs “Un numero di equilibrismo mozzafiato, un concentrato di adrenalina e divertimento ma capace di far riflettere”, mentre Pitchfork ha dichiarato: “L’aria disinvolta dell’album riflette l’attitudine di chi non ha nulla da perdere, propria sia della città che del gruppo”.
TRACKLISTS
3LP
LP1
A1. Ch-Check It Out
A2. Right Right Now Now
A3. The Hard Way
A4. It Takes Time To Build
B1. Rhyme The Rhyme Well
B2. Triple Trouble
B3. Hey Fuck You
B4. Oh Word?
LP2
C1.That’s It That’s All
C2. All Lifestyles
C3. Shazam!
C4. An Open Letter To NYC
D1. Crawlspace
D2. The Brouhaha
D3. We Got The
LP3
F1. Brrrr Stick Em
F2. And Then I
F3. Now Get Busy
F4. Ch-Check It Out (Just Blaze Remix)
F5. Triple Trouble (Brainpower Remix)
G1. Triple Trouble (J. Wizzle Remix)
G2. Triple Trouble (Dexter’s Triple Decollte Situation)
G3. Triple Trouble (Graham Coxon Remix)
G4. Rizzle Rizzle Nizzle Nizzle
G5. MTL Reppin’ For The 514
G6. RRNN: Straight Outta Shibuya
