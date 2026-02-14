Connect with us

Hi, what are you looking for?

Reportage Live

Non sarà THE LAST DINNER PARTY, neanche stavolta 

La band torna a Milano per la seconda volta per due volte: è di nuovo l’unica data Italiana, ed è per From The Pyre, nuovo disco e nuova opportunità per affermare, con tutto l’impulso femminile e l’accento British di cui sono capaci, che anche nel live sono qui per rimanere, più compatte che mai.

Published

Articolo di Marzia Picciano | Foto di Marco Arici

Ecco che arriva l’impulso femminile, quello di prendermi cura delle ferite che mia madre portava.

Ecco che arrivano, per la seconda volta in Italia, nella oggi internazionalissima Milano, again, le The Last Dinner Party, ovvero la band londinese (che più non si può) composta da Abigail Morris (voce), Lizzie Mayland (chitarra), Emily Roberts (chitarra), Georgia Davies (basso) e Aurora Nishevci (piano e qualsiasi altra cosa, direi).

Precisamente al Fabrique, una location così più ampia della Santeria del tour dell’acclamatissimo Prelude To Ecstasy (a cui, ci tengo a dirlo, la sottoscritta non aveva avuto modo di assistere), che Abigail Morris più volte si ferma a commentare, tra il lieto e il compiaciuto, di avere un palco così grande e così tante persone a vederle. 

The Last Dinner Party in concerto al Fabrique di Milano, foto di Marco Arici per www.rockon.it
The Last Dinner Party in concerto al Fabrique di Milano, foto di Marco Arici per www.rockon.it

Oggi (o meglio, ieri), le ragazze dell’ultima cena festosa sono glam (eppur sempre barocche) e rock come non mai.

In ballo c’è il loro ultimo lavoro, il secondo disco From The Pyre, un ritorno che è fedele alla linea di band che le nostre hanno inteso quale loro, ma setta con chiarezza la volontà di elevarsi nel dark grazie a una maggiore orchestrazione, e anche più rock nel senso classico del termine. Sappiamo tutti, in questa sala, a cosa apparteniamo stasera, e perché siamo qui; lo so anche io che non le avevo mai viste eppure mi basta sentirle aprire con Walking Into The Pyre, per capire cosa mi attende. 

Un (solo all’apparenza) sofisticatissimo girl power guidato da un folletto con le movenze di una locandiera un pò sparrowiana, corsetti e merletti, parecchi coretti e falsetti, tutti perfettamente al loro posto. Un gruppo di ragazze estremamente talentuose e capaci di calcare un palco con il loro storytelling da far ricredere chi, qualche anno fa, si chiese se fossero una meteora o basta. Non voglio essere entusiastica o fan girl senza critica, ma bisogna dire che insomma, le The Last Dinner Party sanno cosa fare e ci credono moltissimo, e quindi ci credo anche io.

Questa cosa è importantissima, soprattutto quando ti lanci in un progetto artistico come questo. Per dire: esattamente al primo ritornello di Agnus Dei, pezzo dal significato che è il vero leit motiv di tutto il disco e della performance, ho davvero pensato che in fin dei conti, perché no, proviamo a rivederci tutta Bridgerton con le The Last Dinner Party sotto. Altro che Coldplay al violino. Magari mi rendono più interessante la terza stagione.

The Last Dinner Party in concerto al Fabrique di Milano, foto di Marco Arici per www.rockon.it
The Last Dinner Party in concerto al Fabrique di Milano, foto di Marco Arici per www.rockon.it

Se fai rock barocco o glam, se lo fai in un certo modo, lo devi fare fino in fondo, e le ragazze, tutte, lo fanno, ognuna con la sua personalità e storia personale. Non c’è solo Abigail sul palco, questa non è una band che si nasconde dietro una sensualissima e rampantissina vocal (non posso non pensare alla Roswell dei Wolf Alice, e di cui sono state a loro volta supporting act), canta e spacca, trova lo spazio per tutte, isn’t this the perfect sorority?

Perché sentire Aurora Nishevci cantare e suonare in dieci strumenti diversi Gjuha e dire che questa è una canzone che parla di linguaggio (è la traduzione esatta del termine), sentirla dire che è stata pensata per il suo sentirsi “removed” (ah, se potessi ri-elencare tutte le parole e locuzioni dette in maniera cosi, posh e così British ieri sera, non si manderebbe in estasi solo me, ma almeno metà dei presenti) dalla lingua e cultura kosovara albanese da cui proviene, non fa pensare che in questo orchestrare di figure femminili estremamente affascinati non ci sia solo una retorica funzionale e spesso funzionante di band che parla una lingua specifica (per rimanere in tema), ma al contrario, un insieme di moltitudini e specificità che altrimenti si piallerebbero sotto il necessario comune sentire di una gruppo alle prese (semplificando) con la crisi della femminilità contemporanea? 

Non fa pensare che, come mi ha fatto notare qualcuno, il clou della serata poteva essere tranquillamente raggiunto con l’intro di vocalizzi ipnotizzanti di Woman Is a Tree, o nel duetto francese dell’epica Rifle, con una Lizzie Mayland (o Mayfair, siccome con la mente sono ancora a Bridgerton, e lo so: è tutto un mio film, perchè dovremmo essere passate alle Brontë qui) eccezionale, anche nello “spaccare” la chitarra. E alla fine non eravamo neanche a metà concerto, e insomma, che regia è questa che mi hai già dato l’apice (cit.) senza ancora farmi sentire Nothing Matters?

La scaletta non era corta, anzi. C’è stato modo di vedere anche la Nishevci, fantastica in questo live, imbracciare un sax. Di vederle alternarsi in ogni posizione neanche fossimo in una partita di pallavolo. Di sentirle parlare in in italiano con uno sforzo decisamente più articolato di tante altre band straniere passate (e non parlo della menzione d’onore a “canissimo” aka Hot Dog ma anche e soprattutto dei vari intercalari in lingua locale emessi nel corso della performance), e di vederle indicare la Fondazione Banco Alimentare come partner di donazioni della serata. O di chiederci di applaudire per i Sunday (1994) che aprono serata e tour. O di voler semplicemente stabilire una connessione con un pubblico iper-reattivo alle vecchie e alle nuove canzoni.

The Last Dinner Party in concerto al Fabrique di Milano, foto di Marco Arici per www.rockon.it
The Last Dinner Party in concerto al Fabrique di Milano, foto di Marco Arici per www.rockon.it

Ora, questi sono corollari a una performance che nel suo intimo rivela alla sottoscritta, che ripeto, le vede per la prima volta, un dettaglio in più.

Perché il rischio di vedere una band appiattita dietro le sue canzoni esiste, e non che sia un male. Gli artisti “fanno” arte per esprimersi, altrimenti farebbero statement e comunicati stampa sui loro sentimenti, posizioni e visioni, e no, assolutamente, non mi sento di giudicare chi non sente la necessità di spiegare passo dopo passo cosa sta facendo, non è scritto da nessuna parte che “deve”. Eppure, oggi, vivendo di prodotti veloci ed immediati come analgesici ad assimilazione veloce, approfondire, o semplicemente rimanere un secondo in più e vedersi al naturale, sembra un lusso non contenibile in alcun vip package.

Quindi sì, che piacere percepire davvero così umane e vicine queste sei ragazze così colte e raffinate che mi parlano, in maniera ancora più alta se non orchestrale in From The Pyre, di quanto sia complesso e possibilmente si, una merde, essere una donna oggi, nella sociologia relazionale e sentimentale, perché si, ficchiamo le unghie bene in fondo, ma poi sappiamo che rimane solo carne e niente più.  

Siamo gli agnelli sacrificali, seguiamo rituali antichi, le donne sono alberi e siamo madri superiori (quanto Beatles c’è in realtà dietro From The Pyre?), o siamo donne e non c’è modo di scappare dalla naturale inclinazione a proteggere che abbiamo; e, mi viene da chiosare, se stasera non torno, distruggi tutto. Che magnifico affresco per dirlo. 

Clicca qui per vedere le foto delle Last Dinner Party a Milano o sfoglia la gallery qui sotto

The Last Dinner Party

THE LAST DINNER PARTY: la scaletta del concerto di Milano

  1. Agnus Dei
  2. Count the Ways
  3. The Feminine Urge
  4. Caesar on a TV Screen
  5. On Your Side
  6. Second Best
  7. I Hold Your Anger
  8. Woman Is a Tree
  9. Gjuha
  10. Rifle
  11. Big Dog
  12. Burn Alive
  13. The Scythe
  14. Sail Away
  15. Sinner
  16. My Lady of Mercy
  17. Inferno
  18. Knocking at the Sky
  19. Nothing Matters

Encore:

  1. This Is the Killer Speaking
  2. Agnus Dei (Reprise)
In this article:, , ,
Written By

Dall’Adriatico centrale (quello forte e gentile), trapiantata a Milano passando per anni di casa spirituale, a Roma. Di giorno mi occupo di relazioni e istituzioni, la sera dormo poco, nel frattempo ascolto un sacco di musica. Da fan scatenata della trasparenza a tutti i costi, ho accettato da tempo il fatto di essere prolissa, chiacchierona e soprattutto una pessima interprete della sintassi italiana. Se potessi sposerei Bill Murray.

Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Scopri anche...

Concerti

Per la prima volta i KNEECAP: a giugno 4 concerti a Milano, Bologna, Roma e Bari

Tra i nomi più incendiari della scena musicale internazionale, i Kneecap annunciano l’arrivo in Italia per la prima volta con il Fenian Tour, in...

1 giorno ago

Reportage Live

WEDNESDAY live: in viaggio tra rumore e redenzione.

Wednesday live: in viaggio tra rumore e redenzione Reportage e scaletta del concerto a Milano

2 giorni ago
Anna Von Hausswolff in concerto in Santeria Toscana 31 di Milano foto Febbraio 2026 Anna Von Hausswolff in concerto in Santeria Toscana 31 di Milano foto Febbraio 2026

Reportage Live

ANNA VON HAUSSWOLFF + Mare: le foto e la scaletta del concerto alla Santeria Toscana 31 di Milano

Anna von Hausswolff in concerto in Santeria Toscana 31 di Milano a Febbraio 2026, le foto e la scaletta del live.

2 giorni ago
IGORRR in concerto all'Alcatraz di Milano Febbraio 2026 IGORRR in concerto all'Alcatraz di Milano Febbraio 2026

Reportage Live

Ce n’è per tutti in questa liturgia: Igorrr all’Alcatraz, con DVNE e thoughtcrimes

La band/progetto di Gautier Serre sbanca nella sua tappa italiana, dimostrando tecnica sopraffina e un incredibile senso drammatico e scenico; due caratteristiche che, a...

5 giorni ago