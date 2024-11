BAD NERVES + Ultra Q + Hakan: le foto e la scaletta del concerto al Circolo Magnolia di Milano

Foto di Andrea Ripamonti



I Bad Nerves sono una band Powerpop-RocknRoll di 5 elementi proveniente dall’East London. Nati dall’avventura di una notte fra i Ramones e gli Strokes, suonano canzoni pop distorte e ferocemente veloci, con melodie in grado di agganciarsi così in profondità che anche il più abile dei lobotomizzatori farebbe fatica a scalfirle.

La band è stata acclamata per Dreaming, Radio Punk e Can’t Be Mine (pubblicati dall’etichetta britannica National Anthem), attirando l’attenzione di numerosi DJ di BBC Radio 1, tra cui Dan P Carter, Clara Amfo, Huw Stephens, Phil Taggart e Annie Mac, che ha inserito Can’t Be Mine all’interno della sua prestigiosa selezione “New Names”.

Definiti “i principi incoronati del power pop” da Daniel P. Carter di Radio One, i Bad Nerves intendono stabilire un nuovo standard per la musica pop-rock adrenalinica. La band ha dato il via al 2020 con una memorabile esibizione all’Eurosonic. Durante lo stop delle tournée dello stesso anno, la band si è messa al lavoro per completare il proprio disco d’esordio autointitolato. Il disco autoprodotto e autofinanziato dei Bad Nerves è stato pubblicato nell’ottobre 2020 via Killing Moon records (UK/ROW) e Suburban records (Europa). Con i fan che crescono di settimana in settimana, la band è tornata dal vivo nel 2021 con una performance esplosiva ai festival di Reading e Leeds ed è recentemente tornata da quattro spettacoli sold out in Olanda. I Bad Nerves sono pronti e in attesa di portare il loro fresco marchio di Powerpop-RocknRoll a nuovi fan.

Dopo il successo dei precedenti singoli ‘USA’, ‘You’ve Got The Nerve’ e ‘You Should Know By Now’, la band si è unita di recente ai The Hives nel loro tour tutto esaurito nel Regno Unito. Scritto e registrato nello stesso garage infestato da ragni che ha generato il loro omonimo album di debutto, Still Nervous è destinato a essere ‘il più grande secondo album nella storia dei secondi album’. È un disco che ha ribollito in sottofondo mentre i Bad Nerves portavano il loro frenetico live show in tutto il mondo.

Dopo la data di Berlino ( leggi qui ) ieri sera si sono esibiti al Circolo Magnolia di Milano.

Clicca qui per vedere le foto dei Bad Nerves a Milano (o sfoglia la gallery qui sotto).

BAD NERVES: la scaletta di Milano

Baby Drummer

Palace

Don’t Stop

Terminal Boy

Plastic Rebel

Radio Punk

Television

Jimmy the Punk

New Shapes

Last Beat

You Should Know by Now

Electric 88

Too Lazy To Love

Bored of Babies

USA

Antidote

The Kids Will Never Have Their Say

BIS

You’ve Got the Nerve

Can’t Be Mine

Dreaming