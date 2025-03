SOAP&SKIN + Giulia Impache: le foto e la scaletta del concerto in Santeria Toscana 31 di Milano

Foto di Martina Fiore



Terzo album per Soap&Skin, moniker dietro al quale si cela la musicista e produttrice austriaca Anja Plaschg. ‘From Gas to Solid / you are my friend’ è il suo primo disco in sei anni (Play It Again Sam), e fa seguito ai fortunati episodi ‘Lovetune For Vacuum’ del 2009 e ‘Narrow’ (che arrivò al No 1 in Austria) del 2012.

L’album si snoda in una serie di curiose “alleanze musicali”; è infuso di un’elettronica posata, di percussioni di stampo militaresco, ma allo stesso tempo emerge un’atmosfera corale, mista a un terreno, etereo splendore.

Dilatato, sorprendente, di ampio respiro e di una dinamica bellezza.

Registrato principalmente a casa, in un tranquillo angolo verde di Vienna, il disco non solo è auto-prodotto, ma anche interamente suonato da SOAP&SKIN.

SOAP&SKIN: la scaletta del concerto di Milano

The End (The Doors cover) Meltdown (Clint Mansell cover) Maybe Not (Cat Power cover) Mystery of Love (Sufjan Stevens cover) This Day God Yu Tekem Laef Blong Mi (Hans Zimmer cover) Goodbye (Apparat cover) The Sun Born to Lose (Shirley Bassey cover) Safe With Me Vater Heal Italy (First verse and chorus only) Johnsburg, Illinois (Tom Waits cover) Gods & Monsters (Lana Del Rey cover) Girl Loves Me (David Bowie cover) Me and the Devil Blues (Robert Johnson cover) Mawal Jamar (Omar Souleyman cover)

BIS