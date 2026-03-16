Festival ROCK IM PARK e ROCK AM RING 2026: musica rock e metal

Con ancora negli occhi e nelle orecchie i fasti spettacolari dell’edizione 2025 – quella dei 40 anni – tornano il Rock Im Park ed il Rock Am Ring, forse i più importanti festival rock in terra teutonica.

L’edizione 2026 si presenta altrettanto esplosiva. Da tradizione i due festival condividono la line-up con le performance degli artisti diversificate nei tre giorni. Anche quest’anno il Rock Im Park si terrà nell’ampio parco Zeppelinfeld a Norimberga mentre il Rock Am Ring nello spettacolare Nurburgring, la famosa pista di auto e motociclismo, a Nurburg. Il weekend sarà il primo di giugno, da Venerdì 5 a domenica 7.

Headliner edizioni 2026

Gli headliner per il Rock Im Park saranno: venerdì 5 Bad Omens, Volbeat e Electric Callboy; Sabato 6 sarà il turno di Sabaton, Iron Maiden e The Oﬀspring; ed infine, dulcis in fundo, una esplosiva domenica 7 con Limp Bizkit, Linkin Park e Papa Roach. Ma non è tutto, ci saranno molte altre performance imperdibili, pensiamo a Tom Morello ed ai francesi Landmvrks nel primo giorno o ai A perfect Circle ed Alter bridge il secondo. L’ultimo giorno da non perdere anche gli svedesi The Hives e gli Architects. Ma gli amanti del genere troveranno tanti altri eccellenti artisti in questa tre giorni all’insegna dell’hard rock e del nu rock per riempirvi le orecchie e i cuori.

Info e Biglietti

I biglietti per l’intero festival sono sono già sold out e sono esauriti anche i biglietti giornalieri per sabato e domenica, pochi tagliandi ancora disponibili per la giornata di venerdì. Aﬀrettatevi, non lo saranno a lungo. Tutto sold out il Rock Am Ring.