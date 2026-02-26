LAUFEY in concerto l’11 marzo alla ChorusLife Arena di Bergamo

La giovane artista che ha stregato la gen-z torna sul palco per il suo appuntamento più sincero: uno spettacolo che parla d’amore, tempo e identità, con la delicatezza di chi non ha paura di mostrarsi per intero.

All Things Live Italy presenta

LAUFEY

11 marzo 2026 – BERGAMO, ChorusLife Arena

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/3MvsS4H

La cantautrice, polistrumentista e produttrice islandese-cinese – vincitrice di un GRAMMY Award e protagonista di un successo globale senza precedenti per un’artista della sua generazione – presenterà dal vivo il suo terzo album, A Matter of Time, un progetto che segna una svolta nella sua traiettoria artistica. Con questo disco, Laufey apre una nuova dimensione del suo universo sonoro: un pop contemporaneo attraversato da eleganza classica, malinconia jazz e da una scrittura che guarda negli occhi la verità emotiva delle cose.

Dopo aver riempito teatri e arene come la Royal Albert Hall, il Radio City Music Hall e l’Hollywood Bowl, Laufey sceglie per l’Italia un formato diverso, più raccolto e introspettivo.

An Evening With Laufey nasce dal desiderio di riportare la musica alla sua forma più pura: un incontro diretto tra chi suona e chi ascolta. Non è un ridimensionamento, ma un ritorno alle origini, un modo diverso di condividere la stessa intensità, con la delicatezza di chi apre la porta del proprio mondo e invita a entrare in silenzio.Le canzoni di A Matter of Time – come Silver Lining, Tough Luck e A Cautionary Tale – prendono vita in una dimensione nuova, dove il tempo diventa un personaggio e la vulnerabilità una forma di forza. Uno show che attraversa l’eleganza del jazz, la poesia del pop orchestrale e la sincerità di un’artista che ha imparato a raccontarsi senza maschere.