“Woe to you, oh Earth and Sea, for the Devil sends the beast with wrath…”

Un 2026 indimenticabile quello che gli Iron Maiden stanno vivendo.

Prima, l’ingresso ufficiale nella Rock and Roll Hall of Fame, coronamento di una carriera leggendaria che ha ridefinito i confini dell’heavy metal a livello globale. Poi, il documentario ufficiale IRON MAIDEN: BURNING AMBITION, dedicato ai 50 anni di carriera della band, che sarà nelle sale di tutto il mondo a partire dal 7 maggio 2026 e nei cinema italiani il 14 maggio, e per finire, l’atteso concerto del 17 giugno allo Stadio San Siro di Milano per l’unica data italiana del loro RUN FOR YOUR LIVES – WORLD TOUR, prima volta che il metal entra nella “Scala del calcio”.

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Mercoledì 6 maggio, al Palazzo del Cinema Anteo a Milano ho assistito all’anteprima stampa v.o. sottotitolata in italiano a cui noi di RockON siamo stati gentilmente invitati da Echogrou e Universal Pictures Content Group.

In occasione del cinquantesimo anniversario dalla loro fondazione, gli Iron Maiden annunciano quindi l’uscita nelle sale cinematografiche di tutto il mondo a partire dal 7 maggio 2026 del documentario “Iron Maiden: Burning Ambition”.

La pellicola ripercorre l’ascesa globale del gruppo, nato nell’East London nel 1975, analizzandone l’impatto culturale attraverso una costante produzione discografica iniziata con il loro debutto omonimo del 1980. Hanno pubblicato 17 album in studio, 13 album dal vivo e 47 singoli che hanno venduto oltre 130 milioni di copie in tutto il mondo. Hanno suonato più di 2.500 spettacoli dal vivo in 64 paesi e, in alcuni di questi, sono stati trasportati a bordo dell’Ed Force One, un Boeing 757 e poi successivamente un 747 pilotato dal cantante Bruce Dickinson.

Di seguito la loro discografia in studio:

Iron Maiden – 11 Aprile 1980

Killers – 16 Febbraio 1981

The Number of the Beast – 29 Marzo 1982

Piece of Mind – 16 Maggio 1983

Powerslave – 3 Settembre 1984

Somewhere in Time – 29 Settembre 1986

Seventh Son of a Seventh Son – 11 Aprile 1988

No Prayer for the Dying – 1 Ottobre 1990

Fear of the Dark – 11 Maggio 1992

The X Factor – 2 Ottobre 1995

Virtual XI – 23 Marzo 1998

Brave New World – 29 Maggio 2000

Dance of Death – 8 Settembre 2003

A Matter of Life and Death – 25 Agosto 2006

The Final Frontier – 13 Agosto 2010

The Book of Souls – 4 Settembre 2015

Senjutsu – 3 Settembre 2021

Grazie alla regia di Malcolm Venville e alla produzione di Dominic Freeman, il lungometraggio esplora il rapporto simbiotico tra la band e la sua fanbase globale. La pubblicazione coincide con il tour mondiale Run For Your Lives, che vedrà i Maiden protagonisti di preannunciati memorabili concerti in giro per il mondo.

Con un accesso senza precedenti agli archivi ufficiali e ricordi intimi della band, sia attuale che passata, Iron Maiden: Burning Ambition invita gli spettatori a ripercorrere un viaggio lungo 50 anni nella storia della musica e personale di questi grandi musicisti: Steve Harris, Bruce Dickinson, Dave Murray, Adrian Smith, Janick Gers e Nicko McBrain, Paul Di’Anno e Blaze Bayley.

In 106 minuti viene raccontato uno dei percorsi più iconici nella storia della musica, attraverso immagini d’archivio, palchi leggendari e testimonianze esclusive, offrendo uno sguardo approfondito sull’impatto globale e sull’evoluzione artistica di questo leggendario gruppo.

Abbracciando cinque decenni, questo documentario ripercorre l’ascesa della band dai pub di East London ai più grandi stadi del mondo. Con interviste esclusive ai membri della band, di cui sentiremo la voce e mai vedremo i volti parlare, e a nomi del calibro di Javier Bardem (attore), Lars Ulrich (Metallica), Chuck D (Public Enemy), Tom Morello (Rage Against the Machine, Audioslave), Gene Simmons (Kiss), Scott Ian (Antrax), oltre a sequenze animate inedite della leggendaria mascotte della band, Eddie, il film offre uno sguardo raro e intimo sulla visione senza compromessi degli Iron Maiden e sul legame incrollabile con la loro armata globale di fan.

In questa lunga e onorata carriera, gli IRON MAIDEN hanno venduto a oggi oltre 130 milioni di copie dei loro album e suonato oltre 2500 concerti in tutto il mondo. Considerati una delle band heavy metal più influenti e venerate di tutti i tempi, hanno ricevuto numerosi premi, tra cui anche Grammy e Brit Awards, tra molti altri riconoscimenti, unendosi più recentemente ai Rolling Stones e ai Pink Floyd con il proprio set di francobolli della Royal Mail. Recentemente hanno ottenuto un altro importante riconoscimento, l’inserimento nella Rock and Roll Hall of Fame, premiazione che avverrà il prossimo novembre.

La loro birra, Trooper Beer, è giunta al suo dodicesimo anno di produzione, ha venduto oltre 40 milioni di pinte ed è distribuita in 68 paesi, incluse sei varianti locali negli USA, Germania, Brasile, Spagna, Svezia e Australia.

Come dichiarato dal regista, Malcolm Venville, Il viaggio per realizzare Iron Maiden: Burning Ambition è iniziato non con la band, ma con i fan, che provengono da ogni ceto sociale, etnia e religione.

C’è, come descritto da uno dei tanti intervistati, una sorta di “DNA Maiden” che lega le persone, i fan, al di là della geografia, della classe sociale e della cultura. Tutti uniti dalla grande passione e amore per questa band, perché, come è stato giustamente rimarcato da uno degli intervistati, a tutti noi piace “sentirsi parte di qualcosa di più grande”.

Filmati in un semplice ambiente di studio, le testimonianze dei fan ci guidano dagli inizi della band nei pub dell’East London della metà degli anni ’70 fino agli imponenti show negli stadi di oggi, non tralasciando i momenti cupi della band, raccontati con estrema sincerità dalle voci di tutti i protagonisti.

Fin dall’inizio, i Maiden hanno scritto e prodotto la loro musica secondo il proprio istinto, il proprio gusto e credo. Non hanno mai ammorbidito il loro suono o rimodellato se stessi per adattarsi all’industria musicale. E questo è un aspetto molto raro al giorno d’oggi più che mai, e onore al merito a loro che hanno avuto il coraggio e la coerenza per tutti questi anni. I testi delle loro canzoni sono profondi, mai banali. Attingono alla storia, alla letteratura, alla guerra, alla mitologia e alla filosofia, e affrontano argomenti raramente presenti nella musica. Per questo, le accuse di Satanisco perpetrate nei loro confronti hanno avuto vita breve, perché ad un ascolto e una lettura attenta dei loro brani, si capiva chiaramente che loro con quelle pratiche occulte non avevano proprio nulla a che fare.

La superficialità e il fermarsi alle apparenze, purtroppo, nel mondo del metal soprattutto, sono sempre stati dei forti limiti. Personalmente credo che la musica sia la forma d’Arte più grande, più espressiva ed inclusiva, in grado di farci sentire tutti davvero parte di qualcosa più grande che condividiamo pur essendo in parti opposte del mondo e credendo in un Dio diverso, o non credendo affatto.

Ma torniamo a noi.

Quello che viene rappresentato molto bene in questo documentario è il rapporto tra Steve Harris e Bruce Dickinson, due personalità molto diverse che rappresentano il cuore della band.

Harris è calmo, flemmatico e profondamente riservato, l’architetto della visione musicale della band. Dickinson, la voce per eccellenza del gruppo, è l’opposto: vulcanico, teatrale ed infinitamente energico. La tensione creativa tra i due e il loro rapporto di per sé stesso costituisce uno dei fili conduttori centrali del film.

IRON MAIDEN MONTERREY 1/3/16

Quando Dickinson uscì dal gruppo all’inizio degli anni ’90, in un momento in cui il grunge aveva spinto l’heavy metal ai margini, molti fan sentirono che la band aveva perso il suo centro. Eppure, i Maiden con Blaze Bayley alla voce, hanno resistito, o almeno ci hanno provato, girando incessantemente in tour e continuando a registrare. Il ritorno nel 1999 di Dickinson e del chitarrista Adrian Smith (che originariamente lasciò la band nel 1990) per l’album Brave New World, ha segnato non solo una reunion, ma una vera e propria rinascita della band, che aveva visto perdere moltissimi fan soprattutto negli Stati Uniti ed era stata data per morta dai più scettici. Gli Iron Maiden diventarono un sestetto, con Bruce Dickinson alla voce, Steve Harris al basso, Nicko McBrain alla batteria e “i tre amigos” – Adrian Smith, Dave Murray e Janick Gers – alle chitarre, segnando l’inizio della monumentale terza era d’oro della band.

Il film è una storia di ascesa, caduta e rinascita, come raramente accadute nella musica metal, raccontata attraverso le voci della band piuttosto che attraverso i loro volti, il che ha reso il tutto ancora più autentico ed emozionante. Una delle interviste più toccanti è con il cantante originale dei Maiden, Paul Di’Anno. Si sarebbe rivelata la sua ultima intervista, in cui parla con sorprendente onestà del suo periodo nella band e delle circostanze che inevitabilmente hanno portato alla sua uscita dopo solo i primi due album.

La riluttanza unita alla timidezza del gruppo ad apparire in video ha portato alla creazione di un’altra figura essenziale nella loro storia: la mascotte della band, potremmo anche dire il volto della band, Eddie, originariamente creato da Derek Riggs. Nel documentario si vedono sequenze animate che richiamano l’iconico artwork degli album dei Maiden nel corso degli anni, usando proprio Eddie come guida visiva e fil rouge. Una figura innegabilmente affascinante, il cui aspetto sarebbe poi apparso su ogni album e su innumerevoli magliette da lì in poi, diventato così un vero e proprio simbolo, una bandiera della band stessa che ha permesso loro di essere sempre facilmente identificabili.

Nel documentario vedremo anche video di repertorio delle loro esibizioni al Rock In Rio nel 1985 e nel 1988, alla performance storicamente rivoluzionaria in Polonia al culmine della Guerra Fredda dietro la cortina di ferro nel 1984, attraverso il Sud America nel 1991, il Medio Oriente e l’India nel 2007 e l’Indonesia nel 2011. L’inarrestabile slancio in avanti degli Iron Maiden ha lasciato un’indelebile impronta sul globo.

Sul finale, vedremo anche l’emozionante addio ai live di Nicko McBrain, sostituito dal veterano batterista dei British Lion, Simon Dawson nel Run For Your Lives Tour, un tour negli stadi che continuerà nel 2026. Progettato per accendere l’immaginazione e continuare l’impegno di una vita dei Maiden nel raggiungere vette sempre più alte.

Una storia come nessun’altra, un suono che ha cambiato il mondo. Nei 50 anni da quando la visione del bassista Steve Harris ha preso vita nell’umile periferia operaia dell’East London, gli Iron Maiden sono cresciuti fino a diventare niente meno che un’istituzione, incarnando uno spirito di impavida indipendenza creativa e dedizione incrollabile verso i loro fan.

In definitiva, Iron Maiden: Burning Ambition parla di resilienza, questa è la parola chiave che il regista ha voluto mettere in risalto con il suo documentario fatto per e con i fan della band.

Questo documentario ripercorre la loro iconica ascesa fino a diventare una delle più grandi band della storia della musica. È il racconto di una cultura condivisa, costruita in cinquant’anni, tra un gruppo di musicisti dell’East London e un pubblico globale che ha trovato identità, amicizia e significato nella loro musica.

L’uscita del documentario accompagna il tour mondiale della band rafforzando un momento celebrativo senza precedenti, che in Italia rappresenta una data destinata a entrare nella storia della musica del nostro Paese perché, per la prima volta, una band metal si esibirà sul palco dello stadio più importante d’Italia. Un momento storico anche per i fan italiani della musica pesante che saranno testimoni di un grande show nello stadio monumento della città che sarà ribattezzato per l’occasione la “Scala del metal”.

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La band, reduce dal clamoroso successo ottenuto allo Stadio Euganeo di Padova lo scorso luglio, celebrerà con i fan italiani i 50 anni di carriera proponendo una scaletta di grandi successi estrapolati dagli album che vanno dall’omonimo debutto, uscito nel 1980, fino a Fear Of The Dark del 1992.

Un tour negli stadi progettato per accendere l’immaginazione e continuare l’impegno di una vita dei Maiden nel raggiungere vette sempre più alte con una scaletta e una produzione completamente modernizzata progettata per deliziare i fan di ogni generazione: una celebrazione mondiale del passato, del presente e dell’eterna leggenda vivente che sono gli Iron Maiden.

In attesa del concerto di San Siro il 17 giugno, il documentario IRON MAIDEN: BURNING AMBITION, dal 14 maggio al cinema.

locandina realizzata da Albert ‘Akirant’ Quirantes

Ringraziamenti

Echogrou

Universal Pictures Content Group

UPI Media Italia

Matilde Marinai, Senior Publicity Manager

Alexander Milas – Eddietor, official Iron Maiden Fan Club

Malcolm Venville – Regista

Dom Freeman – Produttore

Crediti per le foto: Ross Halfin