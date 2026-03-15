THE RUMJACKS + Circus Punk + Pimples Marmalade: le foto e la scaletta del concerto in Santeria Toscana 31 di Milano

Foto di Andrea Ripamonti



Dopo il Dead Anthems Tour del 2025 che ha visto tre date esplosive nel nostro Paese, di cui Milano e Mantova sold out, The Rumjacks son tornati sui palchi italiani!



Portano sul palco Dead Anthems, l’ultimo acclamato album che la band aveva presentato in anteprima al pubblico italiano lo scorso febbraio 2025, con singoli come “Come Hell or High Water”, “An Irish Goodbye on St Valentines Day” e “Cold Like This”, ma anche grandi successi del passato come “An Irish Pub Song” per regalare al pubblico una serata ricca di energia.

Formatisi a Sydney nel 2008, The Rumjacks sono una potente miscela di folk punk celtico, spesso paragonata a un incontro tra The Clash e The Pogues. Grazie a show dal vivo ad altissima energia, si sono fatti le ossa nei pub australiani prima di conquistare rapidamente il pubblico europeo.

Il 2019 segna una tappa fondamentale della loro carriera: la band suona su alcuni dei palchi più iconici d’Europa, tra cui Groezrock, Wacken Open Air e Hellfest, oltre a essere headliner del Mighty Sounds. Nello stesso anno registrano numerosi sold out nei club di Francia, Germania e Romania.

Il successo prosegue nel 2020 con un lungo tour nel Regno Unito, che fa segnare il tutto esaurito in Scozia e Inghilterra, dove The Rumjacks si esibiscono davanti al pubblico più numeroso della loro carriera britannica.

Con sette album in studio, due EP e due album live all’attivo, The Rumjacks si sono affermati come uno dei nomi di riferimento del genere. Il loro canale YouTube conta oltre 240.000 iscritti, molti videoclip superano il milione di visualizzazioni e l’ormai iconica An Irish Pub Song ha raggiunto oltre 90 milioni di views.

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THE RUMJACKS: la scaletta del concerto di Milano