GAIA: le foto e la scaletta del concerto al Fabriuqe di Milano

Foto di Andrea Ripamonti
Gaia continua il suo tour di date live 2026 con questo appuntamento al Fabrique di Milano, concerto organizzato da Vivo Concerti.
Chi è Gaia?
Gaia nasce nel 1997 da madre brasiliana e padre italiano, cresce nella provincia mantovana per poi trasferirsi a Milano per inseguire il suo sogno.
Sin da bambina si appassiona alla musica, crescendo in una casa in cui risuonavano le note di Jorge Ben Jor e Caetano Veloso, sempre in buona compagnia di Vasco.
Col passare degli anni Gaia sente sempre più la necessità di ampliare gli orizzonti sonori che l’hanno accompagnata nei primi anni della sua vita e inizia un percorso di ricerca musicale fino ad arrivare ad una nuova consapevolezza artistica e una direzione musicale che finalmente la racconta in modo fedele e sincero, portandosela dietro ancora oggi.
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GAIA: la scaletta del concerto di Milano
- INTRO
- FUMO BLU
- MARATONA
- RJ
- COCO CHANEL
- TI FIDAVI
- ROSA DEI VENTI
- CUORE AMARO
- TWIN FLAMES
- TROPICALIA feat SKT
- FEK
- ADDICTED
- BULLETPROOF
- SALINA
- PARANAUÈ
- MARINA
- OUTRO
- roda de samba con i Selton TUDO BEM
- TOKYO
- AGUA DE CHUVA NO MAR fine roda
- INTRO
- DEA SAFFICA
- NUDA
- I MASCHI feat LEVANTE
- CICATRICE
- MOON VELENO
- BOSSA NOSTRA
- CHEGA
- SESSO E SAMBA feat TONY EFFE
- BAILE
- CHIAMO