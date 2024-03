DEPECHE MODE: guarda le foto e scopri la scaletta del concerto di Torino

Foto di Luca Moschini

I Depeche Mode hanno infiammato ieri sera l’Inalpi Arena di Torino, con un concerto emozionante e pieno di energia, parte del loro “Memento Mori World Tour“. La band, reduce da un tour europeo di grande successo, ha regalato ai fan italiani una serata indimenticabile, ricca di musica, luci e momenti toccanti.

Dave Gahan, Martin Gore e Peter Gordeno hanno dato vita a una performance impeccabile, dimostrando ancora una volta la loro eccezionale abilità musicale e carismatica. Gahan, in particolare, ha incantato il pubblico con la sua voce potente e la sua presenza scenica magnetica.

Tra i momenti salienti del concerto, da segnalare l’emozionante performance di “Behind the Wheel”, dedicata alla memoria del compianto tastierista Andy Fletcher, e l’esplosione di gioia del pubblico durante l’iconica “Enjoy the Silence”.

Il concerto dei Depeche Mode a Torino è stato un vero e proprio trionfo. La band ha dimostrato ancora una volta di essere una delle più grandi e influenti del panorama musicale mondiale, regalando ai fan un’esperienza indimenticabile, dando appuntamento il 28 e 30 marzo al Forum di Milano.

Clicca qui per vedere le foto dei Depeche Mode in concerto a Torino (o sfoglia la gallery qui sotto).

Depeche Mode: la scaletta del concerto di Torino

My Cosmos Is Mine

Wagging Tongue

Walking in My Shoes

It’s No Good

Policy of Truth

In Your Room

Everything Counts

Precious

My Favourite Stranger

Strangelove

Home

Ghosts Again

I Feel You

A Pain That I’m Used To

Behind the Wheel

Black Celebration

Stripped

Enjoy the Silence

Encore:

Waiting for the Night

Just Can’t Get Enough

Never Let Me Down Again

Personal Jesus