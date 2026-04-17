Connect with us

Ciao cosa stai cercando?

Reportage Live

EIHWAR + Mira Ceti: le foto del concerto al Santeria Toscana 31 di Milano

Prima volta da headliner in Italia per il Viking Duo Francese

Published

Eihwar - Pagan Folk Nights Tour 2026 - Santeria Toscana 31 Milano

Foto di Luna La Chimia

EIHWAR,  il Viking Duo francese composto da Alice Saturne Mezzasalma e Antoine Aureche, si è esibito ieri sera al Santeria Toscana 31 di Milano.

“Pagan Folk Nights Tour 2026” – Il Tour Nei Club

L’apertura della serata è stata affidata a Mira Ceti, una delle cantanti degli Heilung, che ha presentato al pubblico il suo progetto solista.
Le sue sonorità Dark Folk, il sound suggestivo e di ispirazione rituale sono una chiara influenza del lavoro della cantante con gli Heilung, nome rinomato nel Ritual Folk.

EIHWAR – La Prima Volta In Italia

La prima volta in concerto in Italia da headliner degli Eihwar inizia subito con un enorme successo.
Infatti, dopo l’iniziale programmazione dell’evento al Legend Club, a seguito della grande richiesta di biglietti si è reso necessario il cambio di location al Santeria Toscana 31.

Il Viking Duo francese, già inserito dalla stampa nella corrente “Nordic Electro-Folk”, è famoso per il proprio stile musicale unico, che loro definiscono “Viking War Trance”.
Questa potente fusione di musica elettronica, elementi folk nordici e performance rituali ha permesso loro di conquistare un vasto seguito nel giro di poco tempo.
La Venue Upgrade della data italiana è un’ulteriore conferma di questo crescente successo.

Non appena gli Eihwar sono saliti sul palco, l’atmosfera del Santeria è cambiata. Dalle atmosfere mistiche e oniriche di Mira Ceti, si è passati a mix inarrestabile di ritmi martellanti, trame elettroniche e intensità primordiale.
Il pubblico del Santeria non ha potuto far a meno di essere trascinato subito nel loro “Viking War Trance” lasciandosi coinvolgere in balli e battiti di mani per tutto il concerto.

Clicca qui per vedere le foto del concerto degli Eihwar a Milano (o sfoglia la gallery qui sotto).

Eihwar



In this article:, , , ,
Written By

Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Scopri anche...

IAMX - Artificial Innocence European Tour 2026 - Legend Club Milano IAMX - Artificial Innocence European Tour 2026 - Legend Club Milano

Reportage Live

IAMX + Aux Animaux: le foto e la scaletta del concerto al Legend Club di Milano

Chris Corner è tornato a stregare l'Italia con il suo magnetico progetto musicale

26/03/2026
Elephant Brain in concerto alla Santeria Toscana 31 Milano Marzo 2026 Elephant Brain in concerto alla Santeria Toscana 31 Milano Marzo 2026

Reportage Live

Non tutti si sbattono come gli ELEPHANT BRAIN

La band di Perugia recupera lo slittamento della data di gennaio questo 24 marzo conquistando un sold out in Santeria Toscana, e anche la...

25/03/2026
Ist Ist concerto Santeria Toscana 31 Milano del 17 marzo 2026 Ist Ist concerto Santeria Toscana 31 Milano del 17 marzo 2026

Reportage Live

IST IST: le foto e la scaletta del concerto presso Santeria Toscana 31 di Milano

Ist Ist in concerto presso Santeria Toscana 31 di Milano a Marzo 2026, le foto e la scaletta del live.

18/03/2026
The Rumjacks in concerto in Santeria Toscana 31 di Milano Marzo 2026 The Rumjacks in concerto in Santeria Toscana 31 di Milano Marzo 2026

Reportage Live

THE RUMJACKS + Circus Punk + Pimples Marmalade: le foto e la scaletta del concerto in Santeria Toscana 31 di Milano

The Rumjacks in concerto in Santeria Toscana 31 di Milano. Guarda le foto e scopri la scaletta del live show.

16/03/2026