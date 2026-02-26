Connect with us

Concerti

LAUFEY in concerto l’11 marzo alla ChorusLife Arena di Bergamo

Un’unica data italiana per uno degli astri più luminosi della musica internazionale. L’11 marzo 2026 Laufey suonerà alla ChorusLife Arena di Bergamo con An Evening With Laufey.

Published

Laufey - Photo Credits Emma Summerton
Laufey - Photo Credits Emma Summerton

La giovane artista che ha stregato la gen-z torna sul palco per il suo appuntamento più sincero: uno spettacolo che parla d’amore, tempo e identità, con la delicatezza di chi non ha paura di mostrarsi per intero.

All Things Live Italy presenta

LAUFEY

11 marzo 2026 – BERGAMO, ChorusLife Arena

La cantautrice, polistrumentista e produttrice islandese-cinese – vincitrice di un GRAMMY Award e protagonista di un successo globale senza precedenti per un’artista della sua generazione – presenterà dal vivo il suo terzo album, A Matter of Time, un progetto che segna una svolta nella sua traiettoria artistica. Con questo disco, Laufey apre una nuova dimensione del suo universo sonoro: un pop contemporaneo attraversato da eleganza classica, malinconia jazz e da una scrittura che guarda negli occhi la verità emotiva delle cose.

Dopo aver riempito teatri e arene come la Royal Albert Hall, il Radio City Music Hall e l’Hollywood Bowl, Laufey sceglie per l’Italia un formato diverso, più raccolto e introspettivo.

An Evening With Laufey nasce dal desiderio di riportare la musica alla sua forma più pura: un incontro diretto tra chi suona e chi ascolta. Non è un ridimensionamento, ma un ritorno alle origini, un modo diverso di condividere la stessa intensità, con la delicatezza di chi apre la porta del proprio mondo e invita a entrare in silenzio.Le canzoni di A Matter of Time – come Silver Lining, Tough Luck e A Cautionary Tale – prendono vita in una dimensione nuova, dove il tempo diventa un personaggio e la vulnerabilità una forma di forza. Uno show che attraversa l’eleganza del jazz, la poesia del pop orchestrale e la sincerità di un’artista che ha imparato a raccontarsi senza maschere.

