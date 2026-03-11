LAUFEY: le foto e la scaletta del concerto alla Chorus Life Arena di Bergamo

Foto di Alessia Belotti

La giovane artista che ha stregato la gen-z è arrivata sul palco della Chorus Life Arena di Bergamo per il suo appuntamento più sincero: uno spettacolo che parla d’amore, tempo e identità, con la delicatezza di chi non ha paura di mostrarsi per intero.

La cantautrice, polistrumentista e produttrice islandese-cinese ha presentato dal vivo il suo terzo album, A Matter of Time, un progetto che segna una svolta nella sua traiettoria artistica. Con questo disco, Laufey apre una nuova dimensione del suo universo sonoro: un pop contemporaneo attraversato da eleganza classica, malinconia jazz e da una scrittura che guarda negli occhi la verità emotiva delle cose.

An Evening With Laufey nasce dal desiderio di riportare la musica alla sua forma più pura: un incontro diretto tra chi suona e chi ascolta. Non è un ridimensionamento, ma un ritorno alle origini, un modo diverso di condividere la stessa intensità, con la delicatezza di chi apre la porta del proprio mondo e invita a entrare in silenzio. Uno show che attraversa l’eleganza del jazz, la poesia del pop orchestrale e la sincerità di un’artista che ha imparato a raccontarsi senza maschere.

LAUFEY

Laufey ha conquistato una generazione con le sue canzoni che uniscono jazz, classica e pop, raccontando l’amore e la scoperta di sé con grazia e virtuosismo.

Vincitrice del GRAMMY Award per Bewitched come miglior album pop tradizionale, la cantautrice e polistrumentista islandese-cinese torna con il suo terzo lavoro, A Matter of Time, realizzato insieme a Spencer Stewart e Aaron Dessner: un album che rompe ogni aspettativa con un suono luminoso e una scrittura sincera.

Con oltre 4,25 miliardi di stream, un pubblico di 23 milioni di fan, il più grande debutto jazz nella storia di Spotify e il titolo di Woman of The Year 2025 secondo TIME Magazine, Laufey è oggi una delle artiste più influenti della sua generazione.

Ha suonato con orchestre come la LA Phil e la China Philharmonic, calcato palchi iconici come la Royal Albert Hall e l’Hollywood Bowl, e collaborato con artisti come Norah Jones, Jon Batiste e Beabadoobee.

Clicca qui per vedere le foto di Laufey in concerto a Bergamo (o sfoglia la gallery qui sotto).

Laufey: la scaletta del concerto di Bergamo

Fragile Lover Girl Silver Lining Bored Falling Behind Bewitched Second Best Valentine Too Little, Too Late Let You Break My Heart Again Snow White Forget-Me-Not Carousel Mr. Eclectic Tough Luck From the Start Promise Goddess

Bis: