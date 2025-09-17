I DEPECHE MODE dal tornano al cinema dal 28 al 30 ottobre con “Depeche Mode: M”

Diretto dal regista pluripremiato Fernando Frías e presentato in anteprima al Tribeca Film Festival 2025, arriva nelle sale di tutto il mondo in 4K e audio 5.1 dal 28 al 30 ottobre DEPECHE MODE: M, il film concerto che intreccia le riprese dei tre show sold out al Foro Sol Stadium di Città del Messico, accompagnando il pubblico in un intenso viaggio musicale.

Un percorso che utilizza la passione di quasi 200.000 fan messicani come lente per raccontare l’influenza senza tempo della band, offrendo al contempo un potente tributo all’indissolubile legame tra musica, tradizione e spirito umano.

DEPECHE MODE: M, la cui uscita è sostenuta ufficialmente da IMAX, segue la tappa di Città del Messico del Memento Mori Tour, che ha visto la band esibirsi davanti a oltre 3 milioni di fan in 112 concerti in tutto il mondo con show che Rolling Stone ha definito “una straordinaria celebrazione della vita e della musica”. Il film è stato presentato in anteprima ufficiale al Tribeca Film Festival il 5 giugno 2025, seguito da un Q&A dal vivo con i membri della band Dave Gahan, Martin Gore e il regista Fernando Frías, mentre i fan attendevano con impazienza i dettagli sull’uscita globale.

L’evento cinematografico ha un significato particolare anche per la scomparsa del membro fondatore Andy Fletcher nel 2022, con temi di morte e memoria che si intrecciano naturalmente con la musica della band. Il regista Fernando Frías è noto per il pluripremiato I’m No Longer Here, vincitore di 10 premi agli Ariel Awards in Messico, tra cui Miglior Film e Miglior Regia. È stato inoltre candidato al DGA Award e il film è stato il candidato messicano agli Oscar 2021. Il suo film più recente, I Don’t Expect Anyone to Believe Me, ha ricevuto grandi consensi dalla critica. Il tour dei Depeche Mode ha seguito la pubblicazione del quindicesimo album in studio, Memento Mori (2023), che ha raccolto ampio consenso della critica ed è entrato direttamente al #1 della classifica italiana FIMI Top Of The Music e nella Top 3 (#2) della classifica dei VINILI più venduti nella settimana di uscita. Ispirazione indelebile per fan, critici e artisti, i Depeche Mode continuano a guardare avanti: l’album Memento Mori e il relativo tour rappresentano solo l’ultimo capitolo di un’eredità impareggiabile e in continua evoluzione.