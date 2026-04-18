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GAIA: le foto e la scaletta del concerto al Fabriuqe di Milano

Gaia in concerto al Fabrique di Milano Guarda le foto e scopri la scaletta del live show.

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Gaia concerto al Fabrique Milano del 18 aprile 2026
Gaia in concerto al Fabrique di Milano foto di Andrea Ripamonti per www.rockon.it

Foto di Andrea Ripamonti

Gaia continua il suo tour di date live 2026 con questo appuntamento al Fabrique di Milano, concerto organizzato da Vivo Concerti.

Chi è Gaia?

Gaia nasce nel 1997 da madre brasiliana e padre italiano, cresce nella provincia mantovana per poi trasferirsi a Milano per inseguire il suo sogno.
Sin da bambina si appassiona alla musica, crescendo in una casa in cui risuonavano le note di Jorge Ben Jor e Caetano Veloso, sempre in buona compagnia di Vasco.
Col passare degli anni Gaia sente sempre più la necessità di ampliare gli orizzonti sonori che l’hanno accompagnata nei primi anni della sua vita e inizia un percorso di ricerca musicale fino ad arrivare ad una nuova consapevolezza artistica e una direzione musicale che finalmente la racconta in modo fedele e sincero, portandosela dietro ancora oggi.

Clicca qui per vedere le foto di Gaia a Milano o sfoglia la gallery qui sotto

Gaia

GAIA: la scaletta del concerto di Milano

  1. INTRO
  2. FUMO BLU
  3. MARATONA
  4. RJ
  5. COCO CHANEL
  6. TI FIDAVI
  7. ROSA DEI VENTI
  8. CUORE AMARO
  9. TWIN FLAMES
  10. TROPICALIA feat SKT
  11. FEK
  12. ADDICTED
  13. BULLETPROOF
  14. SALINA
  15. PARANAUÈ
  16. MARINA
  17. OUTRO
  18. roda de samba con i Selton TUDO BEM
  19. TOKYO
  20. AGUA DE CHUVA NO MAR fine roda
  21. INTRO
  22. DEA SAFFICA
  23. NUDA
  24. I MASCHI feat LEVANTE
  25. CICATRICE
  26. MOON VELENO
  27. BOSSA NOSTRA
  28. CHEGA
  29. SESSO E SAMBA feat TONY EFFE
  30. BAILE
  31. CHIAMO

Gaia la scaletta del concerto al Fabrique di Milano
Gaia la scaletta del concerto al Fabrique di Milano
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