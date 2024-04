DEPECHE MODE: foto e scaletta del concerto di Milano

Foto di Davide Merli

I Depeche Mode, una delle band più amate di tutti i tempi, sono tornati in Italia dopo il successo delle date estive negli stadi per tre imperdibili appuntamenti del Memento Mori World Tour 2024 con due concerti al Forum di Milano e una a Torino.

I Depeche Mode sono uno dei gruppi musicali più iconici ed influenti della scena rock e new wave di sempre con oltre 100 milioni di dischi venduti in tutto il mondo. La band si è formata a Basildon (Regno Unito) nel 1980 ed è composta attualmente da Dave Gahan (voce) e Martin Gore (chitarra e tastiere).

Nel corso della loro carriera i Depeche Mode hanno pubblicato quattordici album in studio diventando uno dei gruppi più rappresentativi della storia della musica britannica. Dal 2020 i Depeche Mode fanno inoltre parte della Rock and Roll Hall of Fame. Tra i brani più iconici della band inglese troviamo Personal Jesus, Enjoy The Silence, Precious, Policy of Truth, People Are People e Strangelove.

DEPECHE MODE: la scaletta del concerto di Milano

My Cosmos Is Mine

Wagging Tongue

Walking in My Shoes

It’s No Good

Policy of Truth

In Your Room

Everything Counts

Happy Birthday to You (For a fan Thomas)

Precious

My Favourite Stranger

Home (Acoustic)

Somebody

Ghosts Again

I Feel You

A Pain That I’m Used To

Behind the Wheel (No usual dedication to Andy Fletcher)

Black Celebration

Stripped

Enjoy the Silence



Encore:

Condemnation (Acoustic)

Just Can’t Get Enough

Never Let Me Down Again

Personal Jesus