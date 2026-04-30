Sweden Rock 2018: Iron Maiden e il trionfo del Legacy of the Beast

Nel giugno 2018 lo Sweden Rock Festival ha ospitato quello che per molti è ancora uno dei concerti live più potenti della recente storia del metal: gli Iron Maiden sul palco di Norje nell’ambito del Legacy of the Beast Tour. La sera del 7 giugno, il cielo del Blekinge si è tinto dei colori del logo della band, con decine di migliaia di fan che hanno trasformato il festival in un unico, grande hymn metallico.

La setlist era un’escalation perfetta di cavalcate eterne: Aces High, Where Eagles Dare, 2 Minutes to Midnight, The Trooper, The Number of the Beast e Iron Maiden in chiusura, tutti eseguiti con precisione militare e un’energia che non sembrava appartenere a una band più che trentennale. La presenza de “The Book of Souls” sul palco, con la band che si muoveva tra le ali del globo, ha reso lo show un vero spettacolo teatrale del metal, mantenendo però il focus sul suono e sulle performance di Bruce Dickinson e chitarristi.

Per gli appassionati e per i fotografi, il 2018 è stato un’oro puro: il gioco luci, i momenti epici (come il segmento di The Clansman o il solo di Revelations) e il costante dialogo tra i Maiden ed il pubblico hanno regalato centinaia di ricordi iconici. Gli Iron Maiden hanno nel festival un’impronta così forte che molti lo ricordano ancora oggi come “la sera in cui il metal è tornato a casa”.