Connect with us

Hi, what are you looking for?

Festival

Festival ROCK IM PARK e ROCK AM RING 2026: musica rock e metal

Il Rock Im Park e Rock am Ring 2026, le informazioni sulla line-up ed i biglietti del Festival Metal/Rock presso il circuito del Nürburgring

Published

Rock Am Ring & Rock Im Park 2026
Rock Am Ring & Rock Im Park 2026

Con ancora negli occhi e nelle orecchie i fasti spettacolari dell’edizione 2025 – quella dei 40 anni – tornano il Rock Im Park ed il Rock Am Ring, forse i più importanti festival rock in terra teutonica.

L’edizione 2026 si presenta altrettanto esplosiva. Da tradizione i due festival condividono la line-up con le performance degli artisti diversificate nei tre giorni. Anche quest’anno il Rock Im Park si terrà nell’ampio parco Zeppelinfeld a Norimberga mentre il Rock Am Ring nello spettacolare Nurburgring, la famosa pista di auto e motociclismo, a Nurburg. Il weekend sarà il primo di giugno, da Venerdì 5 a domenica 7.

Headliner edizioni 2026

Gli headliner per il Rock Im Park saranno: venerdì 5 Bad Omens, Volbeat e Electric Callboy; Sabato 6 sarà il turno di Sabaton, Iron Maiden e The Oﬀspring; ed infine, dulcis in fundo, una esplosiva domenica 7 con Limp Bizkit, Linkin Park e Papa Roach. Ma non è tutto, ci saranno molte altre performance imperdibili, pensiamo a Tom Morello ed ai francesi Landmvrks nel primo giorno o ai A perfect Circle ed Alter bridge il secondo. L’ultimo giorno da non perdere anche gli svedesi The Hives e gli Architects. Ma gli amanti del genere troveranno tanti altri eccellenti artisti in questa tre giorni all’insegna dell’hard rock e del nu rock per riempirvi le orecchie e i cuori.

Info e Biglietti

I biglietti per l’intero festival sono sono già sold out e sono esauriti anche i biglietti giornalieri per sabato e domenica, pochi tagliandi ancora disponibili per la giornata di venerdì. Aﬀrettatevi, non lo saranno a lungo. Tutto sold out il Rock Am Ring.

Per maggiori informazioni, vai al sito ufficiale Rock Im Park: rock-im-park.com

Per maggiori informazioni, vai al sito ufficiale Rock Am Ring: rock-am-ring.com

In this article:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Written By

Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Scopri anche...

Korn Milano 2026 Korn Milano 2026

Concerti

KORN + Architects in concerto il 21 Novembre all’Unipol Forum di Milano

Live Nation annuncia l’unica data italiana dei Korn, in programma il 21 novembre 2026 all’Unipol Forum di Milano. La band che ha segnato la storia del...

9 ore ago
sil_scorpio - Silvia - Lara Croft Cosplay sil_scorpio - Silvia - Lara Croft Cosplay

Interviste

8 Marzo: essere Lara Croft. Storia di una cosplayer.

In occasione dell'8 marzo, abbiamo incontrato la cosplayer italiana dell'icona d'eccellenza del Girl Power: Lara Croft. Attraverso il cosplay questa giovane artista trasmette valori...

08/03/2026
Hurricane Festival 2026 Hurricane Festival 2026

Festival

Hurricane Festival 2026: festival rock gemello del Southside Festival, tutte le informazioni sull’edizione 2026

Hurricane Festival 2026, le informazioni, la line-up e link per acquistare i biglietti.

28/02/2026
Southside Festival 2026 Southside Festival 2026

Festival

Southside Festival 2026: festival rock gemello dell’Hurricane Festival, tutte le informazioni sull’edizione 2026

Southside Festival 2026, le informazioni, la line-up e link per acquistare i biglietti.

23/02/2026