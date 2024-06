FIRENZE ROCKS 2024: foto e scaletta dei concerti di TOOL, The Struts e dEUS

Nella seconda giornata di Firenze Rocks 2024, sabato 15 giugno, tocca ai Tool.

La storica band americana avanguardia del progressive metal protagonista rinomati per le loro esibizioni dal vivo, caratterizzate da una produzione visiva sofisticata che integra elementi di arte, video e luci, creando esperienze multisensoriali che vanno oltre il semplice concerto.

TOOL in concerto al Firenze Rocks 2024. Foto di Davide Merli per www.rockon.it

La band è anche nota per l’approccio enigmatico e riflessivo ai testi, spesso carichi di simbolismo e temi filosofici. Con una carriera che abbraccia oltre tre decenni, i Tool continuano a influenzare numerosi artisti e a lasciare un’impronta indelebile nel mondo della musica contemporanea, distinguendosi per la loro dedizione all’arte e all’innovazione musicale.

TOOL in concerto al Firenze Rocks 2024. Foto di Davide Merli per www.rockon.it

Negli ultimi mesi, sui più grandi palchi come Aftershock, Welcome to Rockville, Louder Than Life e i festival Sonic Temple Arts & Music, oltre all’esibizione unica al Power Trip, che Metal Hammer ha descritto come “uno show da capogiro che ha dimostrato quanto sia singolare la loro arte, un’esperienza trascendentale che supera i confini fra i generi”. La band ha scelto di fare ritorno a Firenze Rocks dopo cinque anni di assenza dal nostro paese, promettendo di regalare ai fan un’esperienza straordinaria e memorabile.

Clicca qui per vedere le foto dei Tool al Firenze Rocks 2024 (oppure scorri la gallery qui sotto)

I The Struts, gruppo rock britannico che si è guadagnato una reputazione globale come gruppo imperdibile dal vivo. Irrompendo sulla scena con “Could Have Been Me”, da allora hanno pubblicato tre album (che comprendono collaborazioni con personaggi di spicco come Robbie Williams, Kesha, Tom Morello e Joe Elliott e Phil Collen dei Def Leppard) ottenendo più di 850 milioni di streaming on-demand e registrando il tutto esaurito in tutto il mondo. Negli anni hanno aperto per i Rolling Stones, i Foo Fighters e i Guns N’ Roses, hanno suonato in festival importanti come il Lollapalooza e il Governors Ball e sono stati headliner dei loro tour mondiali.

Clicca qui per vedere le foto dei The Struts al Firenze Rocks 2024 (oppure scorri la gallery qui sotto)

I dEUS, la rinomata rock band belga dal sound elegante e inconfondibile, conosciuta per il loro stile musicale eclettico che combina elementi di rock alternativo, indie rock, art rock e influenze sperimentali. Negli anni hanno ulteriormente consolidato la loro reputazione grazie alla capacità di mescolare melodie accattivanti con arrangiamenti complessi e testi profondi e per le loro performance dal vivo coinvolgenti e dinamiche. La band ha partecipato a numerosi festival internazionali e ha intrapreso tournée in tutto il mondo, raccogliendo una solida base di fan e il rispetto della critica musicale. Con una discografia ricca e variegata, dEUS continua a esplorare nuovi territori sonori, mantenendo sempre una forte identità artistica e una costante ricerca di innovazione.

Clicca qui per vedere le foto dei dEUS al Firenze Rocks 2024 (oppure scorri la gallery qui sotto)

TOOL – la scaletta del concerto d Firenze Rocks 2024

Third Eye -Heartbeat intro

Jambi

Fear Inoculum

Rosetta Stoned

Pneuma

Intolerance

Descending

The Grudge

Flood

Invincible

(-) Ions

Stinkfist

The Struts – La setlist del concerto di Firenze

Primadonna Like Me

Body Talks

Fallin’ With Me

Too Good at Raising Hell

Kiss This

Rockstar

Jumpin’ Jack Flash (The Rolling Stones cover)

All Dressed Up (With Nowhere to Go)

Dirty Sexy Money (AC/DC’s You Shock Me All Night Long intro)

Guitar Solo

Wild Child

Pretty Vicious

Where Did She Go

Put Your Money on Me

Could Have Been Me

dEUS – La setlist del concerto di Firenze

How to Replace It

Quatre mains

The Architect

Man of the House

W.C.S. (First Draft)

Instant Street

Hotellounge (Be the Death of Me)

Bad Timing

Suds & Soda