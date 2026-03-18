IST IST: le foto e la scaletta del concerto presso Santeria Toscana 31 di Milano

Foto di Katarina Dzolic

Ieri la Santeria Toscana 31 ha ospitato l’unica data italiana degli IST IST, confermando l’interesse del pubblico milanese verso la band britannica.

Ad aprire la serata sono stati i Kanadia, che hanno proposto un set essenziale, costruito su sonorità tra indie ed elettronica. Una performance lineare, funzionale a introdurre il clima musicale della serata.

Gli IST IST hanno offerto un’esibizione compatta, basata su una solida sezione ritmica e su arrangiamenti asciutti. La voce del frontman si è confermata elemento centrale, contribuendo a mantenere coesione e continuità lungo tutto il concerto.

La scaletta ha alternato brani recenti e pezzi già noti, delineando un percorso coerente all’interno del loro repertorio. L’approccio al live, privo di elementi superflui, ha privilegiato la resa sonora e l’efficacia complessiva.

Una prova convincente, che rafforza la presenza della band nel circuito europeo e conferma la buona risposta del pubblico italiano.

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Scaletta