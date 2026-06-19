Gli IRON MAIDEN a San Siro: cosa è successo veramente?

Articolo di Giulio Taminelli | Foto di Mathias Marchioni

Da mercoledì 17 giugno gli Iron Maiden sono ufficialmente la prima band metal ad aver suonato come headliner allo stadio di San Siro. Da buon reporter ero presente all’evento e, da buon fan dei «Maiden» mi sono anche divertito parecchio. Una volta tornato a casa e ritrovatomi davanti alla pagina in cui avrei dovuto scrivere il pezzo, mi sono reso conto che forse questo evento, per via della sua portata e anche di alcune polemiche createsi, aveva bisogno di essere raccontato con mente lucida e a qualche ora di distanza, in modo da poter dare un punto di vista oggettivo al di fuori dei classici schieramenti alla «top o flop» che stanno inutilmente riempiendo internet. Quello che seguirà sarà quindi sì il reportage di un evento, ma strutturato in modo da essere anche un piccolo approfondimento su alcuni dei temi centrali che si stanno rincorrendo tra fan e detrattori della band inglese guidata da Steve Harris.

Pensavo fosse erba che cresce, invece erano campane: L’acustica di San Siro e l’esibizione dei Trivium

Croce e delizia di ogni recensore di concerti dal vivo è l’acustica. Dettaglio fondamentale in ogni reportage per dare sostanza ad articoli altrimenti scarni e, per qualche ragione, molto più spesso oggetto di critiche che di elogi. Il San Siro dei Maiden ne è stato degno esempio e, in particolare, oggetto di critiche è stata l’esibizione d’apertura dei Trivium rea di essere poco ascoltabile dagli spalti. Al netto della prova della band di Matt Heafy e soci, che hanno portato un’oretta di spettacolo molto dinamico e divertente continuando però a dimenticare di aver prodotto musica anche dopo il 2017, la loro esibizione è stata effettivamente poco ascoltabile in alcuni puinti dello stadio. Per comprenderne il motivo però, compiendo la più grande delle eresie per gli amanti del «metallo pesante», scomoderò una delle band pop italiane più in voga degli ultimi anni: i Pinguini Tattici Nucleari. Nel corso della conferenza stampa prima del loro San Siro, loro stessi infatti hanno ammesso di aver adattato la scaletta dell’esibizione preferendo canzoni di più ampio respiro per evitare fastidiosi riverberi (fonte: in quell’occasione fui io a far la domanda da cui scaturì questa risposta). Le sonorità dei Trivium, molto piene e violente con passaggi tecnici, non si adattano per nulla ad eventi simili. Per gli Iron Maiden invece il discorso è diverso, poiché il loro metal è molto più melodico e ritmato, quindi meno incline a subire distorsioni causate dalla struttura di San Siro.

Insomma, i Trivium hanno suonato bene?

Sì.

Erano la band giusta per questo tipo di concerto?

Probabilmente no

Gli Iron Maiden si sentivano bene?

Non come in un palazzetto, ma il risultato è stato più che discreto

Potevamo avere un’acustica migliore?

Non a San Siro

Il San Siro di Schrödinger: pieno e al contempo vuoto. Per chi (e cosa) hanno suonato i Maiden?

C’è chi dice di non aver mai visto San Siro così pieno e che invece giura di aver dovuto evitare della palle di fieno rotolanti portate dal vento. Dati alla mano, i seguaci dei Vergine di Ferro presenti allo show erano quarantacinquemila, metallaro più\metallaro meno. Detto schiettamente, per la venue in questione è poco. Guardando alla media dei biglietti staccati per altri eventi, per ottenere un buon risultato al Meazza bisognerebbe arrivare almeno alle cinquantacinquemila – sessantamila presenze. Va però considerato un altro dato, ovvero che questo per gli Iron Maiden è stato il miglior risultato di sempre nel Belpaese, sorpassando anche il concerto di Padova dello scorso anno. Per questa folla di fan, la band inglese ha portato una scaletta in cui ogni traccia è stata pescata direttamente da uno dei primi nove album della discografia, passando dall’era Di’Anno alla prima era Dickinson (che si staccò per qualche anno dalla band dopo la pubblicazione di Fear of the Dark). Rispetto al «The Future Past Tour» che promuoveva il nuovo album Senjutsu e al contempo celebrava Somewhere in time del 1986, ovviamente la scaletta proposta è sembrata più simile ai «Greatest Hits» che tutti i ragazzini hanno fatto almeno una volta nella vita prendendo le proprie canzoni preferite e mettendole su cassetta\cd\playlist. Considerando però l’età della band e la voglia del pubblico di cantare un po’ di classiconi (cosa che è stata fatta senza risparmiare le corde vocali), direi che la scelta è stata più che azzeccata.

Quarantacinquemila persone sono tante o poche?

Poche per San Siro, tante per gli Iron Maiden

La scaletta era innovativa?

no e non voleva esserlo

La scaletta era divertente?

È stata forse la scaletta più divertente di sempre per questa band

Apologia della caducità dell’essere umano: gli Iron Maiden sono vecchi

È biologia. Prima o poi invecchiamo tutti.

Lo spettacolo di mercoledì di fatto è stato gestito da un gruppo di signori in età pensionabile e i fan lo sapevano benissimo. Va però detto, in tutta onestà che le uniche pecche dovute ad età ed acciacchi vari sono state la mancanza di Nicko McBrain alla batteria, anche perchè ormai sono quasi due anni che ha deciso di non esibirsi più dal vivo per via di serie problematiche di salute che lo hanno colpito durante lo scorso tour, e la voce di Dickinson che all’acuto di Aces High ormai non ci arriva più nemmeno pregando (ma onestamente nemmeno i fan sono mai riusciti a prendere quella nota, per cui «benvenuto nel club, Bruce»). Sinceramente non li ho trovati problemi insormontabili dato che Simon Dawson ha fatto un lavoro più che egregio alle pelli e che comunque Bruce Dickinson ha passato il concerto a correre e interagire con pubblico, musicisti, i vari Eddie che occupavano il palco e perfino i LEDwall. In particolare su questi ultimi vorrei concentrarmi, perché l’utilizzo dei LEDwall per raccontare storie ed avere mostri enormi che interagiscono con il pubblico è quasi un marchio di fabbrica dei Bring Me The Horizon, band decisamente più giovane e cardine di un’intera branca del metal moderno. Il fatto che gli Iron abbiano sfruttato artifici simili per il loro spettacolo significa che, vecchi o no, sanno abbracciare le novità senza voler necessariamente vivere con i dettami della «vecchia scuola», cosa molto rara nelle band con mezzo secolo di attività alle spalle.



Gli Iron Maiden sono vecchi?

Sì

Questo ha influito sul concerto?

Poco e su aspetti secondari

Sanno essere moderni nonostante la loro età

Sì

In conclusione, ne è valsa la pena di vedere gli Iron Maiden a San Siro?

Da fan e da reporter la risposta è sì. Il concerto degli Iron Maiden a San Siro è destinato a rimanere nella memoria dei fan molto a lungo. Questo non significa che sia stato un concerto imperdibile o un evento di portata nazionale. Semplicemente un’ottima band ha voluto suonare dell’ottima musica per i suoi fan prendendo una location abbastanza grande per far entrare più persone possibile.

È una buona chiusura per un articolo?

Assolutamente no

Il pezzo è riuscito a fare un po’ di chiarezza nel marasma di informazioni che stanno circolando in rete?

Spero di sì

IRON MAIDEN, RUN FOR YOUR LIVES TOUR – SAN SIRO 17 GIUGNO 2026

SCALETTA:

MURDERS IN RUE MORGUE WRATHCHILD KILLERS PHANTOM NUMBER OF THE BEAST INFINITE DREAMS (nuova aggiunta) POWERSLAVE 2 MINS TO MIDNIGHT MARINER RUN TO THE HILLS SEVENTH SON TROOPER HALLOWED IRON MAIDEN ACES HIGH FEAR OF THE DARK WASTED YEARS

TRIVIUM (OPENING IRON MAIDEN) – SAN SIRO 17 GIUGNO 2026

SCALETTA:

PULL HARDER

STRIFE

SIN

DOWN

WORLD GOES COLD

LIGHT TO FLIES

HEART FROM YOUR HATE CAPSIZE/ IN WAVES

