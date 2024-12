WEEZER + SHAME + Bad Nerves in concerto domenica 15 Giugno a Firenze Rocks 2025 con i GREEN DAY

Firenze Rocks annuncia tre nuovi grandi nomi che si aggiungono alla line up dell’edizione 2025, i Weezer, gli Shame e i Bad Nerves saliranno sul palco della Visarno Arena di Firenze nella giornata di domenica 15 giugno prima dei Green Day, headliner della giornata.

GREEN DAY

WEEZER + SHAME + BAD NERVES

DOMENICA 15 GIUGNO 2025 – FIRENZE ROCKS – VISARNO ARENA

Biglietti in vendita:

Ticketone > https://tidd.ly/4eRLnZJ

Vivaticket > https://tidd.ly/3VERf0U

Ticketmaster > https://ticketmasteritalia.46uy.net/greenday25

WEEZER

Firenze Rocks porta sul palco della Visarno Arena i Weezer, rock band americana nata a Los Angeles nel 1992.

La formazione attuale comprende Rivers Cuomo, Patrick Wilson, Brian Bell e Scott Shriner. Hanno venduto oltre 35 milioni di dischi a livello globale.

Il loro repertorio include successi come “Buddy Holly”, “Island in the Sun” e “Beverly Hills”. Tra i premi ricevuti figurano Grammy e MTV Video Music Awards.

Negli ultimi anni hanno pubblicato album acclamati come Weezer [The White Album] e Pacific Daydream. Inoltre, hanno collaborato in tour con artisti come Panic! At the Disco e Pixies.

Nel 2018 la loro cover di “Africa” dei Toto è tornata in vetta alle classifiche, ottenendo il disco di platino. Nel 2021 hanno esplorato nuove sonorità con OK Human e Van Weezer.

Il progetto SZNZ del 2022, ispirato alle stagioni di Vivaldi, ha aggiunto quattro EP al loro repertorio. L’anno successivo hanno intrapreso l’Indie Rock Road Trip, un tour estivo sold-out.

Nel 2024 celebrano il 30° anniversario del loro Blue Album con il tour Voyage to the Blue Planet, insieme a Flaming Lips e Dinosaur Jr.

SHAME

Oltre ai Weezer saliranno sul palco anche gli Shame, acclamati come una delle maggiori speranze del post-punk, hanno attraversato la turbolenza dei vent’anni con un debutto esplosivo, Songs of Praise (2018), e un tour mondiale di quasi 350 serate. Dopo una crisi personale del frontman Charlie Steen, che portò alla cancellazione del tour, la band affrontò una reinvenzione con il secondo album, Drunk Tank Pink (2021), caratterizzato da una nuova intensità e sperimentazione musicale.Con Food for Worms, la band raggiunge una maturità sonora e tematica, distanziandosi dal post-punk per esplorare influenze più eclettiche. Prodotto da Flood, il disco è stato registrato dal vivo per catturare l’immediatezza e l’energia delle esibizioni, abbracciando imperfezioni che donano autenticità.

BAD NERVES

E infine andranno in scena i Bad Nerves, band speed punk. Il loro debutto autoprodotto li ha fatti entrare nei cuori e nelle menti della crema del raccolto alternativo; da creatori di gusti britannici come Dan P Carter e Alyx Holcombe, a leggende del rock come Billie Joe Armstrong dei Green Day e Stone Gossard dei Pearl Jam. Attirando paragoni con i Supergrass, i Ramones e Jay Reatard, il gruppo si propone di creare quel tipo di sound rock deciso e intenso, opposto a quello stereotipato, su cui il genere è stato costruito. Il loro secondo LP, Still Nervous, è uscito il 31 maggio 2024. Leggi l’articolo del loro live al Circolo Magnolia dello scorso novembre 2024 qui.

Bad Nerves in concerto al Circolo Magnolia di Milano foto di Andrea Ripamonti per www.rockon.it

GREEN DAY

Gli headliner di domenica 15 giugno saranno i Green Day, guidati da Billie Joe Armstrong.

La band è tra le più influenti del panorama musicale mondiale. I numeri parlano chiaro: oltre 75 milioni di dischi venduti e 10 miliardi di stream.

Il loro ultimo album, Saviors, uscito il 19 gennaio 2024, è un disco satirico e potente che ha ricevuto ampi consensi dalla critica.

Hanno appena concluso il maestoso The Saviors Tour, con un sold-out di 80.000 spettatori all’unica data italiana agli I-Days Milano 2024.

In quell’occasione, hanno celebrato due pietre miliari della loro carriera: il 30° anniversario di Dookie e il 20° di American Idiot.

Nonostante il successo, i Green Day non accennano a fermarsi. Sono già pronti a tornare sul palco di Firenze Rocks.

Dopo il trionfo del 2022, questo sarà un appuntamento imperdibile per il pubblico italiano.

GREEN DAY @ Firenze Rock 2025

WEEZER + SHAME + BAD NERVES

DOMENICA 15 GIUGNO 2025 – FIRENZE ROCKS – VISARNO ARENA

Biglietti in vendita:

Ticketone > https://tidd.ly/4eRLnZJ

Vivaticket > https://tidd.ly/3VERf0U

Ticketmaster > https://ticketmasteritalia.46uy.net/greenday25