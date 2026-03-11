SHAME in concerto il 17 Luglio al MEN/GO Music Fest 2026 di Arezzo

Un altro nome importantissimo – e stavolta anche internazionale – si aggiunge al cast di MEN/GO MUSIC FEST, in scena ad Arezzo dal 14 al 18 luglio 2026: gli Shame, la band post-punk più esplosiva del Regno Unito, arriveranno a Parco il Prato venerdì 17 luglio.

Gli Shame si uniscono dunque ai nomi già annunciati: i Subsonica saranno al Prato per la preview del festival sabato 11 luglio, mentre la serata conclusiva di sabato 18 luglio vedrà sul palco i cani, Vintage Violence, Mille, Napoli Segreta djset, Myd Live.

SHAME

La band inglese arriverà ad Arezzo col tour del suo ultimo disco, Cutthroat. L’album mostra gli Shame nella loro forma più incendiaria: un nuovo album senza compromessi realizzato con il produttore vincitore di Grammy John Congleton alla guida.

Un album che segna un nuovo inizio per la band londinese: feroce, diretto, viscerale. Shame al loro massimo livello. Ancora poco più che ventenni, ma già affermati grazie a concerti leggendari e a tre album acclamati dalla critica, i cinque amici d’infanzia — Steen, i chitarristi Sean Coyle-Smith e Eddie Green, il bassista Josh Finerty e il batterista Charlie Forbes — hanno affrontato Cutthroat con l’intenzione di creare un nuovo punto zero.

Con gli Shame il cartellone che va componendosi per MEN/GO MUSIC FEST si conferma come sempre eclettico ed estremamente contemporaneo, che accoglierà alcuni dei tour più attesi dell’estate e offrirà uno spaccato accurato e ricercato della scena musicale attuale, non solo italiana ma anche internazionale.

Dopo i numeri degli anni passati, sempre in crescita, l’attesa per questa 22sima edizione di MEN/GO MUSIC FEST è tanta. Attraverso la musica e raccogliendo ad Arezzo alcuni tra i più importanti artisti della scena attuale, MEN/GO MUSIC FEST è diventato negli anni, con la collaborazione alle Istituzioni, partner e sponsor dell’evento, un appuntamento fondamentale per la promozione del turismo culturale, ambito ancora tutto da esplorare in Italia.