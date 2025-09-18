IRON MAIDEN: il 17 giugno 2026 per la prima volta in concerto allo Stadio San Siro di Milano

Per la prima volta nella storia, lo Stadio San Siro di Milano ospiterà un evento heavy metal: gli IRON MAIDEN annunciano oggi le nuove date del loro “Run For Your Lives World Tour” e tra queste ci sarà anche un concerto in Italia.

La band, reduce dal clamoroso successo ottenuto allo Stadio Euganeo di Padova lo scorso luglio, si esibirà dal vivo alla cosiddetta Scala del Calcio il, per celebrare nuovamente con i fan italiani i 50 anni di carriera e proporre una scaletta di grandi successi estrapolati dagli album che vanno dall’omonimo debutto, uscito nel 1980, fino a “Fear Of The Dark” del 1992.

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/46px6At

– in prevendita tramite il Fan Club degli Iron Maiden dalle ore 10:00 del 22 settembre alle ore 9:00 del 27 settembre;

– in prevendita collegandosi a Metalitalia.com dalle ore 10:00 del 23 settembre alle ore 9:00 del 27 settembre; non sarà necessaria la registrazione al sito;

– vendita generale dalle ore 10:00 del 27 settembre.

Gli IRON MAIDEN comunicano oggi le prime date di un fitto programma per il 2026, a partire dal ritorno in Europa (dove suoneranno principalmente in festival e stadi). Il 2026 sarà un anno impegnativo, quindi non ci saranno concerti dei Maiden nel 2027.

Credito foto: John McMurtrie

Steve Harris dichiara: “Siamo tutti entusiasti del RUN FOR YOUR LIVES TOUR. I fan sono fantastici, la scaletta è perfetta per il 50° anniversario, lo spettacolo è probabilmente il nostro migliore di sempre e la richiesta di biglietti è stata incredibile, con quasi tutti i tagliandi esauriti e oltre un milione di fan presenti. Abbiamo quindi pensato di fare altri concerti in Europa prima di partire per altre parti del mondo più avanti nel corso dell’anno.

Naturalmente Simon Dawson sarà nuovamente con noi dietro la batteria e sia lui che l’intera band desiderano ringraziare i fan per la magnifica accoglienza che gli hanno riservato durante la prima leg!”.

Rod Smallwood, manager della band, dichiara: “Siamo rimasti davvero sbalorditi dalla reazione estremamente positiva dei nostri fan e dei media alla prima leg del nostro Run For Your Lives Tour. Sapevamo di aver creato uno spettacolo speciale, ma l’energia di tutti i nostri fan a ogni singolo concerto è stata ben percepita dalla band. Penso che abbiamo tutti vissuto qualcosa di veramente memorabile, questo è probabilmente il nostro miglior tour di sempre.

In questa seconda leg di tour suoneremo in diversi festival metal europei ma anche in alcuni stadi. Tra questi ci esibiremo anche nel leggendario stadio San Siro di Milano, casa sia dell’AC Milan che dell’FC Internazionale Milano, e saremo, mi è stato detto, la prima band metal in assoluto a suonare lì. È sempre bello esplorare nuove strade, anche dopo tutti questi anni!

E’ stato anche davvero speciale vedere che la stragrande maggioranza dei nostri fan abbia apprezzato e rispettato la nostra richiesta di limitare severamente l’uso dei telefoni cellulari ai nostri concerti, idealmente tenendoli sempre in tasca, soprattutto nelle aree in piedi davanti al palco. Purtroppo ci sono state delle eccezioni in un paio di posti, ma nel complesso la comprensione e la collaborazione dei nostri fan hanno fatto una differenza enorme nell’atmosfera di ogni spettacolo e hanno decisamente aumentato il divertimento sia per la band che per i fan stessi.

Non abbiamo certo dimenticato i nostri fan nel resto del mondo, abbiamo grandi annunci in arrivo più avanti per il 2026. State certi che visiteremo il maggior numero possibile di voi l’anno prossimo, prima che la band si prenda una meritata pausa dalla tournée nel 2027.”

23 maggio 2026 Atene, GRECIA – OAKA

26 maggio 2026 Sofia, BULGARIA – Stadio Vasil Levski

28 maggio 2026 Bucarest, ROMANIA – Arena Națională

30 maggio 2026 Bratislava, SLOVACCHIA – Národný Futbalový Štadión

02 giugno 2026 Hannover, GERMANIA – Heinz von Heiden Arena

10 giugno 2026 Amsterdam, PAESI BASSI – Ziggo Dome

17 giugno 2026 Milano, ITALIA – Stadio San Siro

22 giugno 2026 Parigi, FRANCIA – Paris La Défense Arena

28 giugno 2026 Lione – Décines, FRANCIA – Stadio Groupama

07 luglio 2026 Lisbona, PORTOGALLO – Estádio da Luz

11 luglio 2026 Spettacolo principale nel Regno Unito – Dettagli da svelare

Gli IRON MAIDEN hanno venduto a oggi oltre 130 milioni di copie dei loro album e suonato oltre 2400 concerti in tutto il mondo. Sono considerati una delle band heavy metal più influenti e venerate di tutti i tempi e hanno ricevuto numerosi premi tra cui anche Grammy e Brit Awards.

Dettagli

IRON MAIDEN – RUN FOR YOUR LIVES WORLD TOUR 2026

17 giugno 2026 – Milano, Stadio San Siro

