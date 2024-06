I GREEN DAY agli I-Days di Milano. Un altro Armstrong che ci porta sulla luna.

Articolo di Serena Lotti | Foto di Andrea Ripamonti

Al via “THE SAVIORS EU/UK TOUR” della band americana dei Green Day per la celebrazione di due album monumento “America Idiot” e “Dookie”: per l’unica data italiana hanno scelto il palco degli I-Days di Milano. I concerti di questa lunga tournée in totale saranno 56, di cui 17 in Europa. Le cose fatte in grande. A Milano va così in scena il più grande concerto europeo della band.

Per la data milanese presso l’Ippodromo SNAI La Maura di Milano, 80mila persone si sono fatte scaraventare in faccia, a 300 all’ora, 36 brani culto a base di nitroglicerina, progressismo e nostalgia (tratti come dicevamo prima per lo più da American idiot e dal seminale Dookie). Due ore di lucido e potente rock ‘n’ roll from Bay Area che dal 1989 è capacissimo più che mai di fare tremare uno spazio immenso come l’Ippodromo di Milano, per la prima volta nella storia libero da zanzare grosse come galline grazie alle nuove temperature finlandesi percepite in Lombardia. Ma non certo per questo il live è stato meno urticante.

NOTHING BUT THIEVES

In apertura gli inglesi Nothing But Thieves che ormai, decisamente consacrati a palchi importanti (ritornano agli I-Days dopo avere aperto lo scorso anno i live dei Black Keys e di Liam Gallagher), danno eccellente prova della loro bravura trasportandoci con grande leggerezza tra i mondi distopici dell’alt rock fino alle periferie colorate del groove più allegro e fresco che, del resto, sanno interpretare egregiamente e con grande credibilità, merito anche di un fantastico Conor Mason in assoluta grazia performativa.

Bellissime e super catchy le versioni di Amsterdam, Welcome to the DCC, Is Everybody Going Crazy e l’immancabile versione di Where is My Mind? che li ha ribattezzati simpaticamente Nothing But Pixies.

Nothing But Thieves in concert at I Days in Milan photo by Andrea Ripamonti

GREEN DAY

Alle 21.00 l’aria si fa elettrica. Il pit si trasforma in una massa informe e pulsante di gente, ci appoggiamo gli uni sugli altri, c’è gentilezza e bellezza intorno, c’è famiglia, ci sono vibes potenti. Il palco è quello delle megaproduzioni e lo show è quello dei meganumeri, l’impianto scenico si trasformerà in diversi set da Dookie, ad American idiot senza lesinare in termini di botti, deflagrazioni, fiammate, visual lisergici.

Il pubblico è transgenerazionale, un mix eterogeneo di membri della generazione X che hanno assistito all’ascesa dei Green Day da punker in erba a superstar dell’era Dookie e millennial post-American Idiot oltre a un sacco di ragazzini e bambini figli di gente che ai tempi di Nimrod guardava MTV e usciva con felpe di 4 taglie più grandi.

Perfetti interepreti di un punk faceto e cazzone, nonostante la monumentalità di questo mega live da arena, Billie Joe e soci ci hanno scaraventato addosso, con grandissima ironia, tutta la loro storia di punkers incazzati ma col sorriso senza soluzione di continuità, con non-intervalli che sono fiammate, botti, deflagrazioni e irresistibili tamarrate.

E chi pensava che ormai i Green Day fossero ormai una band legacy si sbagliava e questo live ne è stata la dimostrazione nonostante il carico di malinconia che si portava dietro come un macigno. Dopo Saviors del 2024, i Green Day sono più vivi ed esplosivi che mai.

Green Day in concert at I Days in Milan photo by Andrea Ripamonti

Inutile raccontare dei movimenti tellurici sotto i nostri piedi all’attacco di Basket Case, autentico inno generazionale capace di trasportarci direttamente dentro alla nostra cameretta incasinata e puzzolente mentre guardiamo nel Mivar 14″ una puntata di TLR di MTV (chi c’era sa). E vogliamo dire delle strabilianti versioni di Welcome to Paradise, della morbidissima She e dell’epica When I Come Around capaci di accendere ripetuti psicodrammi nelle nostra fragile psiche?

E se mai ci fosse stato bisogno di un deus ex machina a risolvere un caos che è stato la perfetta colonna sonora della nostra adolescenza disagiata, eccola arrivare impetuosa come la frusta di un domatore , la versione-granata di American Idiot che scatena drappelli di poghi qua e là e che ci fa più bene di una sessione dallo psicoterapeuta.

Billie Joe è in stato di grazia, domina letteralemente il pubblico, e lì in quella folla adorante e devota cerca il quarto ideale elemento. Dai ripetuti baci alla folla, “I Love you, thank you”, a “Mailano ti amo“, alle continue richieste di coretti armonizzati da stadio (unica red flag concedetemelo) Billie Joe è un menestrello del punk, è uno che il pubblico lo tiene per le palle e con quelle palle ne fa coriandoli di zucchero che getta nel parterre. Divertentissima la versione a più capitoli di Hichin’ a Ride e le immancabili ballad piagnone di Wake me up When September Ends e Good Riddance in chiusura che ci fanno l’ennesimo e necessario back in the days.

Green Day in concert at I Days in Milan photo by Andrea Ripamonti

I Green Day ci hanno dimostrato di essere ancora una volta i salvatori del pop-punk politico; sono ancora i rappresentanti di un underground democratico e inclusivo, mai vinti di fronte ad un mondo in frantumi ma al contrario sempre pronti a combattere, nonostante facciano parte anche loro di un mondo mainstrem musicale a circuito chiuso. Strumenti alla mano, uniti contro una mediocrità che si smantella a colpi di sarcasmo, testi dissacranti e punk al tritolo. I Green Day, con la lettera scarlatta sul chiodo colpevoli negli anni ’90 di aver portato il punk ad una dimensione mainstream e commerciale svilendone (secondo i puristi) l’intrinseco compito politico e sociale, in realtà non hanno fatto altro che rafforzare quel messaggio di protesta, grondante di rivoluzione e baldoria insieme. E nel 2024 sono più credibii che mai anche quando Trè Cool sale sul palco ammiccando in vestaglia animalier.

I Green Day la politica non se la sono scordata affatto. E come atto di rivoluzione culturale resta lì attaccata come muschio ai loro strumenti e alla loro pellaccia da punkettoni sporchi e rozzi. E stasera abbiamo dato adito a tutta questa gioviale rivoluzione, celebrando il non-disimpegno irreverente di quel pop-punk fatto di chitarre tutto cuore e sangue, portando a feticcio disagi, frustrazioni, atti politici, ingiustizia e ironia.

E poi ho visto fuochi d’artificio illuminare il cielo di Milano. E poi ho visto volare l’aereo di Dookie, proprio sulla mia testa. E poi ho visto un pugno gigante stringere il cuore bomba a mano. E poi ho letto “No war” e una bandiera della Palestina sulle spalle di Billie Joe. E’ come stare sulla Luna stasera. E’ un altro Armstrong che ci porta lì. Come è che diceva Pablo Neruda? Se è un sogno non svegliatemi. E allora WAKE ME UP WHEN GREEN DAY ENDS.

GREEN DAY – la scaletta del concerto di Milano

The American Dream Is Killing Me

Dookie

Burnout

Having a Blast

Chump

Longview

Welcome to Paradise

Pulling Teeth

Basket Case

She

Sassafras Roots

When I Come Around

Coming Clean

Emenius Sleepus

In the End

F.O.D.

All by Myself (Orchestral version)

Know Your Enemy (with fan on stage)

Look Ma, No Brains!

One Eyed Bastard

Hitchin’ a Ride

Dilemma

Brain Stew (with Black Sabbath’s “Iron Man” snippet)

American Idiot

American Idiot

Jesus of Suburbia

Holiday

Boulevard of Broken Dreams

Are We the Waiting

St. Jimmy

Give Me Novacaine

She’s a Rebel

Extraordinary Girl

Letterbomb

Wake Me Up When September Ends (with David Bowie’s “Ziggy Stardust” snippet)

Homecoming

Whatsername

Good Riddance (Time of Your Life)