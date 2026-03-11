Connect with us

Hi, what are you looking for?

Reportage Live

LAUFEY: le foto e la scaletta del concerto alla Chorus Life Arena di Bergamo

Laufey in concerto a Bergamo con il suo A Matter of Time Tour. Guarda le foto e la scaletta.

Published

Laufey in concerto alla Chorus Life Arena di Bergamo
Laufey in concerto alla Chorus Life Arena di Bergamo foto di Alessia Belotti per www.rockon.it

Foto di Alessia Belotti

La giovane artista che ha stregato la gen-z è arrivata sul palco della Chorus Life Arena di Bergamo per il suo appuntamento più sincero: uno spettacolo che parla d’amore, tempo e identità, con la delicatezza di chi non ha paura di mostrarsi per intero.

La cantautrice, polistrumentista e produttrice islandese-cinese ha presentato dal vivo il suo terzo album, A Matter of Time, un progetto che segna una svolta nella sua traiettoria artistica. Con questo disco, Laufey apre una nuova dimensione del suo universo sonoro: un pop contemporaneo attraversato da eleganza classica, malinconia jazz e da una scrittura che guarda negli occhi la verità emotiva delle cose.

An Evening With Laufey nasce dal desiderio di riportare la musica alla sua forma più pura: un incontro diretto tra chi suona e chi ascolta. Non è un ridimensionamento, ma un ritorno alle origini, un modo diverso di condividere la stessa intensità, con la delicatezza di chi apre la porta del proprio mondo e invita a entrare in silenzio. Uno show che attraversa l’eleganza del jazz, la poesia del pop orchestrale e la sincerità di un’artista che ha imparato a raccontarsi senza maschere.

LAUFEY

Laufey ha conquistato una generazione con le sue canzoni che uniscono jazz, classica e pop, raccontando l’amore e la scoperta di sé con grazia e virtuosismo.
Vincitrice del GRAMMY Award per Bewitched come miglior album pop tradizionale, la cantautrice e polistrumentista islandese-cinese torna con il suo terzo lavoro, A Matter of Time, realizzato insieme a Spencer Stewart e Aaron Dessner: un album che rompe ogni aspettativa con un suono luminoso e una scrittura sincera.

Con oltre 4,25 miliardi di stream, un pubblico di 23 milioni di fan, il più grande debutto jazz nella storia di Spotify e il titolo di Woman of The Year 2025 secondo TIME Magazine, Laufey è oggi una delle artiste più influenti della sua generazione.
Ha suonato con orchestre come la LA Phil e la China Philharmonic, calcato palchi iconici come la Royal Albert Hall e l’Hollywood Bowl, e collaborato con artisti come Norah Jones, Jon Batiste e Beabadoobee.

Clicca qui per vedere le foto di Laufey in concerto a Bergamo (o sfoglia la gallery qui sotto).

Laufey

Laufey: la scaletta del concerto di Bergamo

  1. Fragile
  2. Lover Girl
  3. Silver Lining
  4. Bored
  5. Falling Behind
  6. Bewitched
  7. Second Best
  8. Valentine
  9. Too Little, Too Late
  10. Let You Break My Heart Again
  11. Snow White
  12. Forget-Me-Not
  13. Carousel
  14. Mr. Eclectic
  15. Tough Luck
  16. From the Start
  17. Promise
  18. Goddess

Bis:

  1. Letter to My 13 Year Old Self

In this article:, ,
Written By

Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Scopri anche...

Laufey - Photo Credits Emma Summerton Laufey - Photo Credits Emma Summerton

Concerti

LAUFEY in concerto l’11 marzo alla ChorusLife Arena di Bergamo

Un’unica data italiana per uno degli astri più luminosi della musica internazionale. L’11 marzo 2026 Laufey suonerà alla ChorusLife Arena di Bergamo con An...

26/02/2026
All Time Low in concerto alla ChorusLife Arena di Bergamo Febbraio 2026 All Time Low in concerto alla ChorusLife Arena di Bergamo Febbraio 2026

Reportage Live

ALL TIME LOW + Mayday Parade + Taylor Acorn: le foto e la scaletta del concerto alla ChorusLife Arena di Bergamo

Gli All Time Low infiammano la ChorusLife Arena di Bergamo: una celebrazione pop-punk senza tempo

14/02/2026

Concerti

ALL TIME LOW in concerto il 13 Febbraio 2026 a Bergamo con Mayday Parade, Four Year Strong e The Paradox

Gli All Time Low arrivano in Italia venerdì 13 febbraio 2026 alla Choruslife Arena di Bergamo. Un’occasione imperdibile per assistere all’unica data italiana della band pop punk statunitense. Biglietti in vendita...

12/02/2026
Alter Bridge in concerto alla ChorusLife Arena di Bergamo a Febbraio 2026 Alter Bridge in concerto alla ChorusLife Arena di Bergamo a Febbraio 2026

Reportage Live

ALTER BRIDGE + Daughtry + Sevendust: le foto e la scaletta del concerto alla ChorusLife Arena di Bergamo

Alter Bridge in concerto alla ChorusLife Arena di Bergamo a Febbraio 2026, le foto del live.

04/02/2026