Non sarà THE LAST DINNER PARTY, neanche stavolta 

Articolo di Marzia Picciano | Foto di Marco Arici



Ecco che arriva l’impulso femminile, quello di prendermi cura delle ferite che mia madre portava.



Ecco che arrivano, per la seconda volta in Italia, nella oggi internazionalissima Milano, again, le The Last Dinner Party, ovvero la band londinese (che più non si può) composta da Abigail Morris (voce), Lizzie Mayland (chitarra), Emily Roberts (chitarra), Georgia Davies (basso) e Aurora Nishevci (piano e qualsiasi altra cosa, direi).

Precisamente al Fabrique, una location così più ampia della Santeria del tour dell’acclamatissimo Prelude To Ecstasy (a cui, ci tengo a dirlo, la sottoscritta non aveva avuto modo di assistere), che Abigail Morris più volte si ferma a commentare, tra il lieto e il compiaciuto, di avere un palco così grande e così tante persone a vederle.

The Last Dinner Party in concerto al Fabrique di Milano, foto di Marco Arici per www.rockon.it

Oggi (o meglio, ieri), le ragazze dell’ultima cena festosa sono glam (eppur sempre barocche) e rock come non mai.

In ballo c’è il loro ultimo lavoro, il secondo disco From The Pyre, un ritorno che è fedele alla linea di band che le nostre hanno inteso quale loro, ma setta con chiarezza la volontà di elevarsi nel dark grazie a una maggiore orchestrazione, e anche più rock nel senso classico del termine. Sappiamo tutti, in questa sala, a cosa apparteniamo stasera, e perché siamo qui; lo so anche io che non le avevo mai viste eppure mi basta sentirle aprire con Walking Into The Pyre, per capire cosa mi attende.

Un (solo all’apparenza) sofisticatissimo girl power guidato da un folletto con le movenze di una locandiera un pò sparrowiana, corsetti e merletti, parecchi coretti e falsetti, tutti perfettamente al loro posto. Un gruppo di ragazze estremamente talentuose e capaci di calcare un palco con il loro storytelling da far ricredere chi, qualche anno fa, si chiese se fossero una meteora o basta. Non voglio essere entusiastica o fan girl senza critica, ma bisogna dire che insomma, le The Last Dinner Party sanno cosa fare e ci credono moltissimo, e quindi ci credo anche io.

Questa cosa è importantissima, soprattutto quando ti lanci in un progetto artistico come questo. Per dire: esattamente al primo ritornello di Agnus Dei, pezzo dal significato che è il vero leit motiv di tutto il disco e della performance, ho davvero pensato che in fin dei conti, perché no, proviamo a rivederci tutta Bridgerton con le The Last Dinner Party sotto. Altro che Coldplay al violino. Magari mi rendono più interessante la terza stagione.

The Last Dinner Party in concerto al Fabrique di Milano, foto di Marco Arici per www.rockon.it

Se fai rock barocco o glam, se lo fai in un certo modo, lo devi fare fino in fondo, e le ragazze, tutte, lo fanno, ognuna con la sua personalità e storia personale. Non c’è solo Abigail sul palco, questa non è una band che si nasconde dietro una sensualissima e rampantissina vocal (non posso non pensare alla Roswell dei Wolf Alice, e di cui sono state a loro volta supporting act), canta e spacca, trova lo spazio per tutte, isn’t this the perfect sorority?

Perché sentire Aurora Nishevci cantare e suonare in dieci strumenti diversi Gjuha e dire che questa è una canzone che parla di linguaggio (è la traduzione esatta del termine), sentirla dire che è stata pensata per il suo sentirsi “removed” (ah, se potessi ri-elencare tutte le parole e locuzioni dette in maniera cosi, posh e così British ieri sera, non si manderebbe in estasi solo me, ma almeno metà dei presenti) dalla lingua e cultura kosovara albanese da cui proviene, non fa pensare che in questo orchestrare di figure femminili estremamente affascinati non ci sia solo una retorica funzionale e spesso funzionante di band che parla una lingua specifica (per rimanere in tema), ma al contrario, un insieme di moltitudini e specificità che altrimenti si piallerebbero sotto il necessario comune sentire di una gruppo alle prese (semplificando) con la crisi della femminilità contemporanea?

Non fa pensare che, come mi ha fatto notare qualcuno, il clou della serata poteva essere tranquillamente raggiunto con l’intro di vocalizzi ipnotizzanti di Woman Is a Tree, o nel duetto francese dell’epica Rifle, con una Lizzie Mayland (o Mayfair, siccome con la mente sono ancora a Bridgerton, e lo so: è tutto un mio film, perchè dovremmo essere passate alle Brontë qui) eccezionale, anche nello “spaccare” la chitarra. E alla fine non eravamo neanche a metà concerto, e insomma, che regia è questa che mi hai già dato l’apice (cit.) senza ancora farmi sentire Nothing Matters?

La scaletta non era corta, anzi. C’è stato modo di vedere anche la Nishevci, fantastica in questo live, imbracciare un sax. Di vederle alternarsi in ogni posizione neanche fossimo in una partita di pallavolo. Di sentirle parlare in in italiano con uno sforzo decisamente più articolato di tante altre band straniere passate (e non parlo della menzione d’onore a “canissimo” aka Hot Dog ma anche e soprattutto dei vari intercalari in lingua locale emessi nel corso della performance), e di vederle indicare la Fondazione Banco Alimentare come partner di donazioni della serata. O di chiederci di applaudire per i Sunday (1994) che aprono serata e tour. O di voler semplicemente stabilire una connessione con un pubblico iper-reattivo alle vecchie e alle nuove canzoni.

The Last Dinner Party in concerto al Fabrique di Milano, foto di Marco Arici per www.rockon.it

Ora, questi sono corollari a una performance che nel suo intimo rivela alla sottoscritta, che ripeto, le vede per la prima volta, un dettaglio in più.

Perché il rischio di vedere una band appiattita dietro le sue canzoni esiste, e non che sia un male. Gli artisti “fanno” arte per esprimersi, altrimenti farebbero statement e comunicati stampa sui loro sentimenti, posizioni e visioni, e no, assolutamente, non mi sento di giudicare chi non sente la necessità di spiegare passo dopo passo cosa sta facendo, non è scritto da nessuna parte che “deve”. Eppure, oggi, vivendo di prodotti veloci ed immediati come analgesici ad assimilazione veloce, approfondire, o semplicemente rimanere un secondo in più e vedersi al naturale, sembra un lusso non contenibile in alcun vip package.

Quindi sì, che piacere percepire davvero così umane e vicine queste sei ragazze così colte e raffinate che mi parlano, in maniera ancora più alta se non orchestrale in From The Pyre, di quanto sia complesso e possibilmente si, una merde, essere una donna oggi, nella sociologia relazionale e sentimentale, perché si, ficchiamo le unghie bene in fondo, ma poi sappiamo che rimane solo carne e niente più.

Siamo gli agnelli sacrificali, seguiamo rituali antichi, le donne sono alberi e siamo madri superiori (quanto Beatles c’è in realtà dietro From The Pyre?), o siamo donne e non c’è modo di scappare dalla naturale inclinazione a proteggere che abbiamo; e, mi viene da chiosare, se stasera non torno, distruggi tutto. Che magnifico affresco per dirlo.

Clicca qui per vedere le foto delle Last Dinner Party a Milano o sfoglia la gallery qui sotto

THE LAST DINNER PARTY: la scaletta del concerto di Milano

Agnus Dei Count the Ways The Feminine Urge Caesar on a TV Screen On Your Side Second Best I Hold Your Anger Woman Is a Tree Gjuha Rifle Big Dog Burn Alive The Scythe Sail Away Sinner My Lady of Mercy Inferno Knocking at the Sky Nothing Matters

Encore: