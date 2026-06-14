MEN/GO MUSIC FEST: annunciato il cast completo del festival, dal 14 al 18 luglio 2026 ad Arezzo

Il MEN/GO MUSIC FEST svela finalmente l’intera line-up dell’edizione 2026. Da martedì 14 a sabato 18 luglio, lo storico Parco Il Prato di Arezzo si prepara ad accogliere una settimana di grandissima musica, confermandosi uno degli appuntamenti più importanti, eclettici e attesi dell’estate italiana. Ma una serie di eventi targati Men/Go – a partire dall’anteprima, tra un mese esatto, di sabato 11 luglio che vedrà protagonisti i Subsonica – amplieranno il cartellone con tanti appuntamenti ad Arezzo e non solo, durante le prossime settimane.

La grande novità di quest’anno è l’introduzione del Second Stage: uno spazio parallelo pensato per accendere l’atmosfera e “scaldare i motori” fin dal pomeriggio. Una vera e propria rampa di lancio per ciascuna giornata con dibattiti, talk, contest e showcase esclusivi, prima di lasciare spazio alle grandi produzioni sul palco principale.

Il cartellone di quest’anno mette in mostra una proposta artistica di altissimo profilo, capace di far convivere i pesi massimi e la storia della musica italiana con le nuove scommesse della scena indipendente e urban. A impreziosire l’edizione 2026 spiccano inoltre prestigiosi nomi di rilievo internazionale (tra cui l’alt-rock travolgente degli inglesi Shame, l’atteso dj set degli IDLES e l’elettronica dei maestri belgi 2manydjs), che confermano la vocazione cross-genere e il respiro europeo del festival.

Di seguito il programma completo giorno per giorno:

SABATO 11 LUGLIO (Ingresso con biglietto)

Iniziamo a entrare nell’atmosfera del festival con la prima grande serata d’anteprima sul palco principale.

● MAIN STAGE: SUBSONICA | FEDERICO GRAZZINI | OSAKA FLU | REVUE

MARTEDÌ 14 LUGLIO (Ingresso gratuito)

La prima giornata a specchio tra i due palchi, all’insegna della grande canzone d’autore.

● SECOND STAGE: CUMBIALAND | BIANCA

● MAIN STAGE: MOTTA | EMMA NOLDE | CAMILLA PNK aftershow live set | AKA5HA | WEPRO | GEMMA | SCRAFFS

MERCOLEDÌ 15 LUGLIO (Ingresso gratuito)

Spazio alle rime della nuova generazione e alle voci più interessanti del panorama alternativo.

● SECOND STAGE: BATTLE FREESTYLE e DJSET

● MAIN STAGE: ELE A | MARIA ANTONIETTA E COLOMBRE | BIRTHH | LEA GAVINO | GIMA | SENZA CRI | RONI

GIOVEDÌ 16 LUGLIO (Ingresso gratuito)

Un melting pot di generi che unisce la storia del crossover italiano alle sonorità pop ed elettroniche più fresche.

● SECOND STAGE: SVEGLIAGINEVRA | FLAMINIA | NOVELLA |

● MAIN STAGE: DITONELLAPIAGA | CASINO ROYALE | MIND ENTERPRISES live | PRIMA STANZA A DESTRA | TRESCA Y TIGRE | SAO

VENERDÌ 17 LUGLIO (Ingresso gratuito)

Una giornata ad altissima energia, tra cultura urban e il meglio del rock e del punk internazionale.

● SECOND STAGE: BREAKDANCE CONTEST

● MAIN STAGE: SHAME | 2MANYDJS djset | THE ZEN CIRCUS | ALTEA | VOLPI | UNICA VIRGO | L.E.D.

SABATO 18 LUGLIO (Ingresso con biglietto)

La grande chiusura del festival, una vera e propria maratona musicale imperdibile.

● SECOND STAGE: NAPOLI SEGRETA djset | PUNKCAKE | BAULERZ

● MAIN STAGE: I CANI | MYD live | IDLES djset | MILLE | VINTAGE VIOLENCE

Completano la serie di grandi eventi musicali targati MEN/GO MUSIC FEST alcuni appuntamenti al Valdichiana Designer Village di Foiano della Chiana (AR):, sabato 4 luglio sarà la volta di Dargen D’Amico, sabato 25 luglio invece quella di Ernia, mentre venerdì 3 luglio sul palco di Ponte a Poppi ospite Serena Brancale.

Dopo i numeri in costante crescita delle passate edizioni, l’attesa per la 22ª edizione è particolarmente alta: negli anni il festival è diventato un appuntamento di riferimento per la promozione del turismo culturale, grazie anche alla collaborazione con istituzioni, partner e sponsor.