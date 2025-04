TONY ANN: a Luglio in concerto ad Ancona, Verona e Cesenatico (FC)

Dopo il successo travolgente delle sue date, inclusi i sold out dei concerti previsti il 14 maggio al Teatro Carcano di Milano e il 15 maggio alla Sala Petrassi dell’Auditorium Parco Della Musica Ennio Morricone di Roma, il pianista e compositore canadese Tony Ann farà tappa ad Ancona, Verona e Cesenatico.

VENERDÌ 11 LUGLIO 2025 ANCONA – ANFITEATRO ROMANO

SPILLA Via Birarelli Giuseppe, 3, 60121 AN

SABATO 12 LUGLIO 2025 VERONA – TEATRO ROMANO

Rigaste Redentore, 37129 VR

DOMENICA 13 LUGLIO 2025 CESENATICO (FC) – ARENA CAPPUCCINI

RIBALTA MAREA Largo Cappuccini, 1, Cesenatico, 47042 Cesenatico FC

Tony Ann continua ad affascinare il pubblico di tutto il mondo con le sue composizioni ricche di emozioni. Con oltre 100 milioni di visualizzazioni e più di 6 milioni di follower sui social media, Tony ha avvicinato le nuove generazioni alla musica neoclassica grazie alla sua popolare serie #playthatword e alla sua trilogia di EP – EMOTIONALLY BLUE, ORANGE e RED – pubblicata in collaborazione con Decca Records France (Universal Music Group).

Il suo tour mondiale ha già registrato sold out in grandi città come New York, Los Angeles, Tokyo e Kuala Lumpur. Le sue performance spingono i confini tra neoclassica, musica strumentale e popolare, sfruttando l’intera gamma degli 88 tasti del pianoforte per creare composizioni intense e tecnicamente straordinarie.

Oltre alla sua carriera solista, Tony ha dimostrato grande versatilità collaborando con artisti come Don Diablo, Wrabel e L.Dre, oltre ad aver co-scritto i singoli platinum negli Stati Uniti “Sick Boy” e “Call You Mine” con The Chainsmokers. Ha inoltre partecipato al loro tour “Memories: Do Not Open” nelle arene del Nord America, esibendosi anche su SNL e Good Morning America.

Tony continua a pubblicare nuova musica ogni mese come parte di un progetto innovativo ispirato all’oroscopo, promettendo brani sempre freschi e coinvolgenti per i suoi ascoltatori.