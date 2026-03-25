Non tutti si sbattono come gli ELEPHANT BRAIN

Articolo di Marzia Picciano | Foto di Giorgia De Dato

Gli Elephant Brain si sbattono, completamente, e questo è un bene: l’ha detto esplicamente Davide Divi Autelitano de I Ministri comparendo per un cameo a sopresa, giusto per cantare Spingere insieme a loro sul palco del loro concerto sold out del 24 marzo in Santeria Toscana 31. Io, da parte mia lo pensavo già da un pò anche io, dopo averli intervistati all’uscita di Almeno Per Ora.

Si sbattono perché ok, certo, ci credono, ci devono credere. Ma anche perché è nella natura di tutti gli ultimi veri romantici (e no, non è quella cit).

Ne è prova il loro concerto di Milano. Doveva essere il 27 gennaio, dopodiché sbam, quella che per antonomasia deve essere una delle date principali di ogni tour che si rispetti, perché insomma è sempre Milano, è stata da riprogrammare. Andrea Bebo Mancini sul palco poco prima di iniziare con la “ballata” da crux e piano disperationis del loro ultimo disco, Le Prime Luci, lo dice: alla fine scriviamo canzoni per quei momenti in cui si fa difficoltà a vedere oltre, come quello che hanno vissuto in quel momento.

Elephant Brain in concerto alla Santeria Toscana 31 di Milano foto di Giorgia De Dato per www.rockon.it

Scrivono canzoni, aggiungo io, perché la possibilità che vada tutto bene, in modo semplice e quasi banale, non viene concessa facilmente. Siamo oltremodo complessi e complessati, quindi è decisamente impossibile che vada tutto bene, perché non è mai esattamente come ce lo saremo immaginati. Meno male, chiosa sempre Andrea, che ieri (il 23 marzo) almeno è stato un bel giorno (per l’Italia).

Sarà questo che li ha portati a dare il massimo ieri sera? O la gioia di recuperare qualcosa che temevamo essere perso?

Poi sarà che il centro del Paese, l’Umbria, è una fucina di intensità chitarrose e impetuosità sconsiderate, ma pur essendo nata a Pescara e cresciuta in altri posti, mi sembra che il posto dove si collocano gli Elephant Brain sia esattamente il mio. Perché il mio frigo è praticamente sempre vuoto e i piatti non sono torri, ma a volte nel lavandino ci stanno per un pò. E ovviamente scappo sempre.

Si, sono lì, anche se faccio fatica a trovarmi nella folla di giovani riccioluti e innamoratissimi di loro della vita del pogo di una vita bella e disperata. Quando tutto questo finirà / sarò una nazione da ricostruire recita un loro pezzo non – aimé – in scaletta. Ed ora ditemi: non percepite un pò di necessario catastrofismo?

Elephant Brain in concerto alla Santeria Toscana 31 di Milano foto di Giorgia De Dato per www.rockon.it

Non che sia particolarmente distante dal pubblico, dico anagraficamente, eppure non posso impedirmi di percepire la stessa urgenza di sbattermi anche io per qualcosa. Forse perché mi avvicino a una fase di prossima apatia reiterata in una routine casa lavoro, e l’idea di non sentire più, neanche un minimo di dolore, mi angoscia.

Attenzione, qui non stiamo parlando di quadri clinici alla Münchhausen, non siamo qui a reclamare la voglia di stare male, ma di andare oltre la semplice divisione tra bene e male e capire quando la necessità intrinseca di persone inevitabilmente irrisolte di un’altra storia che fallisce. Perché, alla fine di tutto, siamo fatti della stessa sostanza dei sogni e viviamo di tentativi, non possiamo che sperare di azzeccarne uno, e magari non quello dove rischiamo di sbattere il muso troppo forte. Chi non tenta non è perduto: è semplicemente morto. Non è questo di cui parla Almeno Per Ora? Non è questo di cui abbiamo sempre parlato?

Sarà per questo che a nemmeno il terzo pezzo ci troviamo già il primo tentativo di salita (riuscito) sul palco, a neanche metà scaletta il pogo roteante è partito, intorno a me sudano tutti, saltano tutti, si sbattono tutti? Gli Elephant Brain sono una band del popolo? O semplicemente riescono a portare nei loro live la stessa carica catartica di cui farciscono ogni loro pezzo? E tu in mezzo a quella roba, ovvio, ci vuoi stare.

Vincenzo Garofalo e Bebo in particolare sono due aizzatori di carni umane, conoscono il loro pubblico, sono chiamati a più riprese, per nome, per essenza; loro sanno cosa fargli penare, “non fanno prigionieri” per dirla brutalmente: è impossibile lasciare fuori qualcuno, non farlo toccare dall’esperienza del live, in presenza. E basta un palco ridotto all’osso, a parte persone e strumenti, una scritta semplice, una presentazione che vuole essere understatement rigenerativo: welcome to qualcosa di molto forte, la tua voglia di buttare giù questa stanza e far volare tutti in stage diving (a parte la band, anche il pubblico).

Elephant Brain in concerto alla Santeria Toscana 31 di Milano foto di Giorgia De Dato per www.rockon.it

C’è qualcosa di profondamente giusto e condivisibile nell’essere a un concerto degli Elephant Brain, nell’essere loro fan anche solo per una canzone. È che nel tornare a casa pensavo: da quanto tempo nel mio Spotify non sento più qualcosa del genere? Non è la primavera che mi dice di entrare in un loop di ascolto degli Smashing Pumpkins, non so come i ciliegiacci in fiore possano realmente suggerirmi di fissarmi su Disarm, e arrivo al punto: impegnati come siamo a cercare di rifinire ogni angolo della nostra persona ci dimentichiamo di come le guitar band ci abbiano conquistato nel profondo.

E quindi perché siamo qui in ufficio, a cantare, come ieri Scappare Sempre e Weekend? Per la stessa ragione per cui ieri c’era Divi. Con I Ministri chiudono un cerchio, anche loro nella stessa ellissi di ruvida immediatezza: è una delle canzoni che più li accomuna, su cui si sono ispirati, ed ha senso. Un po’ come Gatto Toro in apertura del loro concerto.

Dove sono quelli come gli Elephant Brain quando servono? In concerto, a spaccare palchi, ecco.

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ELEPHANT BRAIN – La scaletta del concerto di Milano

Il Nulla è già molto Impareremo a perdere Anche questa è insicurezza Calamite Una casa in cui tornare Solo un’altra domenica Le prime luci Scappare sempre Neanche un’ora sveglio Sto Meglio Come Mi Divori Almeno per per ora Resistere (con Divi de I Ministri)

Encore: