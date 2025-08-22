ELECTRIC CALLBOY + I Prevail + Paleface Swiss: le foto e la scaletta del concerto all’AMA Music Festival 2025

Foto di Andrea Ripamonti

Giovedì 21 agosto l’AMA Music Festival 2025 ha alzato ulteriormente i decibel con una serata interamente dedicata alle sonorità più estreme.

Sul palco si sono alternati Electric Callboy, I Prevail, Paleface Swiss e Ruidos del Norte, per un concentrato di energia, potenza e adrenalina che ha travolto il pubblico.

Tra riff devastanti, breakdown micidiali e cori collettivi, la notte ha confermato il carattere internazionale del festival, capace di dare spazio anche alle sfumature più dure e travolgenti della musica contemporanea.

Gli Electric Callboy

Non solo una band, ma un fenomeno musicale in continua ascesa. Formati nel 2010 a Castrop-Rauxel (Germania) e conosciuti fino al 2022 come Eskimo Callboy, gli Electric Callboy hanno saputo conquistare milioni di fan grazie alla capacità di mescolare generi all’apparenza inconciliabili: dallo schlager tedesco al deathcore, passando per hit virali come Hypa Hypa (2020), certificata disco d’oro.

Nel 2022 l’album Tekkno debutta al primo posto in classifica e segna un tour europeo sold-out, mentre il successo mondiale esplode con singoli come We Got The Moves (2021) e la collaborazione con le Babymetal in RATATATA (2024), capace di superare un milione di stream in sole 24 ore.

Attenti al loro pubblico e sempre pronti a sorprendere, nel 2024 hanno lanciato il docufilm Tekkno Movie, proiettato in oltre 100 cinema europei, devolvendo i proventi al progetto benefico EC Music School. Con uno show che unisce spettacolo, ironia ed energia devastante, gli Electric Callboy si confermano come una delle realtà più esplosive del rock contemporaneo.

Gli I Prevail

Dall’underground al successo mondiale, gli I Prevail rappresentano oggi una delle band di punta della scena metalcore. Fondati nel 2013 a Southfield (Michigan), hanno raggiunto la notorietà nel 2014 grazie alla cover virale di Blank Space di Taylor Swift, trampolino di lancio per l’EP Heart vs. Mind.

Con l’album Lifelines (2016) entrano nella Top 20 della Billboard 200, mentre Trauma (2019) segna un punto di svolta con due nomination ai Grammy Awards e singoli come Bow Down e Breaking Down. Nel 2022 arriva True Power, che consolida ulteriormente il loro status con brani come Bad Things e Self-Destruction, capaci di unire aggressività e melodia.

I Paleface Swiss

Direttamente da Zurigo, i Paleface Swiss hanno portato sul palco dell’AMA un’ondata di deathcore brutale e senza compromessi. Nati nel 2017 attorno alla voce di Marc “Zelli” Zellweger, si sono rapidamente imposti nella scena europea grazie a breakdown devastanti e a una presenza live feroce.

Con Chapter 3: The Last Selection (2020) e Fear & Dagger (2022) hanno conquistato critica e pubblico, arrivando a tour internazionali con band come Lionheart e The Ghost Inside. Nel 2025 è uscito il nuovo album Cursed, anticipato da singoli come The Gallow e Best Before: Death, che ne confermano l’impatto sonoro viscerale.

ELECTRIC CALLBOY: la scaletta del concerto a Romano d’Ezzelino

Elevator Operator MC Thunder II (Dancing Like a Ninja) Spaceman Still Waiting (Sum 41 cover) Hypa Hypa Revery Hate/Love Everytime We Touch (Maggie Reilly cover) Pump It Crawling (Linkin Park cover) I Want It That Way (Backstreet Boys cover) Hurrikan Castrop X Spandau Mindreader MC Thunder RATATATA (BABYMETAL × Electric Callboy song) Tekkno Train We Got the Moves

I PREVAIL: la scaletta del concerto a Romano d’Ezzelino