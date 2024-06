I BEASTIE BOYS celebrano 30 anni di “Ill Communication”

Pubblicato originariamente 30 anni fa, il 31 maggio 1994, Ill Communication fu molto di più del disco che riportò i Beastie Boys al primo posto della classifica Billboard 200. In breve tempo, il quarto album (multi-platino) di Michael “Mike D” Diamond, Adam “Adrock Horovitz e Adam “MCA” Yauch riuscì, in modo travolgente, a pervadere ogni aspetto della cultura pop. Mentre la corsa di Ill Communication verso il successo mondiale veniva guidata da “Sabotage” e dal suo indimenticabile video diretto da Spike Jonze/Nathanial Hornblower tributo ai polizieschi degli anni ’70, Rolling Stone definiva l’album del 1994 “la colonna sonora dell’estate”.

Critica e fan rimasero egualmente sbalorditi dalle hit hip-hop come “Sure Shot” o “Root Down”, omaggio al brano di Jimmy Smith, e dalla collaborazione con Q-Tip in “Get It Together”. La copertina di Vibe li definì “probabilmente i musicisti più innovativi emersi dall’hip hop”. Definizione alla quale Ill Communication continua ancora oggi a tener fede; l’album ha infatti affascinato diverse generazioni di ascoltatori grazie alle hit più famose e conosciute ma anche alle tracce strumentali (“Sabrosa”, “Ricky’s Theme”) e per merito di pezzi hardcore punk (“Tough Guy”, “Heart Attack Man”) ma probabilmente grazie anche a brani come “Bodhisattva Vow”, “Shambala”, Ill Communication, non ha mai smesso di crescere in termini di valore e impatto.

Grand Royal, Capitol Records e UMe sono orgogliosi di celebrare il 30° anniversario di Ill Communication con l’uscita, il 26 luglio, di una Limited Edition Deluxe da 3 LP che ci regala una rara versione dell’album originariamente pubblicata in tiratura limitata nel 2009, fuori catalogo da tempo e ricercata da fan e collezionisti. L’edizione del 30° anniversario di Ill Communication, stampata su vinile da 180 g., presenta una copertina lenticolare e include un terzo LP con 12 tracce bonus (tra cui una versione live di “The Maestro” da Check Your Head del 1992, “Mullet Head”, remix, B-side e altre rarità), il tutto racchiuso in una custodia rigida.

Perciò, unitevi alla celebrazione dei 30 anni di Ill Communication con i Beastie Boys e tutti i protagonisti che ruotano attorno alla produzione dell’album, Mario Caldato Jr. (che ha co-prodotto il disco con la band), Money Mark, Eric Bobo, Amery “AWOL” Smith, Eugene Gore, Q-Tip e Biz Markie. “Because you can’t, you won’t and you don’t stop…”