NOT FOR RADIO + Martina Nifantani: le foto e la scaletta del concerto al Teatro Arcimboldi di Milano

Foto di Andrea Ripamonti



Quando una voce amata cambia pelle, succede qualcosa di raro.



C’è un debutto che profuma di attesa e curiosità: María Zardoya, anima magnetica dei The Marías, apre un nuovo capitolo e lo fa con Not For Radio, progetto solista che la porta per la prima volta in Europa con In The Forest. Un viaggio musicale più intimo, libero, personale.

Qui il suono si fa più vicino, quasi confidenziale. Le atmosfere sospese che l’hanno resa riconoscibile lasciano spazio a un racconto interiore fatto di fragilità, desiderio, silenzi e rinascita. Canzoni che sembrano nascere al buio e accendersi piano, una dopo l’altra, fino a travolgere.

Dopo il successo travolgente con i The Marías, María sceglie di mostrarsi da un’altra prospettiva: più essenziale, più coraggiosa, più vera. E noi non vediamo l’ora di ascoltarla da vicino, nel momento esatto in cui una nuova storia comincia.

Biografia di Not For Radio aka María Zardoya

Not For Radio è un nuovo e audace capitolo per Zardoya, che offre un introspettivo contrappunto al suo lavoro con The Marías. Mentre la band continua la sua ascesa dopo l’album di successo Submarine (2024) – che le è valso una nomination ai Grammy come Miglior Nuovo Artista – Not for Radio afferma una propria identità creativa distinta. Not For Radio ha pubblicato nell’ottobre 2025 l’album di debutto Melt, che ha raggiunto il 13° posto nella Billboard 200, un’impresa epocale per un progetto solista. Il disco, composto da dieci tracce, è un’alchimia di dolore, solitudine e comunione creativa, che si dispiega in tempo reale mentre Zardoya, insieme all’artista-produttore Sam Evian e al produttore/strumentista Luca Buccellati, si scollegano dal mondo esterno e si immergono nella natura e nel suono. Il risultato è un corpus di opere profondamente coinvolgente che posiziona Zardoya non solo come cantante, ma come una forza multidimensionale con una visione singolare.

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NOT FOR RADIO: la scaletta del concerto di Milano