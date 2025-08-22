Connect with us

Hi, what are you looking for?

Reportage Live

ELECTRIC CALLBOY + I Prevail + Paleface Swiss: le foto e la scaletta del concerto all’AMA Music Festival 2025

Electric Callboy, I Prevail e Palaface Swiss in concerto all’AMA Music Festival 2025

Published

Electric Callboy in concerto all'AMA Music Festival 2025 di Romano d'Ezzelino
Electric Callboy in concerto all'AMA Music Festival 2025 di Romano d'Ezzelino foto di Andrea Ripamonti per www.rockon.it

Foto di Andrea Ripamonti

Giovedì 21 agosto l’AMA Music Festival 2025 ha alzato ulteriormente i decibel con una serata interamente dedicata alle sonorità più estreme.

Sul palco si sono alternati Electric Callboy, I Prevail, Paleface Swiss e Ruidos del Norte, per un concentrato di energia, potenza e adrenalina che ha travolto il pubblico.

Tra riff devastanti, breakdown micidiali e cori collettivi, la notte ha confermato il carattere internazionale del festival, capace di dare spazio anche alle sfumature più dure e travolgenti della musica contemporanea.

Electric Callboy in concerto all’AMA Music Festival 2025 di Romano d’Ezzelino foto di Andrea Ripamonti

Gli Electric Callboy

Non solo una band, ma un fenomeno musicale in continua ascesa. Formati nel 2010 a Castrop-Rauxel (Germania) e conosciuti fino al 2022 come Eskimo Callboy, gli Electric Callboy hanno saputo conquistare milioni di fan grazie alla capacità di mescolare generi all’apparenza inconciliabili: dallo schlager tedesco al deathcore, passando per hit virali come Hypa Hypa (2020), certificata disco d’oro.

Nel 2022 l’album Tekkno debutta al primo posto in classifica e segna un tour europeo sold-out, mentre il successo mondiale esplode con singoli come We Got The Moves (2021) e la collaborazione con le Babymetal in RATATATA (2024), capace di superare un milione di stream in sole 24 ore.

Attenti al loro pubblico e sempre pronti a sorprendere, nel 2024 hanno lanciato il docufilm Tekkno Movie, proiettato in oltre 100 cinema europei, devolvendo i proventi al progetto benefico EC Music School. Con uno show che unisce spettacolo, ironia ed energia devastante, gli Electric Callboy si confermano come una delle realtà più esplosive del rock contemporaneo.

I Prevail in concerto all’AMA Music Festival 2025 di Romano d’Ezzelino foto di Andrea Ripamonti

Gli I Prevail

Dall’underground al successo mondiale, gli I Prevail rappresentano oggi una delle band di punta della scena metalcore. Fondati nel 2013 a Southfield (Michigan), hanno raggiunto la notorietà nel 2014 grazie alla cover virale di Blank Space di Taylor Swift, trampolino di lancio per l’EP Heart vs. Mind.

Con l’album Lifelines (2016) entrano nella Top 20 della Billboard 200, mentre Trauma (2019) segna un punto di svolta con due nomination ai Grammy Awards e singoli come Bow Down e Breaking Down. Nel 2022 arriva True Power, che consolida ulteriormente il loro status con brani come Bad Things e Self-Destruction, capaci di unire aggressività e melodia.

Paleface Swiss in concerto all’AMA Music Festival 2025 di Romano d’Ezzelino foto di Andrea Ripamonti

I Paleface Swiss

Direttamente da Zurigo, i Paleface Swiss hanno portato sul palco dell’AMA un’ondata di deathcore brutale e senza compromessi. Nati nel 2017 attorno alla voce di Marc “Zelli” Zellweger, si sono rapidamente imposti nella scena europea grazie a breakdown devastanti e a una presenza live feroce.

Con Chapter 3: The Last Selection (2020) e Fear & Dagger (2022) hanno conquistato critica e pubblico, arrivando a tour internazionali con band come Lionheart e The Ghost Inside. Nel 2025 è uscito il nuovo album Cursed, anticipato da singoli come The Gallow e Best Before: Death, che ne confermano l’impatto sonoro viscerale.

Clicca qui per vedere le foto degli Electric Callboy + I Prevail + Palaface Swiss a Romano d’Ezzelino o sfoglia la gallery qui sotto

Electric Callboy

ELECTRIC CALLBOY: la scaletta del concerto a Romano d’Ezzelino

  1. Elevator Operator
  2. MC Thunder II (Dancing Like a Ninja)
  3. Spaceman
  4. Still Waiting (Sum 41 cover)
  5. Hypa Hypa
  6. Revery
  7. Hate/Love
  8. Everytime We Touch (Maggie Reilly cover)
  9. Pump It
  10. Crawling (Linkin Park cover)
  11. I Want It That Way (Backstreet Boys cover)
  12. Hurrikan
  13. Castrop X Spandau
  14. Mindreader
  15. MC Thunder
  16. RATATATA (BABYMETAL × Electric Callboy song)
  17. Tekkno Train
  18. We Got the Moves

I PREVAIL: la scaletta del concerto a Romano d’Ezzelino

  1. Intro
  2. Bow Down
  3. Body Bag
  4. Self-Destruction
  5. There’s Fear in Letting Go
  6. Violent Nature
  7. Blank Space
  8. (Taylor Swift cover)
  9. Into Hell
  10. Bad Things
  11. Rain
  12. Judgement Day
  13. Medley Cover: My Own Summer (Shove It) / Them Bones / Chop Suey!
  14. Choke
  15. Visceral
  16. Hurricane
  17. Gasoline
In this article:, , , , , ,
Written By

Prima di tutto fotografo

Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Scopri anche...

Afterhours in concerto all'AMA Music Festival 2025 di Romano d'Ezzelino Afterhours in concerto all'AMA Music Festival 2025 di Romano d'Ezzelino

Reportage Live

AFTERHOURS + The Murder Capital: le foto e la scaletta del concerto all’AMA Music Festival di Romano d’Ezzelino

Afterhours in concerto all'AMA Music Festival 2025

2 giorni ago
Green Day in concerto all'Hurricane Festival 2025 a Scheeßel in Germania Green Day in concerto all'Hurricane Festival 2025 a Scheeßel in Germania

Reportage Live

HURRICANE FESTIVAL 2025: musica, caldo rovente e l’uragano – il racconto di un weekend indimenticabile a Scheeßel

Dal 20 al 22 giugno 2025, l’Hurricane Festival ha trasformato ancora una volta la cittadina di Scheeßel in un vero e proprio ritrovo per...

29/07/2025

Festival

Afterhours ad AMA Music Festival 2025: il 20 agosto a ingresso gratuito

Si è conclusa con un successo straordinario AMA Preview, l’anteprima di AMA Music Festival, che ha registrato complessivamente 20.000 presenze dal 15 al 17 luglio al Parco...

27/07/2025
Afterhours in concerto allo Sherwood Festival 2025 di Padova, foto di Denis Ulliana Afterhours in concerto allo Sherwood Festival 2025 di Padova, foto di Denis Ulliana

Concerti

AFTERHOURS: due concerti ad ingresso gratuito a Cerveteri (RM) e Romano d’Ezzelino (VI)

Partito il 26 giugno scorso da Bologna con uno show sold out il “Ballate Per Piccole Iene Tour 2025”, il tour che sta ha portando gli Afterhours in...

26/07/2025