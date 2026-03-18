Connect with us

Hi, what are you looking for?

Reportage Live

IST IST: le foto e la scaletta del concerto presso Santeria Toscana 31 di Milano

Ist Ist in concerto presso Santeria Toscana 31 di Milano a Marzo 2026, le foto e la scaletta del live.

Published

Ist Ist concerto Santeria Toscana 31 Milano del 17 marzo 2026
Ist Ist in concerto presso Santeria Toscana 31 di Milano foto di Katarina Dzolic per www.rockon.it

Foto di Katarina Dzolic

Ieri la Santeria Toscana 31 ha ospitato l’unica data italiana degli IST IST, confermando l’interesse del pubblico milanese verso la band britannica.

Ad aprire la serata sono stati i Kanadia, che hanno proposto un set essenziale, costruito su sonorità tra indie ed elettronica. Una performance lineare, funzionale a introdurre il clima musicale della serata.

Gli IST IST hanno offerto un’esibizione compatta, basata su una solida sezione ritmica e su arrangiamenti asciutti. La voce del frontman si è confermata elemento centrale, contribuendo a mantenere coesione e continuità lungo tutto il concerto.

La scaletta ha alternato brani recenti e pezzi già noti, delineando un percorso coerente all’interno del loro repertorio. L’approccio al live, privo di elementi superflui, ha privilegiato la resa sonora e l’efficacia complessiva.

Una prova convincente, che rafforza la presenza della band nel circuito europeo e conferma la buona risposta del pubblico italiano.

Clicca qui per vedere le foto degli Ist Ist presso la Santeria Toscana 31 di Milano (o sfoglia la gallery qui sotto).

Ist Ist

Scaletta

  • Encouragement
  • Shtg
  • Warning Signs
  • Shadow
  • The kiss
  • What I Know
  • Make no Difference
  • Ambition
  • Burning
  • Dreams
  • Love Song
  • Emily
  • Nights Arm
  • Repercussion
  • Fat CAts
  • Remember
  • The Echo
  • Under Your Skin
  • Hope 2 Love
  • You’re Mine
  • Fear
  • Stamp you out
In this article:, , ,
Written By

Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Scopri anche...

Reportage Live

ACHILLE LAURO: le foto e la scaletta del concerto di Milano

Foto di Marco Arici Il 16 marzo, data speciale per l’artista e nota a tutti i suoi fan, è arrivato all’Unipol Forum di Milano...

25 minuti ago
JID in concerto al Fabrique di Milano Marzo 2026 JID in concerto al Fabrique di Milano Marzo 2026

Reportage Live

J.I.D + Mick Jenkins: le foto e la scaletta del concerto al Fabrique di Milano

J.I.D + Mick Jenkins in concerto al Fabrique di Milano. Guarda le foto e scopri la scaletta del live show.

15 ore ago

Interviste

“Mai avuto tempo”: un viaggio lungo 40 anni nella musica dance con GIACOMO MAIOLINI

Dalle discoteche di provincia alle classifiche mondiali, dai vinili e i tape agli algoritmi: Maiolini racconta la musica con il suo tempo.

1 giorno ago
Neffa in concerto all'Alcatraz di Milano 2026 | foto di Lara Bordoni Neffa in concerto all'Alcatraz di Milano 2026 | foto di Lara Bordoni

Reportage Live

NEFFA: le foto del concerto all’Alcatraz di Milano

Neffa in concerto all'Alcatraz di Milano. Guarda le foto del concerto

2 giorni ago