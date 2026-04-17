EIHWAR + Mira Ceti: le foto del concerto al Santeria Toscana 31 di Milano

Foto di Luna La Chimia

EIHWAR, il Viking Duo francese composto da Alice Saturne Mezzasalma e Antoine Aureche, si è esibito ieri sera al Santeria Toscana 31 di Milano.

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L’apertura della serata è stata affidata a Mira Ceti, una delle cantanti degli Heilung, che ha presentato al pubblico il suo progetto solista.

Le sue sonorità Dark Folk, il sound suggestivo e di ispirazione rituale sono una chiara influenza del lavoro della cantante con gli Heilung, nome rinomato nel Ritual Folk.

EIHWAR – La Prima Volta In Italia

La prima volta in concerto in Italia da headliner degli Eihwar inizia subito con un enorme successo.

Infatti, dopo l’iniziale programmazione dell’evento al Legend Club, a seguito della grande richiesta di biglietti si è reso necessario il cambio di location al Santeria Toscana 31.

Il Viking Duo francese, già inserito dalla stampa nella corrente “Nordic Electro-Folk”, è famoso per il proprio stile musicale unico, che loro definiscono “Viking War Trance”.

Questa potente fusione di musica elettronica, elementi folk nordici e performance rituali ha permesso loro di conquistare un vasto seguito nel giro di poco tempo.

La Venue Upgrade della data italiana è un’ulteriore conferma di questo crescente successo.

Non appena gli Eihwar sono saliti sul palco, l’atmosfera del Santeria è cambiata. Dalle atmosfere mistiche e oniriche di Mira Ceti, si è passati a mix inarrestabile di ritmi martellanti, trame elettroniche e intensità primordiale.

Il pubblico del Santeria non ha potuto far a meno di essere trascinato subito nel loro “Viking War Trance” lasciandosi coinvolgere in balli e battiti di mani per tutto il concerto.

Clicca qui per vedere le foto del concerto degli Eihwar a Milano (o sfoglia la gallery qui sotto).







